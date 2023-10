Top 15 phim hoán đổi linh hồn hấp dẫn nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

Diễn viên: Claudia Karvan, Guy Pearce, Matt Day

Điểm IMDb: 6.5/10

Thời lượng: 1 tiếng 37 phút

Phim kể về mối quan hệ giữa một người dẫn chương trình truyền hình gọn gàng (Brett) và một nhà báo khoa học lộn xộn (Tash). Dù yêu nhau nhưng cả hai vẫn không thể tránh khỏi các khác biệt trong tính cách và quan điểm sống.

Đến một ngày, Tash và Brett đã có cơ hội trải nghiệm cuộc sống của đối phương cả hai phát hiện ra mình bị hoán đổi thể xác với nhau sau buổi sáng thức dậy. Cũng từ đây, những chuyện hài hước cùng các vấn đề rắc rối nảy sinh nhiều hơn đã khiến hai trái tim yêu nhau nhận ra những điều cần phải thay đổi.

2. Lật mặt - Face/Off (1997)

Thể loại: Hành động, Viễn tưởng, Hình sự

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: John Woo

Diễn viên: Nicolas Cage, John Travolta, Joan Allen

Điểm IMDb: 7.3/10

Thời lượng: 2 tiếng 18 phút

Đây là cái tên tiếp theo lọt top 15 phim hoán đổi linh hồn hấp dẫn nhất. Lật mặt một lần nữa đã khẳng định tài năng diễn xuất, khả năng diễn đạt cảm xúc tuyệt vời của Nicolas Cage khi vào vai người hai mặt vừa mềm mỏng vừa nóng nảy, hận thù và đau đớn.

Nội dung phim kể về thanh tra Sean Archer, anh rất căm hận Castor Troy – kẻ đã hại chết con trai mình. Sau một thời gian dài điều tra mà không tài nào tìm được tung tích của Castor, lòng căm phẫn tột độ của đã khiến Sean nghĩ ra một ý tưởng thật táo bạo. Đó là nhờ một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ số 1 thế giới biến anh thành Castor Troy. Với dung mạo mới này, anh sẽ dễ dàng thâm nhập vào thế giới của Castor và truy tìm quả bom do hắn gài.

3. Đổi vai - The change-up (2011)

Thể loại: Hài hước

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: David Dobkin

Diễn viên: Jason Bateman, Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Leslie Mann

Điểm IMDb: 6.3/10

Thời lượng: 1 tiếng 52 phút

Nhân vật chính của phim là Dave, một người đàn ông đã kết hôn và có ba đứa con. Còn Mitch là một người đàn ông độc thân đang ở tận hưởng cuộc sống độc thân thú vị.

Vào một đêm định mệnh, khi Mitch và Dave cùng nhau say xỉn và có một tiếng sét đánh làm cho hai người hoán đổi thân thể cho nhau. Mitch và Dave rất ngạc nhiên khi họ thức dậy trong cơ thể của người khác và bắt đầu những xích mích. Bất chấp sự tự do khỏi những thói quen bình thường của mình, các chàng trai sớm phát hiện ra rằng cuộc sống của nhau giờ không còn tươi hồng như họ từng tưởng.

4. Thiếu nữ tuổi 30 - 13 Going on 30 (2004)

Thể loại:Lãng mạn, Kỳ ảo

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Gary Winick

Diễn viên: Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Christa B. Allen, Judy Greer

Điểm IMDb: 6.2/10

Thời lượng: 1 tiếng 38 phút

Cố đạo diễn Gary Winick vốn rất nổi tiếng với các bộ phim Âu Mỹ. Ông được đánh giá cao ở thể loại phim hài và 13 Going on 30 chính là tác phẩm tiêu biểu và đáng nhớ bậc nhất trong sự nghiệp của Gary và xứng đáng lọt top 15 phim hoán đổi linh hồn hay nhất mọi thời đại.

Nội dung phim kể về cuộc đời của Jenna Rink, một cô nàng 30 tuổi có trong tay tất cả mọi thứ. Mọi chuyện bắt đầu từ buổi sinh nhật thứ 13 của mình, Jenna bị sỉ nhục và muốn trốn tránh cho đến khi 30 tuổi.

Lời cầu nguyện của cô trở thành hiện thực trong một phút giây kỳ lạ, nhưng lại không như Jenna mong muốn. Với ngoại hình ấn tượng cùng một căn hộ mơ ước cùng tủ quần áo tuyệt vời, một công việc ổn định và một người bạn trai nổi tiếng, nhưng cô không còn những người bạn thân hồi thơ ấu.

