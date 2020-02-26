Tìm hiểu cách bổ sung vitamin D cho trẻ sơ sinh

Nuôi dạy con 26/02/2020 17:30

Vitamin D là dưỡng chất quan trọng không thể thiếu đối với trẻ sơ sinh. Dưới đây là cách bổ sung vitamin D cho trẻ sơ sinh theo hướng dẫn của chuyên gia.

Đối với trẻ sơ sinh ở giai đoạn dưới 6 tháng tuổi, tốc độ phát triển của trẻ vô cùng nhanh chóng. Do đó, bạn cần chú trọng bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh và toàn diện. Một trong số những dưỡng chất quan trọng không thể thiếu là vitamin D. Vậy tại sao cần bổ sung vitamin D khi mà trẻ đang còn bú mẹ và cách bổ sung vitamin D cho trẻ sơ sinh như thế nào? Mẹ hãy xem hướng dẫn dưới đây.

Cach bo sung vitamin D cho tre sơ sinh
Cách bổ sung vitamin D cho trẻ sơ sinh tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet.

Vai trò của vitamin D đối với trẻ sơ sinh

Trước hết, vitamin D có chức năng là giúp tăng cường khả năng hấp thụ canxi ở trẻ và photphat ở trong đường ruột. Đồng thời, đây còn là thành phần quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp khả năng chống lại các bệnh của bé tốt hơn.

Cach bo sung vitamin D cho tre sơ sinh 1
Vitamin D là dưỡng chất không thể thiếu để bé phát triển đầy đủ và khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài ra, trẻ sơ sinh được bổ sung đầy đủ vitamin D sẽ có sự phát triển não bộ hoàn thiện hơn, quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ và ổn định, cân nặng của bé sẽ được tăng đều và ở mức hợp lý.

Thiếu vitamin D, trẻ dễ bị mắc các bệnh về phổi và xương như còi xương, suy dinh dưỡng và chậm lớn. Trẻ dễ có nguy cơ bị các bệnh về tim, hay bị cúm, nguy cơ loãng xương và đa xơ cứng rất cao.

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Thiếu vitamin D sẽ khiến bé về sau bị còi xương - Ảnh minh họa: Internet.

Bổ sung vitamin d cho trẻ đến khi nào? Việc bổ sung vitamin D cho bé được đánh giá là cần thiết từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Tuy nhiên, việc bổ sung này còn căn cứ lượng vitamin D bé đã hấp thụ từ thức ăn và từ ánh nắng mặt trời, nếu vẫn chưa đủ thì cần bổ sung thêm.

Cách bổ sung vitamin D cho trẻ sơ sinh khoa học

Ngay từ sau khi chào đời, mẹ đã cần quan tâm đến việc bổ sung vitamin D cho bé để kích thích sự phát triển của hệ xương và răng cũng như các bộ phận khác bằng những cách sau:

Cho bé tắm nắng

Thời gian tắm nắng cho bé nên từ 7-9h sáng và sau 5h chiều, không nên tắm nắng vào giai đoạn trưa nắng gắt. Mỗi lần tắm nắng nên chỉ kéo dài từ 10-30 phút, không nên tắm nắng quá lâu. Đồng thời, mẹ nên cho bé tắm nắng theo đợt, mỗi đợt kéo dài 10 ngày. Đây là cách bổ sung vitamin D cho trẻ sơ sinh đơn giản nhất nhưng được đánh giá là hiệu quả cao.

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Cho bé tắm nắng đúng cách để bổ sung vitamin D - Ảnh minh họa: Internet.

Bổ sung vitamin d cho trẻ sơ sinh qua sữa mẹ

Ở giai đoạn này, bé chủ yếu bú sữa mẹ nên bổ sung vitamin D bằng sữa mẹ cũng là một phương pháp. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin D trong sữa mẹ được đánh giá là không cao bởi còn phụ thuộc vào tình trạng vitamin D của mẹ.

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Bổ sung vitamin D qua sữa mẹ - Ảnh minh họa: Internet.

Để tăng cường vitamin D, mẹ ăn gì để bổ sung vitamin d cho trẻ sơ sinh? Một số món ăn mà mẹ nên ăn như cá hồi, các loại ngũ cốc để bổ sung thêm vitamin D cho mẹ và sau đó là cho bé.

Bổ sung vitamin D qua thực phẩm ăn dặm

Đối với các bé đã đến độ tuổi ăn dặm, mẹ có thể cung cấp thêm vitamin D cho bé qua một số thực phẩm như: sữa chua, phô mai, nước hoa quả, ngũ cốc,... Nếu sau khi bổ sung bằng đường thực phẩm mà bé vẫn thiếu hụt vitamin D thì nên cân nhắc sử dụng các loại tổng hợp hoặc thuốc bổ sung vitamin D theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

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Cho bé ăn dặm với thực phẩm giàu vitamin D - Ảnh minh họa: Internet.

Sử dụng sản phẩm hỗ trợ bên ngoài

Mẹ có thể bổ sung vitamin D cho bé theo chỉ định của bác sĩ để bổ sung cho bé nhanh chóng và hấp thụ trực tiếp. Thông thường lượng vitamin D được khuyến nghị cho bé là khoảng 400 IU mỗi ngày. Mẹ có thể lựa chọn sữa công thức hoặc sữa bò (chỉ áp dụng với trẻ sau 1 tuổi).

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Bổ sung vitamin D bằng các loại sản phẩm hỗ trợ - Ảnh minh họa: Internet.

Cho trẻ sơ sinh uống vitamin D vào lúc nào? Nếu mẹ muốn bổ sung cho bé vitamin D3 thì nên chọn khoảng thời gian từ 9h sáng - 11h trưa. Mẹ nên sử dụng cho bé uống từ khi bé chào đời đến khi được 18 tháng. Ngoài ra, không chỉ riêng vitamin D3, mẹ cũng cần bổ sung thêm các dưỡng chất khác, đặc biệt quan trọng là canxi.

Cho trẻ uống canxi và vitamin D như thế nào hợp lý? Mẹ nên dùng theo chỉ định của bác sĩ, tránh dùng quá liều dẫn tới thừa hoặc ứ đọng canxi, không tốt cho cơ thể của bé. Các triệu chứng có thể xảy ra khi bé bị thừa canxi như:

  • Tăng lượng canxi quá cao sẽ khiến bé bỏ bú mẹ, hay nôn trớ. Về lâu dài, bé dễ bị sỏi thận, tổn thương mạch máu.
  • Bé có dấu hiệu mệt mỏi, cơ thể suy kiệt, uể oải và không chơi đùa, vận động.

Trên đây là cách bổ sung vitamin D cho trẻ sơ sinh theo hướng dẫn của chuyên gia. Vitamin D là thành phần không thể thiếu đối với trẻ sơ sinh. Vì vậy, mẹ hãy tham khảo các cách bổ sung trên đây và hỏi ý kiến bác sĩ để giúp bé được cung cấp đủ lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể.

 

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