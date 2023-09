Gia đình vui vẻ lần đầu phát sóng tại Việt Nam

Nội dung phim nói về gia đình cô Du Niệm Từ (do Tiết Gia Yến đóng). Năm xưa cô Từ là hoa khôi ngành cảnh sát, có rất nhiều người đeo đuổi cô. Sau khi kết hôn, cô Từ xin nghỉ việc để chăm lo cho gia đình. Khi chồng chết, cô Từ không những phải chăm sóc các con của chồng là Kim Niên (do Lâm Văn Long đóng), Kim Nguyệt (do Tạ Thiên Hoa đóng) và Kim Nhật (do Trần Ngạn Hành đóng), mà còn phải quản lý nhà hàng ăn uống “ Động Mật Viên” do chồng để lại. Tuy vất vả, nhưng cô Từ vẫn lạc quan, luôn mong muốn mọi người đều vui vẻ.

Kim Niên là giám đốc thu mua thời trang. Kim Niên và đồng nghiệp Vạn Quế Phi (do Xa Uyển Uyển đóng) như dầu với lửa; không những vậy anh ta thường bị người thuộc cấp Vương Nghi (do Liêu Bích Nhi đóng) làm tức muốn khóc. Kim Nguyệt là thuộc cấp của Quế Phi; do mối quan hệ với Kim Niên, nên cũng thường bị Phi gây khó dễ. Kim Nguyệt có mối quan hệ tay ba với bạn gái Lâm Ngọc Lộ (do Triệu Học Nhi đóng) và cô bạn thuở nhỏ Thạch Mỹ (do Mai Tiểu Huệ đóng). Kim Nhật là diễn viên quèn của đài truyền hình, là một người rất an phận.

Các con cái đều trưởng thành, nhà hàng “Động Mật Viên” dần cũng khởi sắc bởi sự giúp sức của em gái chồng là Kim Sa Sa (do Uyển Quỳnh Đan đóng). Tuy nhiên, cô Từ vẫn còn một mong ước chưa thể toại nguyện. Hóa ra cô Từ từng hứa với chồng sẽ đi tìm lại người cậu của các con là Lưu Cẩm (do Nguyễn Triệu Tường đóng) nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 48 của cô Từ, nhà họ Kim có một người khách không mời mà đến. Gia đình họ Kim vốn dĩ bình yên tự dưng nổi lên sóng gió to lớn. Đón xem phim bộ hài sitcom tình cảm gia đình dài tập sẽ ra mắt khán giả vào 17h00 hằng ngày từ 18/03/2016 trên SCTV9.