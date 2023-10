Top 15+ phim về thế chiến thứ 2 hay và cảm động nhất

Điểm IMDb: 8.6/10

Đạo diễn: Steven Spielberg

Diễn viên: Tom Hanks, Matt Damon

Đây là bộ phim có nội dung khắc họa rõ nét cuộc chiến đầy thảm khốc trên biển cũng như trên cạn trong quá trình tìm kiếm và cứu sống binh nhì Ryan - người cuối cùng may mắn sống sót đã bị mất tích nhưng cả gia đình anh ta đều đã tử nạn. Một binh đoàn nhận lệnh từ tổng tư lệnh, đã bắt đầu cuộc chiến trên chiến trường giao tranh khốc liệt.

2. Cuộc sống tươi đẹp (Life Is Beautiful)

Năm công chiếu: 20/12/1997

Thể loại: Chiến tranh, Hài hước

Thời lượng: 122 phút

Điểm IMDb: 8.6/10

Đạo diễn: Roberto Benigni

Diễn viên: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi

"Cuộc sống tươi đẹp" là một bộ phim hay xứng đáng lọt top 15 phim về thế chiến thứ 2 của hai cha con người Do Thái khi bị phát xít Ý bắt bỏ tù. Để đứa con trai bé của mình không bị tổn thương khi bị giam giữ, ông đã làm cho cậu bé nghĩ rằng đây là một chuyến đi chơi và cả hai cha con chỉ việc tận hưởng từng khoảnh khắc còn lại.

3. Bản danh sách của Schindler (Schindler's List)

Năm công chiếu: 30/11/1993

Thể loại: Chiến tranh, Chính kịch

Thời lượng: 197 phút

Điểm IMDb: 8.9/10

Đạo diễn: Steven Spielberg

Diễn viên: Liam Neeson, Ben Kingsley

Nội dung phim là câu chuyện có thật của một doanh nhân người Đức tên Oskar Schindler, ông cũng là một đảng viên của đảng chủ nghĩa phát xít Đức, Nazi. Oskar Schindler đã dùng tiền bạc cùng các mối quan hệ của mình để cứu sống được hơn 1200 người Do Thái từ người già đến trẻ nhỏ, trong đó có cả những người phụ nữ yếu thế bị ức hiếp.

4. Nghệ sĩ dương cầm (The Pianist)

Năm công chiếu: 06/09/2002

Thể loại: Chiến tranh, Chính kịch

Thời lượng: 150 phút

Điểm IMDb: 8.5/10

Đạo diễn: Roman Polanski

Diễn viên: Adrien Brody, Thomas Kretschmann

Đây là bộ phim kể về một chàng trai có niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt, mang trong mình dòng máu Do Thái. Anh bị bắt vào trại tập trung trong thời kỳ nạn diệt chủng của Hitler. Vì không thể chịu nổi khi phải chứng kiến các cảnh tượng đáng sợ bên trong trại, anh đã bỏ trốn và bắt đầu cuộc đời chui lủi trước sự truy lùng gắt gao của phát xít Đức. Giữa đống hoang tàn của chiến tranh, tiếng đàn du dương của anh cất lên đầy ngạo nghễ.

5. Trận chiến tàu ngầm (Das Boot)

Năm công chiếu: 18/09/1981

Thể loại: Chiến tranh, Hành động

Thời lượng: 149 phút

Điểm IMDb: 8.3/10

Đạo diễn: Wolfgang Petersen

Diễn viên: Jürgen Prochnow, Herbert Grönemeyer

Cái tên tiếp theo lọt top 15 phim về thế chiến thứ 2 hay nhất là "Trận chiến tàu ngầm". Phim mở đầu bằng việc chiếc tàu ngầm U-96 rời bến cảng La Rochelle và Hải quân Lieutenant Werner được đưa đi tham quan. Trong khi tất cả mọi người đều nghĩ đây là một chuyến đi nhớ đời và đầy tự hào thì họ đã bị một tàu khu trục của Anh phát hiện và bắn phá bằng các đòn tấn công dày đặc. Lieutenant đã phải chứng kiến và nếm trải cuộc thảm chiến và thấu hiểu nỗi sợ hãi, mất mát của chiến tranh.

6. Định mệnh (Inglourious Basterds)

Năm công chiếu: 20/8/2009

Thể loại: Chiến tranh, Hành động

Thời lượng: 153 phút

Điểm IMDb: 8.3/10

Đạo diễn: Quentin Tarantino

Diễn viên: Brad Pitt, Mélanie Laurent

Nội dung phim là hai câu chuyện song song trong thời kỳ thế chiến 2 vào năm 1994. Bốn năm sau khi chứng kiến cảnh gia đình mình bị sát hại bởi quân đội Đức, Shosanna đã trưởng thành và giờ đây là một quản lý tại rạp chiếu phim nhỏ ở thủ đô Paris. Cô được Frederick Zoller, một chàng lính Đức kiêm ngôi sao điện ảnh đang lên để mắt đến.

