Trẻ trở lại trường học trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ba mẹ phải chú ý đến những phát hiện này

Đối với những trẻ còn quá nhỏ để được chủng ngừa, điều rất quan trọng là phải hiểu các triệu chứng COVID-19 ở trẻ. Cha mẹ nên đảm bảo rằng con cái luôn tuân theo tất cả các quy tắc an toàn khi đến trường, cả trong nhà và ngoài trời. Nguy cơ lây nhiễm bệnh trong nhà nhiều hơn ở ngoài trời vì trẻ em dành phần lớn thời gian trong lớp học nên các bậc cha mẹ nên chú trọng hơn đến việc che mặt, khẩu trang, rửa tay và thông gió trong lớp học của con.

Trẻ em có khả năng bị nhiễm trùng khi trưởng thành nhưng mức độ nghiêm trọng của bệnh ít hơn ở trẻ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết: "Nhiễm SARS-CoV-2 ở trẻ em và thanh thiếu niên ít gây bệnh nặng hơn và ít tử vong hơn so với người lớn". Báo cáo cho biết: "trẻ nhỏ, trẻ em đi học và thanh thiếu niên thường có ít triệu chứng SARS-CoV-2 hơn và nhẹ hơn người lớn và ít có khả năng bị COVID-19 nghiêm trọng hơn so với người lớn".

Nhiều chuyên gia y tế cũng đã nói rằng trẻ em ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi COVID nhất. "Các tài liệu ghi nhận rằng trẻ em ít bị ảnh hưởng bởi bệnh nhiễm trùng này hơn và phần lớn chúng không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ."

Một báo cáo của chính quyền bang ở Ấn Độ cho biết về sự xuất hiện của COVID ở trẻ em" Một tỷ lệ nhỏ (<10% - 20%) trẻ em có triệu chứng có thể cần nhập viện và 1% đến 3% trẻ em có triệu chứng có thể bị bệnh nặng cần nhập viện chăm sóc đặc biệt.

WHO cho biết trẻ em có các triệu chứng COVID nhẹ hơn người lớn.

Theo các chuyên gia sức khỏe tại Mayo Clinic, sốt, ho, đau ngực, mất vị giác và khứu giác, đổi màu trên da, đau họng, buồn nôn, ớn lạnh, đau cơ, cực kỳ mệt mỏi, đau đầu và nghẹt mũi là một số triệu chứng COVID phổ biến gặp ở trẻ em. Các chuyên gia cho biết các triệu chứng COVID ở trẻ em xuất hiện trung bình khoảng 6 ngày sau khi tiếp xúc với vi rút.

Các triệu chứng này trùng lặp với các triệu chứng biểu hiện khi cảm lạnh hoặc cúm thông thường. Do đó cha mẹ không nên bỏ qua các triệu chứng và cần đến sự trợ giúp của các chuyên gia càng sớm càng tốt.

Bất cứ khi nào vấn đề COVID ở trẻ em được thảo luận, MIS luôn là vấn đề đi đầu. Mặc dù đây là một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng có thể xảy ra ở trẻ em trong thời gian nhiễm COVID, nhưng sự xuất hiện của nó là rất ít, các chuyên gia cho biết.

MIS được đặc trưng bởi sốt, phát ban hoặc viêm kết mạc không mủ hai bên hoặc các dấu hiệu viêm da niêm mạc (miệng, tay hoặc chân), hạ huyết áp hoặc sốc, các đặc điểm rối loạn chức năng cơ tim, viêm màng ngoài tim, viêm van tim hoặc bất thường mạch vành, các vấn đề tiêu hóa cấp tính như tiêu chảy, nôn mửa, hoặc đau bụng ở trẻ.

Những dấu hiệu nào của con cần được chăm sóc y tế ngay lập tức?

Khi trẻ khó thở hoặc thở dốc, không thể uống hết nước, lú lẫn hoặc không thể tỉnh lại và môi hơi xanh, cần phải đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Ai có nguy cơ nhiễm COVID cao hơn?

Các chuyên gia tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết trẻ em dưới 2 tuổi, bị sinh non và những người mắc bệnh béo phì hoặc bệnh phổi mãn tính có nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh COVID cao hơn.

Các chuyên gia tại phòng khám John Hopkins Medicine cho biết: Trẻ em bị hen suyễn cũng có nhiều nguy cơ bị bệnh nặng hơn. "Trẻ em bị hen suyễn có thể có các triệu chứng nghiêm trọng hơn do COVID-19 hoặc bất kỳ bệnh hô hấp nào khác, bao gồm cả bệnh cúm. Không có dấu hiệu nào cho thấy hầu hết trẻ em bị hen suyễn đều trải qua các triệu chứng nghiêm trọng do vi rút Corona, nhưng hãy quan sát chúng cẩn thận và nếu các triệu chứng phát triển, hãy gọi cho bác sĩ để thảo luận về các bước tiếp theo và sắp xếp việc đánh giá thích hợp khi cần thiết. Hãy tiếp tục cung cấp đầy thuốc cho con bạn và cẩn thận hơn để tránh những điều gây ra các cơn hen suyễn ở con bạn ".

Dạy con bạn về vi rút và việc bị nhiễm sẽ ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào

Hướng dẫ trẻ cách đeo khẩu trang, vệ sinh tay và áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp

Nói với con bạn tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang

Nói cho con bạn biết chúng nên rửa tay và vệ sinh bao lâu một lần

Nói với con về sự cash ly, khoảng cách an toàn xã hội mùa COVID. Rất khó để nói bọn trẻ cách xa nhau nhưng giải thích cho chúng một cách thân thiện có thể giúp ích cho con bạn

Khuyến khích chúng chơi bên ngoài vì trong nhà nguy cơ lây nhiễm bệnh cao hơn

Trẻ em có thể lây nhiễm COVID cho người khác không?

Có thể là câu trả lời từ các chuyên gia y tế!. Vì người ta đã thấy nhiều trẻ em không có triệu chứng, điều này có nghĩa là có khả năng chúng có thể lây bệnh giữa các quần thể giống như bất kỳ người lớn không có triệu chứng COVID nào.

Các đợt bùng phát COVID-19 đã được xác định ở các trường học, trại hè và trung tâm chăm sóc ban ngày, đặc biệt là khi cả hai đều không sử dụng khẩu trang hay cách xa để giảm nguy cơ lây nhiễm. Ở Israel vào tháng 5 năm 2020, ngay sau khi các trường học được mở cửa trở lại, người ta đã ghi nhận 153 học sinh và 25 nhân viên bị nhiễm COVID. Các trường hợp tương tự đã được báo cáo từ các quốc gia khác, nơi các trường học đã mở cửa sau đợt lây nhiễm đầu tiên.

Theo Times of India