Ngây ngất với tạo hình Điêu Thuyền của mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Trát

Những hình ảnh mới nhất của Cổ Lực Na Trát khi hóa thân vào vai đại mỹ nhân Điêu Thuyền nhận cơn mưa lời khen của khán giả.
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Bộ phim điện ảnh Chân Tam Quốc Vô Song quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Vương Khải, Cổ Thiên Lạc, Hàn Canh, Cổ Lực Na Trát… dự kiến sẽ được ra rạp trong thời gian tới. Đây là phim điện ảnh được chuyển thể từ game nên tạo hình của một số diễn viên tham gia được dư luận đánh giá là không phù hợp. Vậy nhưng trường hợp của Cổ Lực Na Trát lại là ngoại lệ.
Trong Chân Tam Quốc Vô Song, mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Trát vào vai đại mỹ nhân Điêu Thuyền. Mới đây những hình ảnh mới nhất của "nàng Điêu Thuyền" đã được phòng làm việc của Cổ Lực Na Trát đăng tải và ngay lập tức đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.
Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, cô là diễn viên, người mẫu khá nổi tiếng tại Trung Quốc. Mỹ nhân Tân Cương từng có thời gian hẹn hò với nam diễn viên nổi tiếng Trương Hàn nhưng đã chia tay. Mặc dù rất xinh đẹp nhưng diễn xuất của Cổ Lực Na Trát thường không được khán giả đánh giá cao. Hy vọng rằng, Cổ Lực Na Trát sẽ tạo dấu ấn với vai diễn Điêu Thuyền trong Chân Tam Quốc Vô Song.