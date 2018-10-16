Lương Sinh, liệu chúng ta có thể ngừng đau thương? - Câu chuyện tình yêu chồng chất bi thương

Lương Sinh, liệu chúng ta có thể ngừng đau thương? là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhạc Tiểu Mễ. Ngay từ đầu khi đọc tên phim hẳn ai cũng biết đây là một bộ phim ngược luyến tàn tâm, một cốt truyện đầy đau thương đang chờ đợi người xem.

Lương Sinh, liệu chúng ta có thể ngừng đau thương? ( 凉生，我们可不可以不忧伤 - All Out Of Love) phiên âm tiếng Trung: Liang Sheng, Wo Men Ke Bu Ke Yi Bu You Shang (dịch sang tiếng Anh: Liang Sheng, Can We Not Be Sad) là một trong những bộ phim ngôn tình đáng được mong chờ nhất nửa cuối năm 2018.

Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương mở đầu phim là hình ảnh cô bé Khương Sinh (Tô Di đóng) sống với mẹ là chủ yếu, bố cô bé không được nhắc đến nhiều với hình ảnh mờ nhạt. Một ngày nọ khi cô bé đang chơi với các bạn trong khu phố thì nhà máy gần đó bốc cháy. Đó là nơi bố cô bé đang làm việc. Mẹ Khương Sinh đi tìm chồng thì thấy chồng bị thương nặng và bên cạnh ông là cậu bé Lương Sinh (Mã Thiên Vũ đóng), con của nữ phóng viên đã chết trong vụ hỏa hoạn đó. Mẹ Khương Sinh đưa cậu bé về nhà và giới thiệu cậu là Lương Sinh, anh trai mới của Khương Sinh. Sau sự cố mất mẹ, Lương Sinh rất buồn và khóc thầm khi ngủ. Khương Sinh nhỏ bé đã xoa dịu nỗi đau của Lương Sinh. Hai bé nhanh chóng thân thiết, chẳng bao lâu họ gắn bó với nhau không thể tách rời.



Tình cảm thân thiết của hai anh em Lương Sinh - Khương Sinh từ thuở bé

Khi bố Khương Sinh được ra viện, ông đối xử với hai con phân biệt rõ ràng khi thiên vị Lương Sinh ra mặt. Lương Sinh nhận thấy và cố bù đắp cho Khương Sinh bằng chia sẻ món ăn và thương yêu, bảo vệ Khương Sinh hết lòng.

Theo thời gian, hai người dần lớn lên, cả hai đều mang tình cảm thầm kín với nhau, nhưng vì nghĩ rằng là anh em nên đều phải chôn giấu tình cảm này trong lòng. Khương Sinh luôn nghĩ rằng Lương Sinh là người anh trai cùng bố khác mẹ với mình. Hai người cũng thi đỗ đại học yêu thích. Vì gia cảnh thiếu thốn nên Lương Sinh sớm phải bươn chải, đi làm kiếm tiền học đại học cho cả hai anh em, nguyện không để Khương Sinh phải vất vả thiếu thốn. Không may sau đó, Lương Sinh gặp tai nạn xe và mất trí nhớ, theo đó thân phận thật của Lương Sinh cũng được dần hé lộ.



Lương Sinh lao động vất vả kiếm tiền lo cho hai anh em

Với Khương Sinh, đột ngột mất đi anh trai thân thiết mà cô luôn dựa dẩm, tin yêu, cả thế giới với cô như sụp đổ. Cô đi tìm Lương Sinh, gặp gỡ và yêu Trình Thiên Hựu (Chung Hán Lương đóng). Khi tình yêu hai người đang ngọt ngào thì Lương Sinh trở về, thật bất ngờ anh lại là tam thiếu gia của tập đoàn thế lực khổng lồ - Trình thị, người mà Trình tổng - Trình Thiên Hựu gọi bằng em họ. Với Trình Thiên Hựu, tưởng như vừa có vợ đẹp, vừa có người em họ hiểu biết, Khương Sinh gặp lại anh trai mất tích, còn Lương Sinh vừa được gặp lại người em gái thương yêu, được sống trong cuộc sống giàu có đủ đầy, tưởng như ai cũng hạnh phúc và vui vẻ? Nhưng không phải vậy.

Trước hạnh phúc của Khương Sinh, Lương Sinh nén tình cảm trong lòng để mong cô hạnh phúc. Tình cảm hai anh em dần gắn bó và được vun đắp tình cảm đi lên qua nhiều năm, chính suy nghĩ anh trai cùng cha khác mẹ đã ngăn cản Khương Sinh còn với Lương Sinh, Khương Sinh là cả thế giới, anh quan tâm, chăm chút từng tí một cho cô. Cả thế giới đều biết Lương Sinh yêu Khương Sinh nhưng Khương Sinh lại không biết. Bên cạnh đó, sự có mặt của Khương Sinh khiến Trình Thiên Ân (em trai của Thiên Hựu) ganh ghét, có nhiều hành động gây khó dễ Khương Sinh và Lương Sinh. Giờ đây, mối quan hệ họ hàng rối rắm, phức tạp của một dòng họ lớn đẩy mối quan hệ ba người cũng chẳng được bình yên, ẩn chứa nhiều sóng gió ngầm trong đó.

