Sau khi gặt hái những thành công của sự nghiệp diễn xuất, Rahul Raj Singh đã tạm rời khỏi nghiệp diễn, bắt đầu quản lý sự kiện và sản xuất phim cho công ty riêng của mình. Không chỉ vậy, Rahul cũng sở hữu một đội cricket mang tên Yuva Tiger Cricket Club được liên kết với nhiều nhân vật nổi tiếng truyền hình nổi tiếng.

Bạn trai của nữ diễn viên Cô dâu 8 tuổi là Rahul Raj Singh – người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất phim có tiếng ở Ấn Độ. Mẹ của anh là Prabha Thakur - một nhà thơ nổi tiếng của Ấn Độ.

Pratyusha và Rahul nảy sinh tình cảm sau lần gặp đầu tiên tại bữa tiệc sinh nhật một người bạn chung hồi năm 2013. Sau một thời gian yêu nhau Pratyusha đã từng đâm đơn phàn nàn với cảnh sát về người bạn trai cũ Makrand Malhotra vì tội bạo hành. Nhưng đến tháng 12/2015 vừa qua Pratyusha Banerjee đã tuyên bố với mọi người rằng cô có ý định kết hôn trong năm 2016.

Gần đây, Rahul Raj Singh bị dính vào nợ nần chồng chất, thậm chí những chủ nợ còn tới tận nhà Pratyusha Banerjee đập phá khiến cô vô cùng mệt mỏi. Không chỉ dính vào nợ nần, Rahul Raj Singh còn thường xuyên cặp kè với nhiều cô gái khác khiến Pratyusha Banerjee không thể chịu được.

Có thể thấy nữ diễn viên có mối tình rất sâu nặng với chàng đạo diễn và có khả năng cô đã nói chuyện với anh trước khi có hành động quyết liệt trên.

Hiện tại, gia đình cô đang kịch liệt yêu cầu anh ta phải bị trừng phạt thích đáng và nghiêm khắc vì đã gây ra tổn thương tình cảm cho con gái họ. Mẹ của nữ diễn viên sẽ đến sở cảnh sát để cho lời khai trong vài ngày tới. Gia đình, bạn bè có mặt tại bệnh viện hiện rất quẫn trí và chuẩn bị lo hậu sự cho nữ diễn viên tài năng.

Tuy nhiên thời gian gần đây Rahul Raj thường xuyên ngoại tình

Lí do tự tử của cô được suy đoán là do người bạn trai phụ tình liên tục rời bỏ cô để đi theo người con gái khác.