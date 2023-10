Danh sách phim lẻ thuyết minh gây ấn tượng nhất

Birds of Prey của đạo diễn Cathy Yan là phim lẻ thuyết minh chiếu rạp đặc sắc phải kể đến trước tiên. Được biết đến là bộ phim thứ 8 trong Vũ trụ điện ảnh DC.

Hoàn toàn ngoài dự đoán của cô, đó là việc gần như tất cả những ai đã từng bị cô gây thù chuốc oán đều muốn nhân cơ hội này phục thù.

Liên tục xuất hiện những sự kiện hướng tới Harley và kéo cô vào cuộc chiến tranh đoạt viên kim cương ẩn chứa bí mật. Viên kim cương này đang nằm trong người của cô bé Cassandra Cain. Cũng từ sự hỗn loạn này, vô tình cô cũng làm quen với các cô gái khác nhau của Gotham. Họ đều có mối dây liên hệ đến Sionis, từ đó, tất cả chấp nhận bắt tay nhau để vượt qua khó khăn.

2. Wonder Woman 1984

Vẫn là đề tài về nữ siêu anh hùng, tuy nhiên lần này Wonder Woman là nhân vật kinh điển đến từ hãng DC.

Lấy bối cảnh thập niên 80, diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Diana Prince (Gal Gadot) và tình cũ Steve Trevor (Chris Pine) - người cứ ngỡ đã tử nạn sau vụ nổ máy bay ở phần 1.

Đồng thời, trong lần này cô phải đối đầu với những ác nhân hoàn toàn mới.

So với Wonder Woman lần trước, Diana Prince sẽ phải đối mặt với một cuộc xung đột với Liên bang Xô Viết trong thời kỳ chiến tranh lạnh trong những năm 1980. Thì Wonder Woman lần này có nhiều điểm khác biệt.

Bên cạnh đó, trong lần này cô sẽ tiếp tục phải chiến đấu với kẻ thù mới Cheetah. Dự kiến Wonder Woman 1984 được dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào ngày 18/12/2020.

3. The New Mutants

Dị Nhân Thế Hệ Mới xoay quanh năm dị nhân trẻ khi bị giam cầm ở một khu phức hợp đã khám phá ra sức mạnh dị phàm của họ. Để được tự do, họ phải chiến đấu. Phim hội tụ dàn diễn viên đình đám Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Alice Braga, Charlie Heaton, Blu Hunt, Henry Zaga.

Dự kiến phim sẽ được dự kiến khởi chiếu vào ngày 03/04/2020.

4. Mulan

Trong năm 2020, Mulan được coi là dự án phim được đầu tư nhất của Disney. Từ khi phim ra mắt trailer với hình ảnh đầy mãn nhãn mà Mulan mang lại đã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Nội dung bộ phim được xây dựng dựa theo tác phẩm hoạt hình kinh điển cùng tên năm 1998.

Theo đó, bộ phim sẽ đưa người xem trở về Trung Hoa thời nhà Đường. Mộc Lan giả dạng nam nhân thay cha nhập ngũ. Cô có tinh thần quả cảm và nghị lực phi thường nên đã dẫn dắt binh lính đánh bại quân xâm lược phương Bắc. Từ đó, đi vào lịch sử và trở thành một trong những chiến binh vĩ đại nhất.

Vai nữ anh hùng của bộ phim sẽ do thần tiên tỉ tỉ” Lưu Diệc Phi đảm nhận. Mộc Lan là con gái trưởng của chiến binh kỳ cựu Hoa Hồ.

Để chống lại sự tấn công của các thế lực phương Bắc, Hoàng đế Trung Hoa ban lệnh truyền xuống yêu cầu mỗi gia đình phải có một người đàn ông đi lính. Với lòng hiếu thảo, Mộc Lan đã lén đi lính thế chỗ cho người cha già của mình.

5. Pee Nak 2

Ngôi đền kỳ quái – Pee Nak 1 với nội dung đột phá, ý nghĩa nhân văn nổi bật đan xen giữa yếu tố ma quái và hài hước là bộ phim kinh dị đặc sắc xứ Chùa Vàng được đánh giá cao.

Tiếp nối thành công này, phần tiếp theo Ngôi đền kỳ quái 2 hứa hẹn đem đến nhiều tình tiết mới lạ, hấp dẫn.

6. Tenet

Tenet được biết đến là bộ phim được đạo diễn thiên tài Christopher Nolan đầu tư và rất tham vọng. Được ghi hình tại 17 quốc gia với sự đầu tư công phu và trau chuốt về kỹ xảo, hành động lẫn âm thanh.

