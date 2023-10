Trẻ 3 tuổi đang ngủ tự nhiên nôn: Nguyên nhân và cách xử lý

Tuy nhiên, bố mẹ cần phân biệt rõ được hiện tượng nôn trớ và nôn mửa bởi nôn trớ không phải là một triệu chứng của bệnh lý. Nó không ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nếu trẻ nôn không quá nhiều lần, đồng thời không ảnh hưởng tới chiều cao hay cân nặng hàng tháng của trẻ. Còn hiện tượng nôn mửa có thể là do trẻ bị ngộ độc thực phẩm hoặc say tàu xe.

Thông thường, trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh thường rất dễ bị nôn trớ, lý do chính là vì hệ tiêu hóa của trẻ còn chưa hoàn thiện, non yếu mà bé lại ăn nhiều hơn so với nhu cầu cần thiết.

Trẻ ăn quá no

Trường hợp ban đêm trẻ đang ngủ tự nhiên nôn cũng không rất ít khi xảy ra, do đó các bố mẹ thường thấy hoang mang khi nhìn thấy con mắc phải triệu chứng này. Một trong các nguyên nhân chính gây ra tình trạng này chính là do trẻ bú mẹ hoặc ăn quá no rồi đi ngủ ngay sau đó, thường là vào khoảng thời gian 1-5 phút sau ăn.

Hệ tiêu hóa của các bé thường rất non nớt, đồng thời dạ dày của trẻ còn bé và thời gian để tiêu hóa thức ăn cũng chậm hơn nhiều so với người lớn. Tất nhiên, triệu chứng nôn trớ này không có hại lắm tới sức khỏe của trẻ nhưng bố mẹ cũng không nên để tình trạng này kéo dài, xảy ra thường xuyên bởi trẻ sẽ cảm thấy khó chịu, mất giấc, quấy khóc, khó ngủ trở lại.

Ngộ độc thực phẩm

Bên cạnh nguyên nhân ăn quá no dễ khiến trẻ bị nôn trớ khi đang ngủ, một số trường hợp khác không may là do trẻ bị ngộ độc thực phẩm. Lúc này, trẻ sẽ nôn sau khi ăn xong khoảng từ 1 đến 2 giờ đồng hồ, kèm theo nôn là hiện tượng đau quặn bụng. Việc nôn sẽ giúp trẻ tống hết thức ăn mất vệ sinh ra ngoài. Sau khi nôn xong, bụng của trẻ sẽ trở nên thoải mái hơn và có thể thiếp đi lúc nào không biết.

Để phân biệt được hiện tượng trẻ đang ngủ tự nhiên nôn là do ngộ độc thực phẩm hay do ăn nhiều thì các bố mẹ hãy kiểm tra thức ăn mà bé nôn ra, xem liệu trẻ có đau bụng hay có bất cứ triệu chứng sốt nào kèm theo hay không? Nếu có dấu hiệu bất thường nào đó, bố mẹ hãy liên hệ ngay với bác sĩ hoặc đưa trẻ tới bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất.

Cách xử khi bé đang ngủ tự nhiên nôn

Để dạ dày của trẻ nghỉ ngơi

Khi gặp hiện tượng trẻ đang ngủ tự nhiên nôn, bố mẹ không nên sợ bé đói mà cho bé ăn hoặc uống trong khoảng 30-60 phút sau đó vì lúc này, dạ dày của trẻ đang làm việc quá sức và cần một thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi.

Bổ sung nước cho trẻ

Thông thường, lúc trẻ vừa nôn xong sẽ muốn đi ngủ ngay sau đó để cho lại sức. Tuy nhiên, nếu trẻ đã thức trở lại thì hãy cho bé uống nước. Lý do là sau khi nôn, trẻ sẽ bị mất nhiều nước. Bố mẹ có thể cho trẻ bổ sung thêm nước bằng cách:

Chờ cho đến khi trẻ cảm thấy cơ thể đủ tốt để yêu cầu được uống nước. Đừng cố gắng ép trẻ uống nếu như bé cảm thấy không muốn hoặc không khỏe. Cũng không nên đánh thức con dậy uống nước nếu bé đang ngủ.

Hãy tập cho trẻ uống từ từ từng lượng nước nhỏ một, từng thìa một thay vì uống uống từng ngụm to từ cốc.

Nếu trẻ vẫn đang còn bú sữa mẹ, hãy cho bé bú thay vì uống nước.

Nếu bé nôn ra chất lỏng, mẹ hãy chờ thêm 30 phút nữa rồi bắt đầu lại lượng chất lỏng nhỏ lần lượt sau 5-10 phút.

Nếu trẻ cảm thấy đói và có ý muốn được ăn, hãy thử cho bé ăn một lượng nhỏ như bánh quy giòn, bánh mì hoặc ngũ cốc khô. Không nên cho trẻ ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ, cay hoặc chất béo.

Tuy hiện tượng trẻ 3 tuổi đang ngủ tự nhiên nôn xảy ra không mấy phổ biến nhưng cũng là một trong các vấn đề rối loạn giấc ngủ được nhiều bố mẹ quan tâm. Hãy chú ý hơn đối với giấc ngủ của trẻ, việc đảm bảo cho bé có một giấc ngủ ngon lành suốt cả đêm cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển về thể chất lẫn tinh thần. Chúc bé yêu của bạn luôn khỏe mạnh!