Top 3 loại thực phẩm các mẹ bầu cần nên tránh, vì rất ảnh hưởng đến thai nhi

Nuôi dạy con 21/09/2022 08:09

Khi mang thai các mẹ bầu thường có xu hướng thèm ăn rất nhiều thứ. Nhưng hãy tránh xa 3 loại thực phẩm này nếu không muốn gây hại cho thai nhi.

Những loại thịt, cá và trứng sống

Thịt sống

Mẹ bầu nếu ăn thịt sống rất dễ bị nhiễm khuẩn: Salmonella, Toxoplasma và Coliform có khả năng làm sảy thai. Đặc biệt những vi khuẩn này còn có khả năng xâm nhập qua nhau thai gây nhiễm độc và nhiễm trùng máu không chỉ đe dọa sảy mà còn nguy hiểm cho tính mạng của người mẹ. Do đó, khi ăn thịt mẹ bầu hãy nhớ nấu thật kỹ cho đến khi thấy thịt không còn màu hồng nữa.

Cá sống

Sở dĩ nói cá sống là thực phẩm có nguy cơ sảy thai bởi hàm lượng thủy ngân trong nó rất cao và đó chính là yếu tố tăng nguy cơ làm tổn thương hệ miễn dịch, hệ thần kinh và thận. Nếu trong thai kỳ thai nhi bị nhiễm độc thủy ngân thì dễ bị tổn thương não, chậm phát triển. 

Trứng sống

Thai phụ ăn trứng sống rất dễ bị nhiễm Salmonella với các triệu chứng như: buồn nôn, sốt, nôn, tiêu chảy, co thắt dạ dày,... Số ít trường hợp sẽ bị co thắt tử cung gây lưu thai hoặc sinh non.

Các loại đồ ngọt

Top 3 loại thực phẩm các mẹ bầu cần nên tránh, vì rất ảnh hưởng đến thai nhi - Ảnh 1

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra, ăn đồ ngọt nhiều sẽ là mối nguy hại tiềm tàng đối với sức khỏe của mẹ và bé

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi mang thai thường có xu hướng thích ăn đồ ngọt hơn, đây là tình trạng khá phổ biến. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra, ăn đồ ngọt nhiều sẽ là mối nguy hại tiềm tàng đối với sức khỏe của mẹ và bé. Mặc dù, đồ ngọt có thể điều trị chứng tụt huyết áp của mẹ bầu nhưng hàm lượng carbohydrate có trong loại đồ ăn này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. 

Lượng đường cao không những có thể tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ mà còn có thể gây biến chứng sinh nở. Nguyên nhân là do đường qua nhau thai vào máu thai nhi làm tăng tiết insulin khiến mẹ có thể sinh non hoặc phải sinh mổ. Đồng thời, ăn nhiều đồ ngọt  cũng có thể khiến mẹ bầu thường xuyên mệt mỏi. Do lượng calorie trong đồ ngọt chỉ cung cấp năng lượng rỗng cho cơ thể.

Các loại rau sống

Các rau sống chứa nhiều vi khuẩn e.coli, salmonella,...có nguy cơ gây ngộ độc. Vì thế, thai phụ cần tránh các loại rau này. Bên cạnh đó, rau ngót cũng chứa thành phần Papaverin có tác dụng giãn cơ trơn, hạ huyết áp, giảm đau. Nếu thai phụ ăn nhiều loại rau này sẽ làm cổ tử cung co thắt và tăng nguy cơ sảy thai.

Khổ qua có chứa thành phần Monodicine, Quinine,... kích thích co bóp tử cung làm tăng nguy cơ bị sảy thai. Do đó, mẹ bầu nên tránh ăn khổ qua.

Ngoài các thực phẩm trên thì măng tươi cũng là một thực phẩm mẹ bầu cần tránh, vì chúng có chứa cyanide một chất nguy hiểm đối với cơ thể. Thai phụ có thể bị ngộ độc nếu không loại bỏ chất độc này trước khi ăn. Các triệu chứng có thể xuất hiện như nôn, đau đầu, khó thở,... trường hợp nặng có thể dẫn tới tử vong.

 

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Từ khóa:   Thực phẩm tránh khi mang thai Nuôi dạy con Mẹ bầu

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