Bom tấn Tenet đánh dấu sự trở lại của đạo diễn xuất chúng Christopher Nolan sau 2 năm vắng bóng.

Quy tụ dàn sao từng thành công ở những phim trước đây như Vệ Binh Dải Ngân Hà” Elizabeth Debicki, “ma cà rồng” Robert Pattinson, chân dài “ “thám tử trên tàu tốc hành Phương Đông” Kenneth Branagh và diễn viên từng được đề cử Quả cầu vàng John David Washington, Michael Caine,…

Nội dung và cốt truyện vẫn là một bí ẩn với tất cả khán giả. Hãng Warner Bros đã tung trailer đầu tiên của phim nhưng chỉ mới hé lộ dàn diễn viên. Chỉ có một số thông tin như đây là bộ phim giả tưởng, hành động, phiêu lưu kịch tính lấy bối cảnh “kiếp sau” của thế giới.

Xoay quanh nhân vật do John David Washington thủ vi. Anh chàng này được một tổ chức bí ẩn chiêu mộ nhằm thực thi sứ mệnh ngăn chặn Thế chiến thứ III từ trước khi nó xảy ra.

7. Bloodshot

Tác phẩm siêu anh hùng Bloodshot là dự án gây chú ý khi có sự tham gia của tài tử Vin Diesel trong vai chính cùng tên.

Nhân vật chính Bloodshot hay tên thật là Ray Garrison, vốn là một người lính không may tử trận. Tuy nhiên, nhờ công nghệ nanobot của tổ chức Rising Spirit đã giúp anh được hồi sinh.

Việc tái sinh lại đồng thời cũng mang đến Ray sức mạnh siêu nhiên và khả năng phục hồi nhanh chóng. Đó là những kỹ năng mới đã hỗ trợ anh săn lùng gã đàn ông đã giết vợ mình.

Tuy nhiên, vào lúc sự thật dần hé mở cũng là khi Ray nhận ra rằng không phải mọi thứ đều đáng tin, ngay cả chính bản thân anh.

Với những cảnh hành động, đọ súng mãn nhãn, … người xem sẽ cảm nhận được một vũ trụ điện ảnh mới từ bộ phim này.

8. Monster Hunter

Phim Monster Hunter với sự tham gia của nữ diễn viên Milla Jovovich cùng một số diễn viên nổi tiếng khác như Tip “T.I” Harris, Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman, Jin Au-Yeung và Ron Perlman.

Nội dung phim được dựa trên trò chơi cùng tên của Capcom. Khán giả sẽ được mãn nhãn và thót tim với thế giới khổng lồ cùng những loài quái vật nguy hiểm thống trị trên từng lãnh thổ của chúng ta. Chúng có sức mạnh kinh người.

Trung úy Artemis (Milla Jovovich) và những người lính trung thành của cô được chuyển đến thế giới mới. Qua nhiều sự việc, họ bị lôi vào trong các cuộc chiến sinh tồn với những kẻ thù to lớn có sức mạnh ghê gớm.

Hứa hẹn tựa game chuyển thể này sẽ là bộ phim bom tấn sau sự thành công Resident Evil. Chắc chắn đây sẽ là một món quà tuyệt vời cho những ai hâm mộ tựa game này.

Khởi chiếu ngày 04/12/2020.

9. Tiệc trăng máu

Trong một buổi tiệc tân gia, một nhóm bạn thân chơi với nhau gần 40 năm tụ họp lại với nhau.

Họ cùng chơi một trò chơi với luật chơi phải công khai mọi tin nhắn và cuộc gọi từ chiếc smartphone của mỗi người trong buổi tiệc đó.

Tai hại thay, đây không hề là một game vui vẻ giúp gắn kết mọi người với nhau, mà lại chính là “chìa khóa” mở cánh cửa những bí mật của mỗi người được phơi bày. Và hệ lụy đó là xảy đến những câu chuyện oái oăm, là những bí mật động trời. Những chiếc vỏ hào nhoáng mà họ “khoác” bên ngoài dần dần đã bị gỡ bỏ một cách trần trụi.

Phim công chiếu vào ngày 23.10.2020 tại các cụm rạp tại Việt Nam.

10. Redemption Day - Cuộc giải cứu sinh tử

Cuộc giải cứu sinh tử thuộc thể loại phim chống khủng bố của Mỹ là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Hicham Hajji.

