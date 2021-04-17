Tư Đằng: Cảnh Điềm lần đầu chia sẻ về vực thẳm cuộc đời, từng bị trầm cảm, mất phương hướng trong cuộc sống

Phim hay mỗi ngày 17/04/2021 16:39

Những chia sẻ mới nhất của ‘đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh’ Cảnh Điềm khiến không ít fan hâm mộ bất ngờ, cô từng trải qua giai đoạn khó khăn khó khăn nhất trong cuộc đời.

Cảnh Điềm sinh năm 1988, là diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, dù rất xinh đẹp và có nguồn tài nguyên phim ảnh phong phú nhưng Cảnh Điềm lại không gây được ấn tượng mạnh với khán giả bằng những vai diễn của mình. Cho đến khi Tư Đằng được phát sóng, diễn xuất và tạo hình của “đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh” mới được khán giả đón nhận.

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 Với nhan sắc của mình, Cảnh Điềm được mệnh danh là 'đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh'

Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình, Cảnh Điềm đã chia sẻ về quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Năm 2019, Cảnh Điềm phải trải qua một nỗi đau rất lớn, cô cảm giác đánh mất đi chính bản thân mình. Cảnh Điềm không thể ngờ được những nỗi đau này lại xảy ra với cô, có giai đoạn lên đến đỉnh điểm, mấy ngày cô không bước chân ra khỏi phòng, hoàn toàn bước vào trạng thái bị bệnh trầm cảm. Khi nói đến việc này, Cảnh Điềm nghẹn lại, nước mắt trực trào ra ngoài. Điều này có thể thấy được đến thời điểm hiện tại Cảnh Điềm vẫn còn bị ám ảnh bởi vết thương này.

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 Cảnh Điềm chia sẻ, đã từng có giai đoạn cô bị bệnh trầm cảm

Khi được hỏi phương diện nào gây ảnh hưởng lớn đến Cảnh Điềm như vậy? “Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh” do dự một lát rồi nói đó là chuyện riêng tư. Nhiều người đoán rằng, rất có thể chuyện tình cảm với Trương Kế Khoa đã mang đến vết thương lòng cho Cảnh Điềm. Thời điểm năm 2019 Cảnh Điềm từng tuyên bố chia tay với Trương Kế Khoa, vậy nhưng không thể ngờ được rằng, chuyện tình cảm này lại mang đến những tổn thương lớn như vậy với Cảnh Điềm.

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 Nhiều fan hâm mộ tích cực 'đẩy thuyền' cho Cảnh Điềm và Trương Bân Bân sau thành công của Tư Đằng
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 Vậy nhưng có vẻ như Cảnh Điềm vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những tổn thương đã gặp phải trong quá khứ

Sau thành công của bộ phim Tư Đằng, cặp đôi Cảnh Điềm – Trương Bân Bân diễn xuất quá ăn ý, nhiều fan hâm mộ đã tích cực “đẩy thuyền”. Sự tương tác của cặp đôi trên phim hay khi tham gia các chương trình truyền hình đều khiến người xem cảm thấy ngọt ngào. Vậy nhưng sau chia sẻ này của Cảnh Điềm, nhiều fan hâm mộ nhận xét, có vẻ như “đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh” vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng đen của quá khứ để đón nhận tình cảm mới.

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