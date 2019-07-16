Preview ‘Về nhà đi con’ tập 66: Nhã thành công đưa Vũ ‘vào tròng’, chính thức chen chân vào cuộc hôn nhân của Thư

Ở tập 65 của “Về nhà đi con” phát sóng tối 15/7, Nhã (Quỳnh Nga) đã gửi thư “khiêu chiến” đến tận nhà Thư khiến tâm trạng cô càng trở nên tệ hơn. Bên cạnh đó, Nhã tìm cách ở bên Vũ (Quốc Trường) và chia sẻ với anh về quá khứ bị phản bội nhằm chiếm trọn sự thương cảm từ anh. Cũng trong tập phim này, cô Hạnh (Thúy Hà) phải đến nhà ông Sơn (NSƯT Trung Anh) lánh nạn vì cậu con bất hiếu.

Thư nhận được lời khiêu chiến của Nhã

Đoạn preview “Về nhà đi con” tập 66 xuất hiện phân cảnh Nhã và Vũ trao nhau nụ hôn say đắm. Sau tất cả, Nhã đã đưa được Vũ “vào tròng”, khiến anh qua đêm cùng mình, chính thức khiến cuộc hôn nhân của anh và Thư (Bảo Thanh) rơi vào bế tắc. Trong khi đó, Thư lại ở nhà một mình, vừa ôm con vừa khóc trong sự đau đớn.