Preview ‘Về nhà đi con’ tập 66: Nhã thành công đưa Vũ ‘vào tròng’, chính thức chen chân vào cuộc hôn nhân của Thư

Phim hay mỗi ngày 16/07/2019 00:10

Trong preview “Về nhà đi con” tập 66, Vũ một lần nữa bỏ rơi Thư để ở bên Nhã, Dũng lên tiếng cảnh cáo cậu bạn thân vì thói trăng hoa.

Ở tập 65 của “Về nhà đi con” phát sóng tối 15/7, Nhã (Quỳnh Nga) đã gửi thư “khiêu chiến” đến tận nhà Thư khiến tâm trạng cô càng trở nên tệ hơn. Bên cạnh đó, Nhã tìm cách ở bên Vũ (Quốc Trường) và chia sẻ với anh về quá khứ bị phản bội nhằm chiếm trọn sự thương cảm từ anh. Cũng trong tập phim này, cô Hạnh (Thúy Hà) phải đến nhà ông Sơn (NSƯT Trung Anh) lánh nạn vì cậu con bất hiếu.

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Thư nhận được lời khiêu chiến của Nhã

Đoạn preview “Về nhà đi con” tập 66 xuất hiện phân cảnh Nhã và Vũ trao nhau nụ hôn say đắm. Sau tất cả, Nhã đã đưa được Vũ “vào tròng”, khiến anh qua đêm cùng mình, chính thức khiến cuộc hôn nhân của anh và Thư (Bảo Thanh) rơi vào bế tắc. Trong khi đó, Thư lại ở nhà một mình, vừa ôm con vừa khóc trong sự đau đớn.

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Nhã và Vũ cùng nhau qua đêm...
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...trong khi Thư ở nhà ôm con trong đau đớn

Ở một diễn biến khác, Dũng (Anh Vũ) và Vũ đã có một cuộc nói chuyện vô cùng căng thẳng. Thậm chí, Dũng đã tức giận chỉ thẳng mặt Vũ: “Tự nhiên tao thấy thương cả cái Nhã lẫn cái Thư. Còn mày, còn tao, mày sẽ phải trả giá cho thói trăng hoa, ích kỷ, tham lam của mày”. Trước thái độ của cậu bạn, Vũ liền đáp trả: “Bạn bè kiểu gì thế, đang trù ẻo tao à!”. Ngay lập tức, Dũng đã thẳng thắn nói rằng: “Không trù, nhưng mà nói cho mày biết, khi nào mày và Thư kết thúc, rất có thể tao sẽ là cái thằng đầu tiên xếp lốp”.

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Vũ và Dũng đã có cuộc đối thoại căng thẳng
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Dũng cho rằng Vũ sẽ sớm phải trả giá vì lỗi lầm của mình

Preview “Về nhà đi con” tập 66 còn hé lộ tình tiết Huệ (Thu Quỳnh) chuẩn bị mở tiệm bánh trước sự ủng hộ của Dương (Bảo Hân) và ông Sơn, hoàn thành ước mơ bấy lâu của cô.

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Cả gia đình vui vẻ bàn bạc về việc mở tiệm bánh

Liệu cuộc hôn nhân của Thư và Vũ sẽ đi đến đâu? Đón xem “Về nhà đi con” tập 66 sẽ được phát sóng vào lúc 21h00 tối thứ 3 (16/7) trên kênh VTV1.

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Chỉ một câu nói, khán giả phát hiện ngay mối quan hệ ngoài đời của Thư ‘Về nhà đi con’ và Nhã ‘tiểu tam’

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