Tin dữ ập đến, mẹ Khương Sinh mất, Lương Sinh mắc bệnh ung thư máu, nhóm máu của anh lại là nhóm máu hiếm, đúng thời điểm này Khương Sinh và Trình Thiên Hựu tình yêu thăng hoa nhất với kết tinh tình yêu là đứa bé trong bụng Khương Sinh. Nhưng không may, do Vị Ương (bạn thân thuở nhỏ với Khương Sinh và yêu thầm Lương Sinh nhiều năm) xô ngã, đứa bé chết lưu, Khương Sinh phải tự mình đi phá thai, nhóm máu của Khương Sinh cũng là nhóm máu hiếm RH, cô khó có thể mang thai lần nữa. Tình tiết càng được đẩy cao, bi thương càng nhiều khi Khương Sinh nói với Trình Thiên Hựu rằng, cô đã phá thai để tập trung chăm sóc cho Lương Sinh, cô cần anh trai chứ không cần con. Đây cũng chính là tình tiết mà nữ chính bị ném đá nhiều nhất, cho rằng cô quá độc ác khi nói như vậy, trực tiếp đẩy mối quan hệ ba người thêm phần phức tạp và đau lòng. Rõ ràng, lúc này Lương Sinh đang ốm bệnh, khi biết tin Khương Sinh phá thai, tổn hại thân thể vì mình liệu có thể ổn định tâm lý chữa bệnh. Còn với Trình Thiên Hựu, từ niềm hạnh phúc có vợ yêu, có con và thêm một người thân họ hàng lại thành một người trắng tay. Khương Sinh thì sống trong đau đớn khi giằng xé tình cảm giữa Thiên Hựu và Lương Sinh, Lương Sinh ốm nặng và nỗi đau mất mẹ và đứa con đang mong chờ.



Trình Thiên Hựu đau đớn bàng hoàng khi nghe tin Khương Sinh đã phá thai

Kéo theo đó là cảm xúc bất bình của khán giả:



Khán giả bất bình trước hành động của Khương Sinh khi nói phá thai vì anh trai

Trước nỗi đau tinh thần quá lớn, Trình Thiên Hựu đã tuyệt vọng bỏ ra nước ngoài, Khương Sinh ở lại chăm sóc Lương Sinh. May mắn thay, Lương Sinh bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, khi đã khỏe hơn, Lương Sinh bày tỏ tình cảm với Khương Sinh. Lúc này, Khương Sinh lại một lần nữa khiến anh đau lòng khi từ chối tình cảm, cô đi Pháp và gặp lại Trình Thiên Hựu, tình yêu đích thực của mình.

Phim đang được chiếu đến tập 35-36, ở tập 35, Vị Ương vì yêu sâu nặng với Lương Sinh mà đã dùng chính tính mạng để đánh cược tình yêu Lương Sinh dành cho mình, kết quả cô nhận được chỉ khiến cô thêm đau lòng bởi Lương Sinh đã biết sự thật về quan hệ huyết thống của bản thân và cái thai của Khương Sinh mất do Vị Ương.



Review lương sinh chúng ta có thể không đau thương tập 35-36

Diễn biến chính trong Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương? tập 36 tối qua: Lương Sinh gặp lại bố ruột, dù rất đau lòng, nhưng vẫn không thể chấp nhận ông ấy.

Lương Sinh, liệu chúng ta có thể ngừng đau thương?- Một bộ phim ngược vô cùng

Bạn mong muốn gì ở một bộ phim ngược?

Tuổi thơ bi thương? Có

Mối tình thanh xuân thầm kín, yêu mà không dám bày tỏ, để rồi lỡ làng? Có

Mối tình tay ba nghĩa nặng tình thâm giữa các nhân vật, yêu không được, bỏ không xong, dằn vặt, tình cảm cấm luyến? Có

Các nhân vật bị tai nạn, bệnh nặng, sảy thai, ung thư, bị mù cho thêm phần đau thương? Có

Nhân vật nam, nữ phụ yêu hết lòng, làm nhiều chuyện điên khùng tổn thương bản thân và mọi người, nhìn vào ai cũng đau xót? Có

Tổng quan chung, nếu đang cần tìm một bộ phim diễn biến thật nhẹ nhàng, tình huống khiến sụt sịt nước mắt ngắn dài, cần một bộ phim để có thể khóc thật tự nhiên thì đây chính là bộ phim các bạn cần? Chắc chắn bộ phim sẽ thỏa mãn cảm xúc, khóc như chưa bao giờ được khóc vì quá thương cảm nhân vật, bao nhiêu đau thương, trái ngang dồn đến các nhân vật chính như vậy? Phim đầy rẫy bi thương, éo le và trái ngang, dù đến đoạn nào cũng khiến người xem thấy thổn thức cho chính các nhân vật trong phim, ai cũng hi sinh và chịu nhiều tổn thương vì người khác.





Phim Lương Sinh, chúng ta có thể không đau thương? Trích bình luận trên Facebook

Hoặc không các bạn sẽ cảm thấy bất bình thay cho các nhân vật chính khi bị ngược quá nhiều.



Cảm xúc người xem sau khi xem xong trailer tập 35-36 phim Lương Sinh, chúng ta có thể ngừng đau thương?

Phim Lương Sinh, liệu chúng ta có thể ngừng đau thương? chiếu vào 21h tối thứ 2 và thứ 3 hàng tuần, phim dài 70 tập. Nếu đã có phần nhàm chán với với dòng phim Cung đấu từ Diên Hi Công Lược đến Như Ý Truyện, các bạn hoàn toàn có thể thử một cảm xúc mới đến từ Phim Lương Sinh, liệu chúng ta có thể ngừng đau thương?