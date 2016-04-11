Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 31: Sanchi và Vivek chuẩn bị làm đám cưới

Tập phim bắt đầu với cảnh Ganga đang bảo Gehna cho Mannu ăn vì cô phải gói bữa trưa cho Jagya. Gehna bảo cô hãy chú ý đến Mannu trước tiên. Ganga nói: cháu phải nấu món anh ấy thích. Gehna đồng ý và cho Mannu ăn. Ganga đứng nhìn từ xa và khóc vì cô đang phải giữ khoảng cách với Mannu. Cô nói: mẹ ước rằng con sẽ trở thành người giống như bác sĩ Saheb. Anandi, Anoop và Suhasani đi tới Mumbai. Họ đang ngồi trong xe đi về nhà của Suhasani.

Panditji nói với nhà Shekhar rằng Vivek đã thấy được những phẩm chất của Sanchi. Panditji nói: Chaturthi là một ngày tốt để đám cưới, hoặc nếu không sẽ phải chờ đến 3 tháng sau. Ông nội nói ông sẽ xử lý việc chuẩn bị cho đám cưới và họ sẽ chọn ngày gần hơn. Shiv nói: tất cả mọi người sẽ giúp ông. Ông nội tuyên bố đám cưới sẽ diễn ra vào ngày Chaturthi. Ông nội hỏi Vivek về ý kiến của anh. Vivek nói: quyết định của ông rất đúng, nhưng cháu phải mua nhà, hãy nhìn xem cái gì đã xảy ra. Sanchi nói: chúng ta có thể ở ngôi nhà phụ của Payal. Ông nội bảo họ hãy ở lại đó. Sanchi nói: Vivek sẽ quản lý việc đó. Vivek đồng ý. Vivek và Sanchi mỉm cười nghĩ về ngày cưới. ira phục vụ đồ ngọt cho Panditji.

Mọi người đang ăn tối tại haveli. Mannu tỉnh giấc và bắt đầu khóc. Jagya bảo Ganga hãy đi xem Mannu. Ganga nói: em phải hoàn thành đồ ăn trước đã. Mọi người đều sốc khi thấy sự thay đổi thái độ của Ganga đối với Mannu. Cô đi xem Mannu. Bà nội nhìn theo. Gehna bảo với Sumitra rằng Ganga đang hành động rất lạ. Bà nội nói: con bé đang tập cho Mannu sẵn sàng sống mà không có con bé.

Suhasani về đến nhà cùng với Anoop và Anandi. Họ thấy ngôi nhà đã bị khóa. Một trong những người hàng xóm chào bà và nói rằng: Arvind đã bảo rằng bà đang sống ở Udaipur. Họ nói: chúng tôi đang vội vì con trai chúng tôi đang đưa chúng tôi đi xem một bộ phim. Bà bảo Suhasani thỉnh thoảng hãy gặp họ.

Suhasani lau nước mắt. Anandi nói: không có ai ở nhà, chúng ta nên làm gì? Anoop nói: chúng ta sẽ đến sau. Suhasani nói: tôi sẽ lấy chìa khóa từ hàng xóm của chúng tôi. Bà mở khóa cửa và đi vào cùng với Anoop và Anandi. Bà nhìn vào ngôi nhà. Bà nói người hàng xóm của bà rất tốt bụng. Bà đưa họ vào phòng của bà. Bà thấy phòng của bà được trang trí cho một đứa trẻ. Bà nói: Arvind và Renu đã để phòng của tôi cho Rahul. Anoop nói: tôi sẽ nói chuyện với Arvind.

Suhasani nói: tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể. Bà gọi cho ông Deshmukh và nói bà muốn bán căn hộ của bà. Bà bảo ông ấy hãy đến sớm. Bà nói với Anandi rằng ông Deshmukh rất muốn mua một căn hộ. Ông Deshmukh đến. Ông nói: chúng ta sẽ nói chuyện sau khi Arvind về. Suhasani nói: đây là nhà của tôi, tôi không cần phải nói chuyện với nó. Deshmukh nói: cậu ấy có thể đòi lại căn nhà này sau đó.

Anoop nói: tài sản này thuộc về cá nhân bà ấy và không phải tài sản của tổ tiên bà ấy. Ông nói: chúng ta đăng ký và đồng ý sau, bây giờ tôi có thể đưa cho bà một tờ séc. Anoop nói: ông rất hào phóng. Deshmukh nói: tôi tin tưởng bà Suhasani. Ông đi lấy tập séc. Anoop khen ngợi sự mạnh mẽ của Suhasani. Suhasani nói: con trai tôi đã dạy cho tôi điều đó, nó sẽ biết rằng tôi đã mạnh mẽ, không ai có thể cướp được quyền từ một người mẹ, tôi sẽ dạy cho nó một bài học nhớ đời.

Ganga đang ngồi cùng Mannu. Bà nội đến và bảo cô hãy đọc Ramayan. Cô kể về Ramayan vanvas. Bà nói: nỗi đau của cháu quá lớn. Bà bảo cô đừng ngừng việc yêu thương Mannu. Ganga nói: cháu làm như vậy là vì Mannu, thằng bé phải học cách giữ im lặng sau khi khóc rất nhiều, cháu biết gia đình Ratan Singh sẽ không yêu thương thằng bé như chúng ta, thằng bé phải tự mình giữ sức khỏe. Bà nội bảo cô hãy yêu thương Mannu nhiều hơn khi thằng bé còn được ở cùng cô. Ganga khóc và xin Mannu tha thứ cho cô.

