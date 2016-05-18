Lý Nhã Kỳ như "nữ hoàng" được bảo vệ nghiêm ngặt trên thảm đỏ LHP Cannes

Xuất hiện trên thảm đỏ Cannes trong buổi ra mắt bộ phim "Mal The Pierres" của đạo diễn Nicole Garcia, Lý Nhã Kỳ gây choáng ngợp khi xuất hiện đẹp mê mẩn với bộ đầm kim sa cực kỳ diễm lệ của thương hiệu lừng danh Alexis Mabille. Các thiết kế của NTK Alexis Mabille hiện đang rất được sao thế giới ưa chuộng, dần trở thành “nữ hoàng” của thảm đỏ.

Thuộc dòng haute couture đỉnh cao, đầm kim sa đuôi cá Lý Nhã Kỳ diện được thiết kế với cảm hứng đậm chất Ai Cập cổ xưa, với hoạ tiết cổ áo và tay áo thể hiện sự quyền uy của một nữ thần. Chất liệu vải kim sa rủ mềm của chiếc đầm tạo nên những bước đi uyển chuyển, quyến rũ. Tôn vẻ đẹp diễm lệ với sắc vóc của một nữ thần cho Lý Nhã Kỳ, chuyên gia trang điểm đã sử dụng cách trang điểm mắt mèo quyền lực của nữ hoàng Cleopartra, tóc ướt rẽ ngôi giữa, được búi phồng phía sau sang trọng, đài các.