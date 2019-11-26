Isaac và Diệu Nhi song ca chào đón 'Anh Trai Yêu Quái' Kiều Minh Tuấn

Phim hay mỗi ngày 26/11/2019 13:57

Ngay sau buổi công chiếu tại TP.HCM vào tối 25/11, "Anh Trai Yêu Quái" đã nhận được phản ứng bùng nổ với những lời khen ngợi từ phía khán giả và truyền thông.

Là bộ phim gia đình được trông đợi nhất dịp cuối năm 2019, Anh Trai Yêu Quái thu hút rất đông các nghệ sĩ và khán giả tới chung vui với ê kíp tại buổi công chiếu. Có thể kể đến những tên tuổi của giới chuyên môn như nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn Lý Minh Thắng… cho đến những gương mặt đình đám của showbiz như Ngọc Trinh, Hoàng Yến Chibi, Jun Vũ, Gil Lê, Song Luân, Lãnh Thanh, Gia Huy, Mlee, Quốc Anh, Quang Tuấn, Hải Triều, Khả Ngân…

Isaac và Diệu Nhi song ca chào đón 'Anh Trai Yêu Quái' Kiều Minh Tuấn - Ảnh 1
Dàn diễn viên giao lưu báo chí

Ê kíp Anh Trai Yêu Quái gồm đạo diễn Vũ Ngọc Phượng và các diễn viên Kiều Minh Tuấn, Isaac, Diệu Nhi và Phi Phụng đã có màn xuất hiện vô cùng ấn tượng và rạng rỡ. Trong khi đó, Isaac và Diệu Nhi thêm một lần khiến khán giả phấn khích với màn song ca chớp nhoáng trên sân khấu để chào đón ông anh “yêu quái” Kiều Minh Tuấn. Cả đoàn phim cho biết vẫn vô cùng cảm thấy hồi hộp trong buổi công chiếu đầu tiên tại Việt Nam, dù trước đã từng giới thiệu bộ phim tới khán giả quốc tế tại LHP quốc tế Busan 2019

Từng gây ấn tượng tại Liên hoan phim Busan 2019, Vũ Ngọc Phượng chia sẻ anh hy vọng với sự đồng điệu về ngôn ngữ và văn hóa, khán giả Việt Nam sẽ còn đón nhận và xem phim với nhiều cảm xúc hơn. Và quả thực, sau buổi công chiếu, Anh Trai Yêu Quái đã nhận cơn mưu lời khen về những cảm xúc mà phim mang lại.

Còn nguyên vẻ rưng rưng, Ngô Thanh Vân nói rằng bộ phim đưa khán giả đi theo từng bậc thang cảm xúc, và đến đỉnh điểm thì tuôn trào với tình cảm anh em của Kiều Minh Tuấn và Isaac. Còn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì khẳng định đây là một bộ phim thích hợp cho tất cả mọi người đi xem để thấy yêu gia đình mình hơn.

Isaac và Diệu Nhi song ca chào đón 'Anh Trai Yêu Quái' Kiều Minh Tuấn - Ảnh 2
Diễn viên trong phim 'Anh trai yêu quái'

Diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên cũng là điểm nhấn ấn tượng. Lãnh Thanh cho biết diễn xuất duyên dáng của dàn diễn viên khiến anh bật cười rất tự nhiên, như chính mình đang được trải nghiệm tình huống đó cùng nhân vật. Còn Song Luân thì chia sẻ anh đã khóc với rất nhiều phân đoạn cảm động của hai anh em, vì sự kết hợp ăn ý của Kiều Minh Tuấn và Isaac. 

Isaac và Diệu Nhi song ca chào đón 'Anh Trai Yêu Quái' Kiều Minh Tuấn - Ảnh 3
Diệu Nhi, Isaac, Kiều Minh Tuấn trong buổi ra mặt phim

Hài hước và cảm động, cười và khóc lẫn lộn chính là cảm xúc chung cả tất cả khách mời sau khi xem Anh Trai Yêu Quái. Trong vai trò người viết nhạc phim, Hứa Kim Tuyền chia sẻ dù xem đến lần thứ 4 nhưng anh vẫn cảm thấy còn sự mới mẻ và bất ngờ. Jun Vũ, Quốc Anh và Harry Lu thì đều rơi lệ và khẳng định bộ phim là sự kết hợp hoàn hảo giữa tình cảm anh em, gia đình và tình yêu. 

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Từ khóa:   Diệu Nhi Kiều Minh Tuấn Anh Trai Yêu Quái

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