Đồng thời lúc đó, tại một nơi khác ở châu Âu, Aldo Raine thành lập một nhóm binh lính Mỹ tên là "The Basterds", có gốc Do Thái để tiến hành các cuộc đột kích bất ngờ nhắm vào quân đội Đức ở nước Pháp đang bị chiếm đóng. Khi Frederick Zoller tổ chức buổi ra mắt phim, có mặt cả Shosanna - cô gái che giấu nguồn gốc Do Thái của mình để giữ an toàn cho anh hùng Aldo và quốc trưởng Hitler - chỉ huy tối cao của Đức, một kế hoạch hận thù sẽ được thực hiện tại đây.

7. Sự sụp đổ (Downfall)

Năm công chiếu: 16/09/2004

Thể loại: Chiến tranh, Chính kịch

Thời lượng: 155 phút

Điểm IMDb: 8.2/10

Đạo diễn: Oliver Hirschbiegel

Diễn viên: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara

Đây là bộ phim mang đến cho người xem một cái nhìn toàn cảnh về thế chiến 2 dưới con mắt của phe phát xít Đức vào những ngày cuối cùng của đế chế Quốc xã khi bị Liên Xô cùng phe Đồng minh bị tấn công dữ dội.

8. Người hùng không súng (Hacksaw Ridge)

Năm công chiếu: 04/09/2016

Thể loại: Chiến tranh, Chính kịch

Thời lượng: 139 phút

Điểm IMDb: 8.1/10

Đạo diễn: Mel Gibson

Diễn viên: Andrew Garfield, Sam Worthington

Bối cảnh của phim là Hoa Kỳ, khi nhiều người quyết định tham gia vào hoạt động quân sự trong Chiến tranh Thế giới thứ hai sau trận tấn công Trân Châu Cảng của Nhật. Nhân vật chính là Desmond Doss, anh đã tham gia vào trận chiến ở Hacksaw nhưng với chủ nghĩa yêu chuộng hòa bình, không hề cầm súng bắn giết quân địch mà vẫn có thể cứu được người bạn đồng hành của mình là Glover cùng những người đồng đội khác.

9. Cầu sông Kwai (The Bridge on the River Kwai)

Năm công chiếu: 02/10/1957

Thể loại: Chiến tranh, Chính kịch

Thời lượng: 161 phút

Điểm IMDb: 8.1/10

Đạo diễn: David Lean

Diễn viên: Alec Guinness, Sessue Hayakawa

Kịch bản của phim được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Pháp Pierre Boulle, kể về những người tù binh Đồng Minh bị quân đội Đế quốc Nhật Bản buộc phải xây tuyến đường sắt Miến Điện 1942-1943, nhưng phe Đồng minh đã chống đối lại bằng cách lên kế hoạch phá sập cây cầu này.

10. Những lá thư từ Iwo Jima (Letters from Iwo Jima)

Năm công chiếu: 09/12/2006

Thể loại: Chiến tranh, Chính kịch

Thời lượng: 141 phút

Điểm IMDb: 7.9/10

Đạo diễn: Clint Eastwood

Diễn viên: Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya

"Những lá thư từ Iwo Jima" là cái tên tiếp theo góp mặt trong top 15 phim về thế chiến thứ 2 hay nhất. Nội dung xoay quanh câu chuyện khi người lính trẻ Saigo cùng bạn bè của mình tìm cách sống sót trong điều kiện đầy khắc nghiệt của chính quân đội Nhật Bản. Tại đảo Iwo Jima - địa điểm giao chiến giữa lực lượng quân sự Mỹ và Nhật, anh thường viết những lá thư gửi về gia đình dưới góc nhìn đa chiều khi cuộc xâm lược Mỹ bắt đầu.

11. Cuộc di tản Dunkirk (Dunkirk)

Năm công chiếu: 21/07/2017

Thể loại: Chiến tranh, Hành động

Thời lượng: 106 phút

Điểm IMDb: 7.8/10

Đạo diễn: Christopher Nolan

Diễn viên: Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney

"Cuộc di tản Dunkirk" là một bộ phim xuất sắc kể về cuộc chiến tranh lịch sử được huy động với mục đích giải cứu đội quân viễn chinh tại thời điểm giữa năm 1940, tại bãi biển Dunkirk (Pháp) 400.000 binh lính Đồng minh bị quân đội Đức bao vây.

