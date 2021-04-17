Tư Đằng: Cảnh Điềm lần đầu chia sẻ về vực thẳm cuộc đời, từng bị trầm cảm, mất phương hướng trong cuộc sống

Cảnh Điềm sinh năm 1988, là diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, dù rất xinh đẹp và có nguồn tài nguyên phim ảnh phong phú nhưng Cảnh Điềm lại không gây được ấn tượng mạnh với khán giả bằng những vai diễn của mình. Cho đến khi Tư Đằng được phát sóng, diễn xuất và tạo hình của “đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh” mới được khán giả đón nhận.

Với nhan sắc của mình, Cảnh Điềm được mệnh danh là 'đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh'

Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình, Cảnh Điềm đã chia sẻ về quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Năm 2019, Cảnh Điềm phải trải qua một nỗi đau rất lớn, cô cảm giác đánh mất đi chính bản thân mình. Cảnh Điềm không thể ngờ được những nỗi đau này lại xảy ra với cô, có giai đoạn lên đến đỉnh điểm, mấy ngày cô không bước chân ra khỏi phòng, hoàn toàn bước vào trạng thái bị bệnh trầm cảm. Khi nói đến việc này, Cảnh Điềm nghẹn lại, nước mắt trực trào ra ngoài. Điều này có thể thấy được đến thời điểm hiện tại Cảnh Điềm vẫn còn bị ám ảnh bởi vết thương này.