Thắng Xoăn - cô dâu 8 tuổi

Tập 30b

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=nSDrY9wdmjw

Tập phim bắt đầu với cảnh Amol đang nói với Shiv rằng cậu đang rất nhớ mẹ của cậu và hỏi cô đã đi đâu? Shiv nói: mẹ của con đã đến Mumbai để giải quyết một vấn đề cho một người phụ nữ lớn tuổi. Anh nói: mẹ con đang làm một việc tốt, chúng ta nên ủng hộ cho cô ấy. Amol nói: con sẽ trở thành một chàng trai tốt.

Ông Deshmukh đưa tấm séc cho bà Suhasani. Suhasani đưa chìa khóa cho Deshmukh. Bà nói: tôi muốn nhìn căn nhà này thêm 5 phút nữa. Bà xúc động nhìn ngôi nhà. Bà lấy tấm ảnh chồng của bà. Anandi hỏi bà có ổn không? Suhasani gật đầu. Bà bảo Anandi hãy chuyển số tiền vào một tài khoản khác, đó là tài khoản của Anand Dham. Anandi hỏi: bà muốn quyên tiền cho ashram sao? Suhasani nói đúng vậy, đó là ngôi nhà mới của tôi. Bà chào tạm biệt Deshmukh và rời đi.

Mannu và bà nội đang chơi cùng nhau. Ganga đưa trà cho bà nội. Makhan đến và bảo mẹ của Ratan đã đến. Bà nội lập tức giận dữ. Bà hỏi: bằng cách nào cô dám vào nhà của tôi? Mẹ của Ratan nói: tôi đến đây vì cháu của tôi, tôi sẽ đưa thằng bé đi ngay. Bà nội nói: Jagya đã bảo cô hãy đưa thằng bé đi khi nào nó khỏe lại. Mẹ của Ratan nhìn Mannu và nói hình như nó đã khỏe rồi. Bà nội cãi nhau với bà ta. Bà nói: tôi đến để lấy số đo của Mannu, bà đưa quần áo cho Mannu. Mannu nhìn bà. Bà bảo Mannu hãy quên họ đi. Ganga rơi nước mắt. Bà nói: luật sư của chúng tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ Saheb vào ngày mai. Ganga xúc động nhìn Mannu.

Suhasani đến Anand Dham. Họ hỏi bà về chuyến đi và con trai của bà. Anandi nói: cháu nên rời đi ngay bây giờ. Suhasani cám ơn Anandi và nói: cháu đã làm rất nhiều việc cho ta. Anandi nói: cháu sẽ gặp lại bà vào ngày mai. Cô nhìn Suhasani đang mỉm cười với những người khác.

Arvind trở về nhà cùng vợ anh ta và tìm thấy hành lý của họ đang ở ngoài nhà và cửa đã được mở. Họ thấy gia đình Deshmukh đang làm Puja. Arvind hỏi: ai đã mở cửa ngôi nhà này, tôi sẽ gọi cảnh sát. Deshmukh nói: tôi đã trả đủ tiền, Suhasani đã bán ngôi nhà này, cậu đã đùa giỡn với mẹ của mình và đây là cách đáp trả của bà ấy, bà ấy đã trở lại cùng với Anandi và Anoop và bán ngôi nhà. Renu nói: mẹ của anh đã hoàn thành nhiệm vụ của một người mẹ rất tốt. Vợ của Deshmukh nói: chúng tôi đã biết những gì các người đã làm với Suhasani, bà ấy đã dạy cho cậu một bài học tốt, còn bây giờ hãy đi đi. Arvind nói: tôi sẽ nói chuyện với mẹ. Anh ta hỏi bà đang ở đâu? Deshmukh nói: bà ấy đang ở ngôi nhà mới của bà ấy – Anand Dham.

Anandi kể với Shiv về việc Suhasani quyên góp tiền cho Anand Dham và dạy cho con trai bà ấy một bài học. Shiv khen ngợi bà. Sanchi đưa Amol theo. Amol đưa bánh sandwich cho Anandi. Sanchi nói: thằng bé đã làm sandwich. Amol hỏi về Suhasani. Anandi nói: bây giờ bà ấy đang rất hạnh phúc. Amol nói: chúng ta nên mời họ đến đám cưới của Buaji. Cậu nói: họ sẽ giống như con. Anandi nói: bây giờ chúng ta ở cùng với con. Amol cười. Shiv nói: gia đình con yêu con rất nhiều. Anandi ăn sandwich và khen nó. Amol nói: cô Sanchi đã hướng dẫn cho con.

Basant hỏi Ganga về sức khỏe của Mannu. Jagya nói: thằng bé đang hồi phục. Basant đưa cho anh một vài giấy tờ. Jagya đọc nó. Bà nội hỏi trên đó viết những gì? Basant nói: đó là thông báo được gửi từ luật sư của Ratan. Anh ta cho biết rằng bây giờ Mannu đã thoát khỏi nguy hiểm, chúng ta phải giao lại Mannu cho gia đình của Ratan Singh trong vòng 2 ngày nếu không họ sẽ gửi hồ sơ kiện chúng ta. Mọi người đều sốc. Sumitra nói: chỉ có 2 ngày. Gehna bảo Jagya hãy làm gì đó. Ganga nói: hãy để thằng bé đi, thằng bé phải đi ngay hôm nay hoặc ngày mai. Cô khóc. Bà nội nói: thần Devi đã cứu Mannu và vẫn hi vọng một phép màu từ thần Devi, đây là lúc để cầu nguyện. Bà nội rơi nước mắt. Xem tập tiếp theo tại đây