5. Trở lại tuổi 17 - 17 again (2009)

Thể loại: Hài hước, Tâm lý, Tình cảm

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Burr Steers

Diễn viên: Leslie Mann, Matthew Perry, Thomas Lennon, Zac Efron

Điểm IMDb: 6.4/10

Thời lượng: 101 phút

Đây là một bộ phim hài hước kể về nhân vật Mike O"Donnell, chàng trai nổi tiếng nhất tại trường học. Nhưng cậu lại có một quyết định táo bạo là từ bỏ học bổng để bắt đầu cuộc sống mới với cô bạn gái Scarlet.

Hai mươi năm sau, Mike giờ đây đã thấy cuộc sống của mình không tốt đẹp như những gì anh hằng mong đợi. Mike nhớ lại thời quá khứ vàng son của mình và ước gì mọi thứ cũng được vẻ vang như thời anh 17.

Đến một ngày nọ, anh thức giấc và thấy mình biến thành cậu bé Mike 17 tuổi. Điều gì sẽ xảy ra với Mike 17 tuổi, liệu rằng anh có thích nghi được với cuộc sống hiện tại không?

Trở lại tuổi 17 - 17 again (2009)

6. Bố tôi là mèo - Nine lives (2017)

Thể loại: Hài hước, Gia đình, Tâm lý

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Barry Sonnenfeld

Diễn viên: Malina Weissman, Kevin Spacey, Jennifer Garner

Điểm IMDb: 5,3/10

Thời lượng: 1 tiếng 27 phút

Phim do Barry Sonnenfeld làm đạo diễn (Từng được biết đến với 2 bộ phim The Addams Family và Men in Black). Nội dung kể về một doanh nhân thành đạt tên Tom Brand, vì công việc quá bận rộn mà dần trở nên xa cách với gia đình.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 11 của cô con gái Rebecca, Tom đã vội vã đến một cửa hàng thú cưng để mua quà sinh nhật cho con mình. Một tai nạn trên đường về nhà đã khiến Tom bị kẹt trong cơ thể của con mèo mà ông dành tặng cho cô con gái mình.

Kể từ đó, với hình dạng là một chú mèo, Tom có nhiều thời gian hơn để vui đùa cùng cô bé Rebecca. Để thoát khỏi hình hài con mèo, cách duy nhất là trong vòng một tuần ông phải nối lại mối liên kết với vợ con, nếu không sẽ trở thành mèo vĩnh viễn.

Poster phim Bố tôi là mèo

7. Tên cậu là gì? - Your name (2016)

Thể loại: Tình cảm, Tâm lí, Hoạt hình

Quốc gia: Nhật Bản

Đạo diễn: Shinkai Makoto

Điểm IMDb: 8,4/10

Thời lượng: 1 tiếng 46 phút

Giải thưởng: Giải Viện Hàn lâm Nhật Bản cho Kịch bản phim của năm 2017

Nội dung phim nói về sự kiện một sao chổi đi ngang qua trái đất cùng những hiện tượng kỳ bí mà nó mang lại. Câu chuyện hoán đổi cơ thể của 2 cô cậu Mitsuha - một nữ sinh trung học sống tại thị trấn nhỏ của vùng Itomori và Taki – nam sinh đang học tập tại thủ đô Tokyo đầy sôi động. Mitsuha luôn cảm thấy chán chường với cuộc sống tẻ nhạt của mình và ước mơ được làm anh chàng đẹp trai sống tại thủ đô.

Trong khi đó, hằng đêm Taki lại nhìn thấy mình trong hình hài một cô gái vùng miền quê. Ước mơ của cả 2 đã thành sự thật nhưng liệu họ có hạnh phúc hơn không?

8. Trốn thoát - Get out (2017)

Thể loại: Kinh dị, Siêu nhiên, Bí ẩn

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Jordan Peele

Diễn viên: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford

Điểm IMDb: 7,7/10

Thời lượng: 1 tiếng 44 phút

Giải thưởng: Giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất 2018

Đây là bộ phim có yếu tố kinh dị được biên kịch, sản xuất và đạo diễn bởi Jordan Peele. Nội dung phim nói đến nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ ấn tượng và ám ảnh nhất với người xem.

Nhân vật chính của phim là Chris Washington (Daniel Kaluuya) - chàng thanh niên người Mỹ gốc Phi đang có quãng thời gian hạnh phúc khi hẹn hò với cô gái da trắng xinh đẹp tên Rose Armitage (Allison Williams). Tuy khá ngần ngại khi được bạn gái mời về thăm gia đình cô vào dịp cuối tuần, nhưng Chris vẫn đồng ý nhận lời.

