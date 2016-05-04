Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 74: Gulli bị Subhadra phá hủy đám cưới, Hardik xin kết hôn với cô

Gehna đến và nói với Ganga rằng bà đã dậy trễ, bà bắt đầu phụ với Ganga, Nandu đến cậu đói và yêu cầu Gehna cung cấp đồ ăn, bà nói cậu đợi một lắt làm cho Nandu giận bỏ vào phòng. Bà nội hỏi Gehna sindoor của bà đâu, Nandu đến và mang bindiya đặt lên trán cô, mọi người nhìn thấy và rất hạnh phúc. Bà nội yêu cầu mọi người nhanh chóng chuẩn bị vì Baraat sẽ đến. Baraat đến, bà nội và mọi người chào đón họ và giới thiệu cho mọi người trong nhà. Anandi và Ganga chuẩn bị cho Gulli trông cô rất xinh đẹp khiesn cho Hardik và Baraat phải ngắm nhìn. Subhadra tận dụng co hội tiếp cận ba mẹ chú rể, bà giả vờ chúc phúc cho họ và cảm ơn vì đồng ý cưới Gulli một cô gái từng bị xâm hại, gia đình chú rể bị sốc trước những lời Subhadra nói.

Tập phim bắt đầu với cảnh Hardik đang nhảy múa với mọi người, Gulli nhìn anh cười hạnh phúc, mọi người cùng tham gia cùng Hardik, anh nói với Gulli anh rất hạnh phúc, anh khuyên cô hãy sống thật vui vẻ và cùng cô nhảy múa, trông họ rất hạnh phúc.

Subhadra cảm thấy vui mừng vì đã phá được hạnh phúc của Gulli, khi nghi lễ đang diễn ra gia đình chú rể đề nghiji không được tiếp tục, họ liên tục sỉ vả gia đình Gulli vì đã không cho họ biết sự thật, Basant yêu cầu họ nói hết sự thật, gia đình chú rể nói rằng ông và bà của Gulli đã không nói đến chuyện cô từng bị xâm haji cho họ biết, điều này khiến họ bị sỉ nhục và không chấp nhận được. Bà nội nói rằng đồng ý là họ đã sai sót trong việc đó, nhưng bà xin đính chính là Gulli không làm gì sai, con bé sắp bị cưỡng hiếp bởi con trai của Het Singh chứ không thực sự đã bị cưỡng hiếp. Gia đìnhc hú rể yêu cầu hủy đám cưới và rời khỏi, mọi người đều sốc sự việc quá nhanh khiến Gulli khóc không ngừng. Subhadra giả vờ lo lắng nói rằng ai sẽ tiếp tục kết hôn với Gulli, bây giờ chỉ trông vào thần linh. Hardik nói rằng anh sẽ kết hôn với Gulli ngay bây giờ vào lúc này, mọi người đều ngạc nhên trước quyết định đó, Subhadra sốc khi nghe anh nói thế.

Subhadra nói Hardik đã bị điên khi quyết định cưới Gulli, một người đã bị xâm hại, anh biết gì về cô ta mà kết hôn. Hardik nói rằng anh yêu Gulli và anh không hề bận tâm đến quá khứ của cô, điều anh muốn làm là mang lại hạnh phúc cho Gulli sau này. Hardik đến xin phép ông bà của Gulli để anh được cưới cô và giải thích rằng anh không phải thương haji cô mà là anh thực sự rất yêu cô. Mọi người hạnh phúc vì Gulli tìm được chàng trai tốt, Subhadra không tin được rằng Hardik có thể làm chuyện điên rồ này. Hardik tiến đến Gulli hỏi cô có muốn lấy anh không nếu cô không đồng ý thì mọi chuyện sẽ kết thúc, Gulli nhìn Anandi và mọi người ai cũng đồng ý, Gulli gật đầu, cả hai nắm lấy tay nhau hạnh phúc.

Tập 74b

https://www.youtube.com/watch?v=6yUDUS8Xjxo&nohtml5=False

Tập phim bắt đầu với cảnh Hardik đề nghị được kết hôn với Gulli. Cô chấp nhận và gật đầu. Họ ngồi xuống để làm lễ cưới. Anandi hạnh phúc làm ghatbandan cho họ còn Subhadra thì cực kì sốc. Thầy cúng trì tụng thần chú trong khi Anandi cột pheras cho họ. Mọi người đều rải cánh hoa lên người họ. Thầy cúng tuyên bố Hardik - Gulli đã chính thức trở thành vợ chồng và yêu cầu họ đi nhận phước lành từ những người lớn tuổi. Họ nhận phước lành từ bà nội, bà vui vẻ chúc phúc cho họ. Gulli ôm Anandi, Ganga và Gehna. Sau đó họ đi nhận phước từ ông bà ngoại của Gulli.

Tiếp đó, họ đi nhận phước lành của Subhadra, bà hét vào mặt họ và bước lùi lại.

Bà tức giận nói: - Tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này, vì thế đừng hòng mà nhận phước lành của tôi.

Gulli bật khóc. Subhadra chế nhạo cô vì đã đồng ý kết hôn với Hardik.

Bà nói: - Cháu làm cái gì thế hả Hardik? Cháu đã bôi nhọ danh tiếng của nhà chúng ta rồi, Gulli chỉ xứng đáng làm tôi tớ cho chúng ta thôi.

