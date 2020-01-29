Tổng hợp kinh nghiệm làm đẹp sau sinh đơn giản và hiệu quả

Làm đẹp da toàn thân sau sinh mổ để lấy lại vóc dáng xinh đẹp ngày nào của mình là mơ ước của nhiều chị em nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Nhiều mẹ bỉm sữa đã tìm hiểu các cách làm đẹp trong tháng ở cữ nhưng quá nhiều phương pháp khiến chị em hơi bối rối và không biết những bí kíp làm đẹp sau sinh nào mới đúng, mới thực sự hiệu quả và an toàn cho mình. Dưới đây là những cách thực hiện làm đẹp để giúp chị em cải thiện vóc dáng của hình, lấy lại thân hình như tuổi đôi mươi.

Sau khi sinh nở, không chỉ sức khỏe bị ảnh hưởng mà nhan sắc của các mẹ bỉm sữa cũng xuống cấp. Để cải thiện tình trạng này, nhiều mẹ đã loay hoay tìm các phương pháp để lấy lại vóc dáng nhưng không được. Bài viết hôm nay sẽ tổng hợp tất cả những kinh nghiệm làm đẹp sau sinh mà bạn có thể học hỏi.

Theo dân gian, sử dụng nghệ tươi để làm đẹp cho chị em phụ nữ sau khi sinh là một “bí kíp vàng”. Nghệ tươi có nhiều công dụng làm đẹp như mờ sẹo, trị mụn, trắng da, tái tạo làn da bị rạn nứt sau sinh, giúp làn da của bạn được trắng sáng, hồng hào, đẩy lùi nám, tàn nhang.

Muốn làm đẹp từ nghệ, bạn cần dùng loại tinh bột nguyên chất để có tác dụng hiệu quả thay vì sử dụng củ nghệ để làm đẹp. Nghệ tươi có bán ở nhiều nơi mà bạn có thể tìm mua ở bất kỳ đâu như chợ, siêu thị, tạp hóa,... với giá thành cực kỳ rẻ.

Bạn lấy tinh bột nghệ đã mua về rồi pha với nước ấm để uống hàng ngày. Bạn có thể khéo léo kết hợp tinh bột nghệ với sữa chua, mật ong để làm các mặt nạ dưỡng da làm đẹp cho da mặt. Vì nghệ là một loại nguyên liệu thiên nhiên nên bạn phải kiên trì cố gắng sử dụng một thời gian thì mới có hiệu quả.

Mẹo làm đẹp sau khi sinh bằng cách xông hơi bằng tinh chất thảo dược

Kinh nghiệm làm đẹp sau sinh bằng tinh chất thảo dược - Ảnh minh họa: Internet

Xông hơi là một phương pháp làm đẹp quen thuộc với nhiều chị em phụ nữ, giúp bạn cải thiện sắc vóc bên ngoài, lưu thông khí huyết và phục hồi năng lượng và thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Trước khi xông hơi, chị em nhớ lựa chọn các loại thảo dược tự nhiên và dễ tìm như lá tía tô, lá chanh, sả... Bạn đun một nồi nước nấu cùng với thảo dược rồi dùng nước này để xông hơi toàn thân và mặt. Cách này không chỉ giúp bạn có làm da đẹp mà còn tạo cho bạn cảm giác thư giãn, thoải mái sau một ngày làm việc và chăm sóc cho bé.

Mẹo làm đẹp sau khi sinh bằng muối thảo dược

Sau khi sinh, nhiều chị em xuất hiện mỡ tích tụ ở vùng bụng khiến thân hình của chị em mất cân đối, không săn chắc. Để đánh bay loại mỡ này, bạn có thể sử dụng muối rang với ngải cứu rồi cho vào một túi vãi đã chuẩn bị sẵn, sau đó đắp chườm lên bụng khi còn ấm. Trong quá trình chườm, bạn nên dùng tay xoa khắp vùng bụng để hơi nóng lan đều trên vùng bụng và mang hiệu quả cao.

Kinh nghiệm làm đẹp sau sinh bằng muối thảo dược - Ảnh minh họa: Internet

Với cách này, bạn nên thực hiện kiên trì mỗi ngày khoảng 3 tuần bạn sẽ nhận được kết quả như mong muốn.

Ngoài những mẹo trên, bạn có thể thực hiện những phương pháp làm đẹp sau sinh tại nhà dưới đây để hỗ trợ việc làm đẹp sau sinh.

Chữa quầng thâm mắt

Chữa quầng thâm bằng kinh nghiệm làm đẹp sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ phải thức khuya để chăm con nên mắt dễ bị thâm quầng. Bạn có thể dùng các cách dưới đây để chữa quầng thâm mắt:

Cách 1: Bạn dùng lá trầu không hơ qua lửa, tiếp đến hãy đặt lá trầu không lên bọng mắt. Cách này rất đơn giản mà lại đem lại hiệu quả trong việc giúp chị em giảm quầng thâm ở mắt. Ngoài ra, nếu bị rạn da, sưng tấy, bạn có thể áp lá trầu không lên để chữa lành vùng da bị tổn thương.

Cách 2: Bạn dùng một nắm muối hột và rang cho đến khi chúng vàng đều thì bỏ vào khăn mềm, đắp lên bọng mắt, mắt sẽ hết thâm và sưng.

Cách 3: Bạn chuẩn bị tinh bột nghệ cùng với lòng đỏ trứng gà, sau đó trộn chúng lại với nhau tạo thành một hỗn hợp sánh mịn. Thoa đều hỗn hợp vừa làm lên da và thư giãn khoảng 20 phút cho đến khi mặt nạ khô thì rửa sạch lại bằng nước ấm. Cách này không chỉ giảm bớt quầng thâm ở mắt mà còn giúp bạn có làn da trắng sáng, mịn màng.

Giảm mỡ bụng sau sinh

Giảm mỡ bụng sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Cách 1: Bạn thoa đều rượu gừng nghệ lên vùng bụng cho đến khi bụng nóng lên. Cách này giúp mỡ của bạn được đánh tan và giảm nhanh chóng.

Cách 2: Rang muối với ngải cứu, gừng và nghệ đỏ. Trộn chung các thành phần này lại với nhau rồi bắc lên chảo cho nóng. Sau đó, bạn để chúng vào một cái túi vải mềm và đặt lên bụng.

Với những kinh nghiệm làm đẹp sau sinh trên, hy vọng bạn đã tìm được phương pháp phù hợp với mình và dễ thực hiện nhất. Bạn cũng nên thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để có cơ thể săn chắc, gọn gàng. Chúc bạn nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn và tự tin diện đồ.