Khác với lo lắng của Chris, ba mẹ của Rose là những con người rất cởi mở, không hề phản đối mối quan hệ tình cảm của hai người. Tuy vật, khu vực gia đình Armitage sinh sống lại vô cùng hẻo lánh và từng xảy ra nhiều vụ mất tích bí ẩn đối với người da màu. Dần dần, Chris đã cảm nhận thấy sự nguy hiểm đến từ gia đình của người yêu mình.

9. Hồn papa, da con gái - Daddy Issues (2018)

Thể loại: Hài hước, Gia đình

Quốc gia: Việt Nam

Đạo diễn: Ochiai Ken

Diễn viên: Kaity Nguyễn, Thái Hòa

Điểm IMDb: 6,6/10

Thời lượng: 1 tiếng 53 phút

Bộ phim này có tựa gốc là Daddy Issues, được phát hành vào năm 2018 là dự án do Ken Ochiai làm đạo diễn, cùng dàn diễn viên khủng như Thái Hòa, Kaity Nguyễn sẽ đem đến cho khán giả nhiều tình huống hài hước khó đỡ.

Hải (Thái Hòa), nhân viên phòng sáng tạo của một công ty mỹ phẩm cùng con gái mình là Châu (Kaity) - một nữ sinh cấp 3. Từ khi mẹ Châu qua đời, giữa hai cha con có một khoảng cách ngày càng lớn. Hải trở thành một người cha vô lo vô nghĩ, suốt ngày chơi game không quan tâm gì đến thế giới xung quanh. Còn Châu, dù nhỏ tuổi nhưng đã khó tính như một bà cụ non, suốt ngày lo nghĩ và một tay thay mẹ lo liệu hết việc nhà.

Hồn papa, da con gái - Daddy Issues (2018)

10. Ngày thứ 6 kì quái - Freaky Friday (2003)

Thể loại: Hài hước, Gia đình

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Mark Waters

Diễn viên: Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis

Điểm IMDb: 6,2/10

Thời lượng: 1 tiếng 37 phút

Đây là một bộ phim hài giả tưởng của Mỹ năm 2003, do Mark Waters dàn dựng và làm đạo diễn. Kịch bản phim được Heather Hach và Leslie Dixon viết dựa theo tiểu thuyết cùng tên Mary Rodgers năm 1972.

Bác sĩ Tess Coleman cùng cô con gái 15 tuổi của mình là Anna, vốn không hợp nhau, một phần xuất phát từ khoảng cách giữa hai thế hệ. Trong khi người mẹ không đánh giá cao sở thích chơi nhạc của con gái thì việc học của cô bé dần trở nên tệ hại và Anna thì không hài lòng với quyết định cưới người đàn ông mà mẹ chọn.

Sau đó, hai mẹ con đã bị hoán đổi thân xác cho nhau. Kể từ đây, nhiều tình huống xảy ra đã giúp họ hiểu nhau hơn. Anna Coleman do Lindsay Lohan thủ vai là một cô gái tuổi teen đam mê âm nhạc, cô sống với mẹ là Tess do Jamie Lee Curtis thủ vai và em trai Harry do Ryan Malgarini đóng.

11. Đại ca hoá soái ca - The dude in me (2019)

Thể loại: Hài hước, Hành động

Quốc gia: Hàn Quốc

Đạo diễn: Kang Hyo-jin

Diễn viên: Jung Jin-young, Park Sung-woong, Lee Soo-min

Điểm IMDb: 6,9/10

Thời lượng: 2 tiếng 2 phút

Đây là một câu chuyện hoán đổi linh hồn giữa cậu học sinh trung học Dong-hyun và Pan-soo - một tay xã hội đen. Sau khi trải qua một tai nạn bất ngờ, linh hồn của ông chú trung niên Pan-soo tỉnh lại trong thân hình của cậu học sinh Dong-hyun.

Pan-soo đã dùng thân phận mới để tìm hiểu nguyên nhân của vụ tráo đổi kỳ lạ này, bắt đầu từ vụ tai nạn khiến Dong-hyun rơi từ trên tầng cao xuống.

12. Khu vườn bí mật - Secret garden (2010)

Thể loại: Tình cảm, Hài hước, Tâm lý

Quốc gia: Hàn Quốc

Diễn viên: Hyun Bin, Ha Ji-won, Yoon Sang Hyun

Đạo diễn: Shin Woo Chul, Kwon Hyuk Chan

Điểm IMDb: 8,2/10

Thời lượng: 1 tiếng/tập

Số tập: 20 tập

Bộ phim này đã đi sâu vào tiềm thức của hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ tại thời điểm ra mắt vào năm 2010. Dù là một tác phẩm truyền hình thể loại tâm lý tình cảm nhưng Khu vườn bí mật còn có thêm nhiều yếu tố thú vị do điểm mấu chốt là "hoán đổi linh hồn" đã đem lại thành công cho cặp đôi màn ảnh nhỏ Hyun Bin và Ha Ji-won.

