Thụ thai bao lâu thì thai vào tử cung, bạn đã biết chưa?

Đối với những chị em lần đầu làm mẹ, việc biết rõ thụ thai bao lâu thì thai vào tử cung sẽ giúp bớt lo lắng và an tâm hơn. Nhiều chị em thắc mắc không biết sau thụ thai bao lâu thì thai vào tử cung ? Thông thường, tùy vào vào thể trạng của mỗi người khác nhau nên thời gian thai vào tử cung cũng sẽ khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ giúp chị em hiểu rõ hơn về thời gian và dấu hiệu thai đã vào tử cung.

Vậy chính xác sau bao lâu thì thai vào tử cung? Theo các chuyên gia, trứng sau khi được thụ tinh sẽ mất khoảng 6-9 ngày để bắt đầu quá trình làm tổ trong tử cung và quá trình này cần khoảng 7-10 ngày để hoàn thành.

Khi trứng đã được thụ tinh và di chuyển vào trong buồng trứng sẽ tìm vị trí thích hợp để phát triển, thường là ở vị trí gần đáy tử cung. Tuy đã về tử cung, nhưng phôi thai vẫn cần thời gian nhất định để bám vào thành tử cung và từ đó chuẩn bị cho những bước phát triển tiếp theo. Trong khoảng thời gian này, nếu có bất kỳ sơ suất nào xảy ra sẽ gây tác động đến vị trí của phôi thai.

Sau khi quan hệ, tinh trùng sẽ đi từ âm đạo vào tử cung gặp trứng và kết hợp với nhau tạo thành hợp tử. Trứng ngay sau khi được thụ tinh sẽ vào tử cung và quá trình thụ thai sẽ bắt đầu diễn ra.

Trứng sau khi được thụ tinh sẽ di chuyển về tử cung và bắt đầu quá trình làm tổ. Tuy nhiên, quá trình này cần phải có một khoảng thời gian và thời gian này phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Quá trình thụ thai cho đến khi thai vào tử cung như sau:

Tuy đã về tử cung từ rất lâu, nhưng vẫn cần thời gian nhất định để phôi thai dính rễ và bám vào thành tử cung để chuẩn bị cho những bước phát triển kế tiếp.

Trứng sau khi được thụ tinh sẽ mất khoảng 6-9 ngày để bắt đầu quá trình làm tổ trong tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, thông thường sẽ tùy thể trạng của từng mẹ bầu nên thời gian thai vào tử cung có thể thay đổi hoặc chênh lệch. Trung bình, quá trình thai vào tử cung mất khoảng 9 ngày, nhưng vẫn có một số trường hợp mất khoảng 12-14 ngày để thai tiến vào tử cung.

Ngoài ra, vì rất khó để có thể xác định chính xác ngày rụng trứng, nên hầu hết các bác sĩ chuyên khoa sẽ tính tuổi thai nhi dựa trên ngày kinh cuối cùng trong kỳ kinh nguyệt gần nhất và cách tính này thường sẽ chênh lệch từ 1-2 tuần. Vì vậy, có nhiều trường hợp được cho là mang thai 4-5 tuần nhưng thai vẫn chưa vào tử cung.

Dấu hiệu nhận biết thai vào tử cung

Mặc dù trải qua thời gian hoàn tất quá trình thụ thai và thai vào tử cung sẽ khác nhau ở mỗi người, nhưng vẫn có một số dấu hiệu phổ biến thường gặp có thể giúp mẹ nhận biết được thai đã vào tử cung chưa. Vì khi thai vào tử cung, mẹ bầu sẽ có nhiều biến đổi rõ rệt về tâm sinh lý.

Thay đổi nội tiết tố

Đây là một trong những dấu hiệu nhận biết thai đã vào tử cung dễ thấy nhất. Khi trứng đã vào tử cung, cơ thể người mẹ sẽ tiết ra nhiều nội tiết tố và hormone như progesterone và estrogen, đây là dấu hiệu cho thấy sự phát triển của một phôi thai.

Nội tiết tố tăng lên sẽ kích thích các tuyến vú khiến cho ngực căng và mềm hơn, gây nên cảm giác tức ngực hay ngực tăng về kích cỡ để chuẩn bị cho việc tiết sữa nuôi bé sau này. Nhưng những cơn đau này thường không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Nội tiết tố tăng lên sẽ kích thích các tuyến vú khiến ngực căng - Ảnh minh họa: Internet

Dịch âm đạo nhiều

Khi hợp tử vào làm tổ trong tử cung, sẽ gây ra hiện tượng xuất huyết chỗ niêm mạc tử cung ở nơi trứng bám vào. Vì thế, đôi khi chị em sẽ thấy có đốm máu được gọi là máu báo thai hoặc dịch màu nâu tiết ra ở âm đạo.

Trong thời gian này, dịch tiết âm đạo cũng có thể tiết ra nhiều hơn do sự thay đổi của nội tiết tố. Chị em nên nghỉ ngơi để tránh gây tác động đến vị trí của phôi thai.

Dịch tiết âm đạo cũng tiết ra nhiều do sự thay đổi của nội tiết tố - Ảnh minh họa: Internet

Dùng que thử thai cho kết quả hai vạch

Que thử thai là cách phổ biến nhất thường được chị em áp dụng để nhận biết dấu hiệu mang thai. Các bác sĩ khuyên rằng các chị em đừng nên quá nôn nóng, ngay khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ, chị em nên chờ khoảng 10 đến 15 ngày rồi hãy sử dụng que thử thai để cho kết quả chính xác nhất.

Que thử thai là cách phổ biến nhất thường được chị em áp dụng để nhận biết dấu hiệu mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra các chị em cũng hay thắc mắc trễ kinh bao lâu thì thai vào tử cung? Hay chậm kinh bao lâu thì thai vào tử cung? Thông thường, chậm kinh cũng là một trong những dấu hiệu nhận biết thai đã vào tử cung. Vì vậy, nếu thấy trễ kinh 1 tuần các chị em cũng có thể dùng que thử thai để xác định chính xác.

Thông thường, khi que thử thai hiện hai vạch cho biết mẹ đã có thai. Vạch đỏ thứ nhất thường dùng để tham chiếu, vạch đỏ thứ hai là dùng để báo hiệu đã có thai.

Qua những thông tin chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp các chị em giải đáp được thắc mắc thụ thai bao lâu thì thai vào tử cung để có thể an tâm và có sự chuẩn bị tốt hơn. Bên cạnh những dấu hiệu nhận biết mang thai nêu trên, bạn có thể đến thăm khám trực tiếp tại các bệnh viện chuyên khoa sản để được bác sĩ tư vấn và có kết quả chính xác nhất.