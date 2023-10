6 bộ phim Hàn về chuyện tình chị em mag 'mọt phim' không nên bỏ qua

Phần hay nhất của loạt phim bị đánh giá thấp này là sự kết hợp giữa Lee Na Young và Lee Jong Suk. TRước đây, nam diễn viên đã nhiều lần đề cập trong các cuộc phỏng vấn rằng Lee Na Young là mẫu người lý tưởng của mình và muốn có thể làm việc với cô trong tương lai. Cuối cùng uớc mơ của Lee Jong Suk đã thành hiện thực, và khán giả có thể thấy sự ăn ý giữa hai diễn viên bất chấp khoảng cách tuổi tác của họ.

2. "Encounter"

Là con gái của một chính trị gia, Cha Soo Hyun (Song Hye Kyo) buộc phải kết hôn với người đàn ông cô không yêu, ly hôn và cuối cùng đi đến Havana, Cuba để giúp xây dựng một khách sạn. Vào ngày đầu tiên ở đó, cô ấy đã gặp tai nạn, và đây là nơi cô có cuộc gặp gỡ đầu tiên với một người tràn đầy tinh thần tự do tên là Kim Jin Hyuk (Park Bo Gum).

Noona lãng mạn này được quay và sản xuất rất đẹp. Bối cảnh ngoạn mục của Cuba trong vài tập đầu tiên đã thực sự thiết lập giai điệu của bộ phim. Thêm vào đó, bạn có một Kim Jin Hyuk tóc dài, tự do, sẵn sàng gạt Cha Soo Hyun khỏi bàn chân của cô ấy. Phương trình này gần như đảm bảo cho những con bướm và bạn sẽ khao khát được lãng mạn khi ở một đất nước khác. Cách mà Jin Hyuk đặt trái tim của mình trên tay áo cho Soo Hyun là sự hoàn hảo ở rất nhiều cấp độ!

3. “Search: WWW”

Bae Ta Mi (Im Soo Jung) là một phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp, làm việc tại một công ty cổng thông tin điện tử. Cô nổi tiếng khắp thành phố và không có điều gì ngăn cản được thành công của cô ấy. Khi cô gặp Park Mo Gun (Jang Ki Yong), anh đã hoàn toàn yêu cô. Anh đã thách thức cô ấy hãy cho tình yêu một cơ hội và trùng hợp thay, Mo Gun chính là người mà Ta Mi cần và cô ấy đã cố gắng hết mình để có được tình yêu này.

Chứng kiến ​​một Park Mo Gun kiên trì cố gắng làm bất cứ điều gì cần thiết để giành được trái tim của Bae Ta Mi là một câu chuyện lãng mạn có thể khiến bạn phải xem đi xem lại nhiều lần. Với bối cảnh mùa xuân và mùa hè cùng với những câu thoại lãng mạn được Mo Gun thổ lộ, bộ phim này sẽ khiến bạn không thể rời mắt.

4. “Pretty Noona Who Buys Me Food”

"Pretty Noona Who Buys Me Food" (tạm dịch: Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi) có sự tham gia của Son Ye Jin trong vai Yoon Jin Ah và Jung Hae In trong vai Seo Joon Hee đáng yêu. Câu chuyện kể về chuyện tình của Joon Hee và Ji Ah (bạn thân của chị gái Joon Hee) sau khi quen nhau từ khi họ còn là những đứa trẻ. Mặc dù có một chút khoảng cách về tuổi tác giữa hai người, họ đã yêu nhau và đối mặt với những thử thách và khó khăn của các thành viên trong gia đình khi công khai mối quan hệ của họ.

“Pretty Noona Who Buys Me Food” là một trong những bộ phim truyền hình lãng mạn mà không ai có thể bỏ qua. Với mối tình lãng mạn đang nở rộ đáng yêu giữa Jung Hae In và Son Ye Jin và những cảnh hậu trường thậm chí còn thú vị hơn khi cả hai bên nhau vô cùng ngọt ngào, bạn thực sự không thể không xúc động trước bộ phim này. Mặc dù mẹ của Jin Ah đôi khi hơi khó chịu với mối quan hệ của hai người nhưng điều đó vẫn không làm mất đi tình cảm chân thành và đẹp đẽ giữa Jin Ah và Joon Hee.

5. "She would never know"

"She would never know" (tạm dịch: Tiền Bối, Đừng Đánh Màu Son Đó) dựa trên một tiểu thuyết trên web nổi tiếng. Nó kể về câu chuyện tình yêu giữa hai nhân viên văn phòng làm việc cho một thương hiệu mỹ phẩm. Won Jin Ah đóng vai Yoon Song Ah, và Rowoon (SF9) đóng vai Chae Hyun Seung - đồng nghiệp trẻ tuổi hơn Song Ah. Chae Hyun Seung phải lòng Yoon Song Ah ngay từ cái nhìn đầu tiên và cả hai đã yêu nhau say đắm.

Bộ phim là giai điệu hoàn hảo để bắt đầu năm 2021, và thật may mắn khi thấy Rowoon trong một vai lãng mạn. Rowoon đã làm khá tốt trong bộ phim này, và mặc dù đây là một câu chuyện tình lãng mạn chị - em nhưng anh vẫn có thể thể hiện tốt khả năng diễn xuất và cho thấy sự mạnh mẽ trên màn ảnh. Bạn sẽ không có cảm giác Chae Hyun Seung trẻ tuổi hơn Yoon Song Ah, và nhìn thấy anh liên tục tuyên bố tình yêu của mình dành cho cô ấy sẽ làm tan chảy những trái tim đang thổn thức.

6. "When the Camellia Blooms"

“Khi hoa trà nở” do Kang Ha Neul và Gong Hyo Jin trong vai tình nhân với rất nhiều hành trang do gia đình tan vỡ. Hwang Yong Sik (Kang Ha Neul) tìm thấy niềm an ủi và niềm vui trong cuộc sống hàng ngày của mình và thề nguyền cả đời với Dong Baek (Gong Hyo Jin). Nhưng giữa câu chuyện tình yêu chân thành này, có một kẻ giết người hàng loạt đang đứng ngoài vòng pháp luật mà Yong Sik đang cố gắng truy lùng.

“When the Camellia Blooms” đã giành được Daesang tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 56. Kang Ha Neul đã thể hiện xuất sắc vai cảnh sát đáng yêu. Sức hấp dẫn của Hwang Yong Sik nằm ở chỗ anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ cho người mẹ đơn thân, người có trái tim tan vỡ từ mối quan hệ trước đó. Đó là một câu chuyện cổ tích lãng mạn với một hoàng tử nông thôn, người đã giành được trái tim hóa đá của người chị Dong Baek.

Theo Soompi