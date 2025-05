Nóng: Phát hiện thêm 800kg trứng gà non, tràng gà đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Theo báo Công An Nhân Dân, ngày 13/5, Đội Quản lý thị trường số 17, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội phối hợp với Đội 6 – Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội kiểm tra đột xuất một địa điểm tập kết hàng hóa tại khu đất đối diện ngõ 197 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 20 thùng xốp dán kín băng dính, bên trong chứa 800kg thực phẩm đông lạnh gồm trứng gà non và tràng gà.

Lực lượng chức năng phát hiện 20 thùng xốp dán kín băng dính, bên trong chứa 800kg thực phẩm đông lạnh gồm trứng gà non và tràng gà. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là bà Đ.K.A không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Các thùng hàng không có nhãn mác, không ghi rõ nhà sản xuất, nơi sản xuất, cũng như điều kiện bảo quản theo quy định.