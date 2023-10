Hơn nữa, trẻ sơ sinh chưa quen với môi trường sống mới. Nếu ở trong bụng mẹ bé luôn có cảm giác an toàn, ấm áp, ít chịu tác động từ con người, âm thanh, ánh sáng. Thì sang môi trường sống mới ở bên ngoài bụng mẹ sẽ hoàn toàn khác hẳn. Tất cả các sự vật, hiện tượng hàng ngày đều có thể tác động đến bé và làm cho bé sợ hãi. Lúc nào cũng cảm thấy không an toàn, vì thế bé dễ bị giật mình, run tay và run chân.

Thông thường, hiện tượng trẻ sơ sinh bị run chân sở dĩ là do cha mẹ đặt trẻ nằm mà không chèn thêm gối vào tay và chân trẻ. Khi không có vật nặng giữ mình, trẻ sẽ bị giật mình, run chân và tay.

Trẻ sơ sinh bị run chân có thể là do chưa quen với môi trường sống mới

Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ trẻ sơ sinh bị run chân là do nguyên nhân bệnh lý. Do đó, các bậc phụ huynh cần tìm hiểu kỹ về hiện tượng này, để biết khi nào run chân là hiện tượng sinh lý bình thường và khi nào là do bệnh lý gây ra để có biện pháp chữa trị phù hợp.

Trẻ sơ sinh bị run chân có sao không?

Trẻ sơ sinh bị run chân khiến nhiều bà mẹ lo lắng vì sợ có thể bị co giật và động kinh. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng hết sức bình thường, chỉ có một số ít trường hợp mới là dấu hiệu bệnh lý nguy hiểm.