12. Ngày dài nhất (The Longest Day)

Năm công chiếu: 25/09/1962

Thể loại: Chiến tranh, Hành động

Thời lượng: 178 phút

Điểm IMDb: 7.8/10

Đạo diễn: Darryl F. Zanuck, Ken Annakin, Bernhard Wicki, Andrew Marton, Gerd Oswald

Diễn viên: John Wayne, Henry Fonda

Nội dung phim kể về D-day, ngày mà quân Đồng minh đổ bộ ồ ạt vào bờ biển Normandy. Trận đánh này đã đưa đến bước ngoặt của Thế chiến thứ hai. Các tình tiết phim thể hiện chân thực nhất những gì diễn ra ở trận Normandy lịch sử cùng cái nhìn về thế chiến thứ 2 từ cả hai phía là Phát xít Đức và quân Đồng minh.

13. Kẻ thù trước cổng (Enemy at the Gates)

Năm công chiếu: 16/03/2001

Thể loại: Chiến tranh, Hành động

Thời lượng: 131 phút

Điểm IMDb: 7.6/10

Đạo diễn: Jean-Jacques Annaud

Diễn viên: Jude Law, Ed Harris

Link xem phim: Kẻ thù trước cổng trên Netflix

"Kẻ thù trước cổng" có nội dung xoay quanh nhân vật Vassili, một người lính bắn tỉa trong đội ngũ Hồng Quân Liên Xô ở thế chiến thứ 2. Anh đã được chọn vào đội ngũ bắn tỉa trong trận đông chiến ở Stalingrad. Đây cũng là lúc quân Đức đã điều động xạ thủ giỏi nhất nước Đức để truy tìm và triệt hạ Vassili.

14. Cuồng nộ (Fury)

Năm công chiếu: 31/10/2014

Thể loại: Chiến tranh, Hành động

Thời lượng: 134 phút

Điểm IMDb: 7.6/10

Đạo diễn: David Ayer

Diễn viên: Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Michael Peña

Nội dung phim là câu chuyện về chàng tân binh Norman, người đã nhận nhiệm vụ đào sâu vào phòng tuyến quân đội Đức vào những ngày cuối cùng của Thế chiến II dưới sự chỉ huy của Trung sĩ Collier. Những đau thương, mất mát đầy tàn khốc của cuộc chiến đã hiện ra trước mắt chàng lính trẻ khiến anh nhận ra sinh mạng con người trong thời khắc ấy thật mong manh.

15. Lằn ranh đỏ mong manh (The Thin Red Line)

Năm công chiếu: 25/12/1998

Thể loại: Chiến tranh, Chính kịch

Thời lượng: 170 phút

Điểm IMDb: 7.6/10

Đạo diễn: Terrence Malick

Diễn viên: Sean Penn, Adrien Brody

Đây là bộ phim được kể lại qua góc nhìn của chàng Binh nhì Witt. Mặc dù lên kế hoạch đào ngũ nhưng anh đã sớm bị sĩ quan chỉ huy phát hiện và bắt quay trở lại chiến trường. Trong quá trình tham gia vào các trận đánh đẫm máu giữa Nhật và Mỹ ở thời kỳ Thế chiến II, anh đã tận mắt chứng kiến sự sống và cái chết chỉ cách nhau đúng một lằn ranh mỏng manh.

16. Con trai của Saul- Son of Saul (2015)

Ngày phát hành: 11/06/2015

Thời lượng: 107 phút

Đạo diễn: László Nemes

Diễn viên: Géza Röhrig, Levente Molnár

Điểm IMDb: 7,5/10

Giải thưởng: Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất

Link xem phim trên FPT Play

Auschwitz được biết đến là nơi mà quân đội Phát xít Đức giam giữ những người Do Thái. Saul Auslander là tù nhân người Hungarian có hoạt động trại tập trung này.

Saul khi đem xác đi thiêu thì đã nhận ra rằng đây là đứa con trai của mình. Anh không cho phép việc khám nghiệm tử thi và đã nhờ đến sự giúp đỡ của các tù nhân để đánh cắp thi thể để chôn cất theo tục lệ của người Do Thái.

Tình cờ anh biết đến kế hoạch nổi dậy trong trại tập trung. Đây cũng là lúc quân đội của Hitler đang chuẩn bị 1 cuộc tàn sát những người Do Thái vô tội khác.

Trên đây là top 15 bộ phim về thế chiến thứ 2 hay và đáng xem nhất mọi thời đại. Hy vọng sau khi xem phim, bạn sẽ có cái nhìn đa chiều hơn về những gì đã diễn ra trong lịch sử thế giới.