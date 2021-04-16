Ngây ngất với tạo hình Điêu Thuyền của mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Trát

Những hình ảnh mới nhất của Cổ Lực Na Trát khi hóa thân vào vai đại mỹ nhân Điêu Thuyền nhận cơn mưa lời khen của khán giả.

Bộ phim điện ảnh Chân Tam Quốc Vô Song quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Vương Khải, Cổ Thiên Lạc, Hàn Canh, Cổ Lực Na Trát… dự kiến sẽ được ra rạp trong thời gian tới. Đây là phim điện ảnh được chuyển thể từ game nên tạo hình của một số diễn viên tham gia được dư luận đánh giá là không phù hợp. Vậy nhưng trường hợp của Cổ Lực Na Trát lại là ngoại lệ.

Cổ Thiên Lạc sẽ vào vai Lữ Bố, Cổ Lực Na Trát sẽ thử thách với vai đại mỹ nhân Điêu Thuyền

Trong Chân Tam Quốc Vô Song, mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Trát vào vai đại mỹ nhân Điêu Thuyền. Mới đây những hình ảnh mới nhất của "nàng Điêu Thuyền" đã được phòng làm việc của Cổ Lực Na Trát đăng tải và ngay lập tức đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Những hình ảnh mới nhất của mỹ nhân Tân Cương được phòng làm việc Cổ Lực Na Trát đăng tải

Nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương nhận vô số lời khen từ cộng đồng mạng

Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng phải khẳng định rằng Cổ Lực Na Trát quá đẹp

Chân Tam Quốc Vô Song là phim điện ảnh được chuyển thể từ game

Mỹ nhân Tân Cương được lựa chọn để vào vai đại mỹ nhân Điêu Thuyền

Tạo hình của Cổ Lực Na Trát vẫn luôn khiến fan hâm mộ ngây ngất

Hy vọng rằng, vai diễn này sẽ tạo dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của Cổ Lực Na Trát

Chân Tam Quốc Vô Song dự kiến sẽ được phát sóng vào cuối tháng 4

Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, cô là diễn viên, người mẫu khá nổi tiếng tại Trung Quốc. Mỹ nhân Tân Cương từng có thời gian hẹn hò với nam diễn viên nổi tiếng Trương Hàn nhưng đã chia tay. Mặc dù rất xinh đẹp nhưng diễn xuất của Cổ Lực Na Trát thường không được khán giả đánh giá cao. Hy vọng rằng, Cổ Lực Na Trát sẽ tạo dấu ấn với vai diễn Điêu Thuyền trong Chân Tam Quốc Vô Song.

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