Anandi lên tiếng can ngăn thì lập tức bị Subhadra chặn họng. Bà nói:

- Cháu sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì Hardik đang làm. Cháu đã dạy cho Gulli cách giăng bẫy những chàng trai giàu có.

Bà nội tức giận nói: - Bà thôi đi được rồi đấy Subhadra. Bà đang nghĩ cái quái gì thế? Tôi thật xấu hổ về những ý nghĩ thiển cận đó của bà. Tôi có thể nhìn thấy được những suy nghĩ trước đây của tôi trong suy nghĩ của bà. Tôi đã từng giống như bà, đầy tức giận, hẹp hòi, kiêu ngạo, nhưng có người đã thay đổi tôi, chính là Anandi. Không ai có thể cài bẫy hay dẫn dụ người khác, bởi vì các mối quan hệ đã được thần linh sắp đặt.

Shiv cũng bị sốc. Bà nội nói tiếp:

- Bà hãy hiểu cho nỗi đau của Gulli, hãy tôn trọng con bé.

Subhadra nói: - Tôi thà phải chịu cô đơn nhưng hạnh phúc, chứ tuyệt đối không thể chấp nhận sự dối trá nào. Xin lỗi, tôi không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa.

Bà nội xin lỗi Shiv. Anh nói

- Bà không cần xin lỗi cháu đâu. Cháu thay mặt bà Subhadra xin lỗi bà.

Gulli bật khóc, Hardik an ủi cô...

Subhadra đóng gói đồ đạc và nói rằng bà sẽ không tha thứ cho họ bởi vì họ đã cướp đi sự tự tôn của bà. Anandi đi tới và xin lỗi bà. Cô nói:

- Mọi người chỉ đang ủng hộ cho Hardik. Em ấy rất vui với quyết định của mình. Bà hãy chấp nhận đôi vợ chồng mới cưới này và chúc phúc cho hai em ấy đi bà.

Subhadra bước ra khỏi phòng và nắm tay Hardik kéo đi, bà bảo anh trở về Udaipur với bà. Hardik nhìn Gulli.

Subhadra điên tiết hỏi: - Ai mới là người thân của cháu đây?

Hardik nói: - Cháu sẽ nghe lời bà bởi vì cháu rất yêu quý và tôn trọng bà. Nhưng cháu sẽ không đi một mình, mà đi với vợ của cháu.

Subhadra nói: Daddu của cháu sẽ nói bà.

Shiv nói: Ông sẽ không trách cứ gì bà đâu. Mọi người đều có lòng tin rằng Gulli là sự lựa chọn đúng đắn cho gia đình chúng ta.

Bà nội nói với Subhadra hãy chấp nhận Gulli và ban phước cho họ.

Subhadra nói: - Tôi thật sai lầm khi tới đây. Tôi đã để mất đứa cháu trai của mình. Tôi chỉ còn một cách là ra đi trong lặng lẽ. Hardik, bà đã không làm điều gì xấu cho cháu, nhưng cháu lại làm điều không phải với bà. Nói rồi, bà bỏ đi.

Bà nội an ủi Gulli và nói: Cháu đang có một bài kiểm tra nữa, giờ đây cháu đang ở cùng chồng của cháu đó. Hardik hứa rằng anh sẽ nắm tay Gulli đến suốt cuộc đời. Anandi nói với ông bà ngoại của Gulli hãy chào tạm biệt cô cháu gái của họ, vì giờ cô ấy sẽ phải tới sống ở nhà chồng. Họ rất xúc động và ban phước cho vợ chồng Gulli. Bà nội cũng ban phước cho họ, tất cả rời đi.

Ankita và một nhóm sinh viên đến nhà Saurabh. Rakhi mở cửa và nói rằng cô không thể cho phép họ vào nhà, cô yêu cầu họ chờ ở bãi cỏ cho đến khi Saurabh về đến. Cô chuẩn bị đóng cửa thì Ankita nổi giận và hỏi: Sao cô dám. Cô ta định tát Rakhi, vừa lúc đó Sanchi đến và nắm chặt tay cô ta. Ankita cãi nhau với Sanchi và nói: Các người dám ngăn chúng tôi vào trong nhà sao. Các người không biết chúng tôi sẽ làm gì đâu. Sanchi nói: Đây là nhà Rakhi và cũng là nhà tôi. Ankita tức giận nói: Tôi sẽ đi mách Saurabh. Sanchi yêu cầu cô ta đi cho và đóng cửa lại.

Shiv cản Subhadra lại.

Hardik hỏi: Bà sẽ đi đâu?

Subhadra nói: Bà không có quyền bảo vệ sự tôn trọng của mình. Để bà yên.

Amol xin bà đừng đi. Anandi bảo bà hãy đi cùng với họ.

Hardik nói: Cháu đã rời xa ba mẹ cháu để đến đây. Cháu không có bất kỳ ai khác ngoài bà.

Subhadra nói: Cháu đã kết hôn với cô gái này mà không có sự đồng ý của bà.

Shiv nói: Bà nên tự hào về Hardik mới phải.

Hardik yêu cầu bà đi cùng với họ. Subhadra đồng ý và nói: Nhưng với một điều kiện, là cô gái này sẽ không ngồi với chúng ta. Gulli đồng ý ngồi chỗ khác. Subhadra nghĩ đến việc gây rắc rối cho cô.