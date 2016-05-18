Lý Nhã Kỳ như "nữ hoàng" được bảo vệ nghiêm ngặt trên thảm đỏ LHP Cannes

Phim hay mỗi ngày 18/05/2016 12:24

Ngày thứ hai xuất hiện tại Cannes, Lý Nhã Kỳ tiếp tục gây choáng khi có dàn bảo vệ lực lưỡng đi cùng để bảo vệ cô.

Xuất hiện trên thảm đỏ Cannes trong buổi ra mắt bộ phim "Mal The Pierres" của đạo diễn Nicole Garcia, Lý Nhã Kỳ gây choáng ngợp khi xuất hiện đẹp mê mẩn với bộ đầm kim sa cực kỳ diễm lệ của thương hiệu lừng danh Alexis Mabille. Các thiết kế của NTK Alexis Mabille hiện đang rất được sao thế giới ưa chuộng, dần trở thành “nữ hoàng” của thảm đỏ.

Thuộc dòng haute couture đỉnh cao, đầm kim sa đuôi cá Lý Nhã Kỳ diện được thiết kế với cảm hứng đậm chất Ai Cập cổ xưa, với hoạ tiết cổ áo và tay áo thể hiện sự quyền uy của một nữ thần. Chất liệu vải kim sa rủ mềm của chiếc đầm tạo nên những bước đi uyển chuyển, quyến rũ. Tôn vẻ đẹp diễm lệ với sắc vóc của một nữ thần cho Lý Nhã Kỳ, chuyên gia trang điểm đã sử dụng cách trang điểm mắt mèo quyền lực của nữ hoàng Cleopartra, tóc ướt rẽ ngôi giữa, được búi phồng phía sau sang trọng, đài các.

Bông tai rủ dài của thương hiệu kim cương Paolo Piovan giúp gương mặt kiêu sa, cổ điển hơn, tạo nên hình ảnh hoàn hảo, diễm lệ mà quyền lực cho Lý Nhã Kỳ. Hình ảnh Lý Nhã Kỳ có sức hút mạnh ngay khi cô vừa xuất hiện trước sảnh khách sạn, những nữ đại gia người Mexico là khách mời của LHP Cannes lập tức tiến đến làm quen và đề nghị chụp hình kỷ niệm.

Toàn bộ hình ảnh thảm đỏ của Lý Nhã Kỳ những ngày qua đều do các nhiếp ảnh gia quốc tế và ban tổ chức thực hiện. Nhiếp ảnh riêng của Lý Nhã Kỳ là người thực hiện các shoot hình hậu trường, ghi lại những khoảnh khắc lộng lẫy của cô khi chuẩn bị rời khách sạn và tới thảm đỏ. Theo kế hoạch Lý Nhã Kỳ sẽ tham gia hầu hết các sự kiện thảm đỏ chính của Cannes, đặc biệt cô sẽ tham dự một số buổi tiệp VIP với số lượng khách mời cực kỳ hạn chế của LHP năm nay.

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Kiều nữ Việt được bảo vệ nghiêm ngặt trên thảm đỏ

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Cô được ban tổ chức cử một vệ sĩ riêng để theo sát trong suốt buổi ra mắt bộ phim 'Mail The Pierres'.

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