Xoay quanh nhân vật Brad Paxton, là một anh hùng chiến tranh đã nghỉ hưu do dư chấn tâm lý và sống một cuộc sống đời thường.

Cô vợ Kate là một nhà khảo cổ học nổi tiếng hiện đang có những khám phá tích cực về một thành phố ở Ma-rốc. Cô bị một nhóm khủng bố bắt cóc. Brad đã rất nỗ lực giải cứu và đành phải tự mình tìm cách xông vào hang ổ của địch để giải cứu vợ.

11. Underwater

Thay vì rườm rà cho màn chạy đà giới thiệu nhân vật, Underwater ngay từ những cảnh đầu phim, người xem sẽ được đi vào tình huống chính: đó sẽ lag một sự cố bất ngờ ập đến giàn khoan nơi đáy biển. Mạng sống của ekip đang làm việc đang bị hàng tấn nước tuồn vào đe dọa.

Bằng cách “đi bộ” ra ngoài Norah cùng nhóm của mình buộc phải thoát thân trước khi mọi thứ gãy đổ.

Tuy nhiên, ở sâu thẳm trong đại dương không chỉ có nhóm của Norah, “nó” đang theo dõi, chuẩn bị nuốt trọn từng người. Hứa hẹn đây sẽ là siêu bom tấn chiếu rạp bùng nổ.

12. Ác nữ báo thù - The Villainess (2017)

Ác nữ báo thù là phim chiếu rạp thuộc thể loại hành động Hàn Quốc. Xoay quanh nhân vật Sook-hee - một cô gái mồ côi trên con đường tìm lại hạnh phúc của mình.

Sook-hee phải chứng kiến cảnh bố mẹ bị sát hại. Sau đó, cô được một người đàn ông nhận nuôi và huấn luyện để thành sát thủ máu lạnh. Cô không hề biết toàn bộ cuộc đời mình chỉ là một màn kịch đã được sắp đặt từ trước.

Ác Nữ Báo Thù là phim hành động Hàn Quốc tiêu biểu với sở hữu một loạt những cảnh hành động ác liệt cùng với những cú twist đầy bất ngờ.

13. Biệt Đội Siêu Anh Hùng: Hồi Kết - Avengers: End Game (2019)

Bộ phim này là phần thứ tư của loạt phim chiếu rạp đình đám Avengers, sau Biệt đội siêu anh hùng (2012), Avengers: Đế chế Ultron (2015) và Avengers: Cuộc chiến vô cực (2018) được sản xuất bởi Marvel.

Thế giới Marvel chìm trong chết chóc sau cú búng tay của Thanos ở cuối phần Avengers: Infinity War. Bi kịch thay, một thế giới toàn tro bụi bởi Thanos - kẻ đã gây ra biết bao đau khổ cho mọi sinh vật và con người - đã ẩn thân

Còn những anh hùng Doctor Strange, Black Panther, Scarlet Witch và Iron Man bị trôi dạt trong không gian.

Với những tình tiết hấp dẫn, cùng với hiệu ứng kỹ xảo và cảnh quay xuất sắc, hơn 3 giờ đầy cuốn hút thưởng thức bộ phim này sẽ khiến khán giả có những trải nghiệm thú vị.

Trong suốt bộ phim, các nút thắt sẽ được gỡ dần. Các siêu anh hùng một lần nữa bước vào một trận chiến chống lại Thanos.

14. Black Widow - Góa phụ đen

Black Widow nằm trong top những bộ phim chiếu rạp đáng mong chờ nhất của nhà Marvel năm 2021. Xoay quanh Black Widow Natasha Romanoff.

Quay ngược lại quá khứ của Natasha cùng những chuyến phiêu lưu của cô trước khi gia nhập S.H.I.E.L.D . Để đổi lấy viên đá linh hồn. Iron Man, người phụ nữ mạnh mẽ của team Avengers cũng đã hy sinh. Không gì có thể tả được niềm đau và mất mát này của cả vũ trụ điện ảnh Marvel.

Nữ chiến binh xuất sắc nhất Avengers sẽ đưa cô đụng độ một trong những kẻ thù “sừng sỏ” nhất – chuyên gia copy Taskmaster.

Trên đây là tổng hợp những bộ phim lẻ thuyết minh hay và hấp dẫn hàng đầu hứa hẹn sẽ làm mãn nhãn các tín đồ mê phim trên toàn cầu. Hy vọng sẽ giúp bạn đọc và gia đình sẽ có thêm nhiều gợi ý và có những phút giây thư giãn.