Kim Joo Won là CEO trẻ tuổi, đẹp trai của một cửa hàng tiện lợi. Nhìn vẻ ngoài chuẩn hoàn chỉnh thế nhưng tâm hồn của anh chàng lại vô cùng trẻ con. Còn Gil Ra Im là một cô nàng tuy tài năng nhưng mãi vẫn chỉ là diễn viên đóng thế, tính tình có phần mạnh mẽ và nóng nảy.

Đến ngày nọ, cả hai cùng đi lạc vào khu rừng và gặp một cô chủ nhà đưa cho họ lọ rượu thuốc như món quà gặp mặt. Kể từ đây, hai người hai bị hoán đổi thân xác cho nhau và những tình huống hài hước cũng chính thức bắt đầu.

Poster Phim Secret Garden

13. Linh hồn tạm trú - Homestay (2018)

Thể loại: Kinh dị, Hài hước, Viễn tưởng

Quốc gia: Thái Lan

Đạo diễn: Parkpoom Wongpoom

Diễn viên: Teeradon Supapunpinyo, Cherprang Areekul

Điểm IMDb: 7,3/10

Thời lượng: 2 tiếng 12 phút

Nội dung phim kể về một linh hồn trú ngụ trong thân xác của Min - nam sinh vừa mới tự sát. Dù được trao cơ hội tái sinh, nhưng linh hồn này trong vòng 100 ngày, phải tìm ra nguyên nhân cái chết thảm thương của Min.

Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, linh hồn của anh sẽ vĩnh viễn không thể siêu thoát. Từ đây, anh bắt đầu một cuộc sống mới trong thân xác tạm thời và ra sức tìm hiểu những bí mật cũ đang bị chôn vùi.

14. Hoán đổi linh hồn - Big (2012)

Thể loại: Lãng mạn

Quốc gia: Hàn Quốc

Diễn viên: Gong Yoo, Lee Min-jung, Shin Won-ho

Điểm IMDb: 6,9/10

Thời lượng: 1 tiếng 5 phút

Số tập: 16 tập

Nhân vật chính của phim là Seo Yoon Jae - một bác sĩ nhi khoa 30 tuổi. Anh vô tình bị hoán đổi linh hồn với chàng trai Kang Kyung Joon mới 18 tuổi sau một vụ tai nạn.

Thời gian đầu, Seo Yoon Jae và linh hồn của Kyung Joon đã phải trải qua hàng loạt tình huống dở khóc dở cười với giáo viên của Kyung Joon là Gil Da Ran - cũng chính là vị hôn thê của anh. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi Yoon Jae bị mắc vào mối quan hệ với Jang Ma Ri. Cô gái 18 tuổi này luôn một mực gọi anh là “chồng”.

15. Chàng Hậu - Mr. Queen (2020)

Thể loại: Lịch sử, Hài hước, Lãng mạn

Quốc gia: Hàn Quốc

Diễn viên: Kim Jung-Hyun, Bae Jong-Ok, Kim Tae-Woo, Shin Hye-Sun

Điểm IMDb: 8,8/10

Thời lượng: 60 phút/ tập

Số tập: 20 tập

Bối cảnh của phim diễn ra ở thời đại Joseon (Hàn Quốc), kể về Jang Bong-Hwan – một đầu bếp tại Nhà Xanh Tổng thống Hàn Quốc ở thời hiện tại. trong anh mang một linh hồn tự do, nhưng bằng cách nào đó, linh hồn ấy đã tìm thấy đường vào cơ thể của Nữ hoàng Kim So-Yong (do Shin Hye-Sun thủ vai) ở thời Joseon.

Vua Cheol-jong (do Kim Jung-Hyun thủ vai) trong vẻ ngoài có vẻ bù nhìn, tính tình hiền lành và dễ gần nhưng lại ẩn chứa chứa đầy bí mật. Trong khi đó, Hoàng hậu Sunwon (do Bae Jong-Ok thủ vai) - vợ của Vua Sunjo quá cố mới là người nắm giữ quyền lực thực sự trong triều đình và biến Cheol-jong trở thành một vị vua bù nhìn.

Trên đây là top 15 phim hoán đổi linh hồn hay và đáng xem nhất. Đừng quên thêm chúng vào list yêu thích để thưởng thức cùng gia đình, bạn bè vào những lúc rảnh rỗi.