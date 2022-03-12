Tất tần tật về vấn đề mọc răng ở trẻ nhỏ các mẹ nên biết

Chiếc răng sữa đầu tiên thường xuất hiện vào khoảng tháng thứ sáu, nhưng cũng có khi xuất hiện sớm hơn (kể cả khi mới sinh) hoặc muộn hơn. Cho dù một chiếc răng đầu tiên mọc sớm hay muộn không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến sự phát triển của những chiếc răng còn lại, mỗi đứa trẻ có kiểu hình dáng răng riêng. Chỉ khi trẻ chưa mọc chiếc răng nào sau 18 tháng thì mới nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ nhi khoa.

Mọc răng là cụm từ dùng để chỉ việc trẻ nhỏ mọc những chiếc răng đầu tiên. Răng được hình thành từ tuần thứ 5 của thai kỳ , mọc lên từ tháng thứ 6 của cuộc đời và hình thành những chiếc răng “sữa” đầu tiên, sau này sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn.

Răng sẽ được mọc hoàn thiện trong khoảng thời gian từ hai tuổi rưỡi đến ba tuổi , tạo thành tổng số 20 răng sữa, 10 chiếc trong mỗi hàm. Răng có xu hướng xuất hiện sớm hơn ở trẻ em gái so với trẻ em trai.

Có những trường hợp đặc biệt, thời gian mọc răng này sẽ không đúng: răng hô toàn bộ là tình trạng không có răng tuyệt đối do nguyên nhân di truyền và mất răng một phần, tức là thiếu răng, chỉ xảy ra từ 3,5 đến 8% dân số (theo Hiệp hội Chăm sóc Nhi khoa ban đầu Tây Ban Nha (AEPap). Một số trường hợp, mọc răng thừa hoặc răng bổ sung cũng được tạo ra mà không gây ra bất kỳ rối loạn nào.

Có thể khi trẻ từ bốn đến năm tuổi, các răng bắt đầu thay mới, để lại những khoảng trống. Điều này là do nền xương đang chuẩn bị cho sự mọc của răng vĩnh viễn.

Để giảm bớt cơn đau khi mọc răng, có thể sử dụng đồ ngậm nướu đã được làm lạnh. (Ảnh minh họa)

Triệu chứng

Hầu hết trẻ em không nhận thấy bất kỳ sự khó chịu nào khi răng bắt đầu nhú ra khỏi nướu. Trong một số trường hợp, có thể có những dấu hiệu nhất định khi răng sắp mọc. Các triệu chứng này thường kéo dài trong một thời gian rất ngắn và không quá nghiêm trọng:

Cáu gắt.

Sốt nhẹ (sốt kéo dài).

Tăng tiết nước bọt.

Bỏ ăn.

Tiêu chảy .

Hăm tã.

Thứ hai, có thể quan sát thấy một số thay đổi ở nướu của em bé, chẳng hạn như hơi đỏ hoặc dày lên. Đây là tất cả các triệu chứng bình thường do răng tăng thể tích khi hình thành và ngay khi đạt kích thước tối ưu, nó sẽ nhú ra khỏi nướu.

Điều trị đau

Chà lên nướu của bé có thể giúp giảm cảm giác khó chịu. (Ảnh minh họa)

Đối với những bé có triệu chứng đau nhức khi mọc răng sữa thì cần có những phương pháp để giảm bớt. Việc sử dụng các ngậm nướu lạnh, có thể giảm bớt khó chịu khi bé mọc răng sữa.

Ngoài ra, cách giảm đau hiệu quả nhất là dùng ngón tay sạch hoặc thìa lạnh chà nhẹ lên nướu. Chưa có minh chứng cho việc sử dụng gel bôi vào nướu răng như một biện pháp khắc phục. Hơn nữa, trong một số trường hợp chống chỉ định, gel benzocain có thể dẫn đến một bệnh nguy hiểm về máu gọi là methemoglobin.

Thuốc giảm đau như paracetamol hoặc ibuprofen cũng có thể được dùng dưới dạng siro và không nên bôi trực tiếp chúng lên nướu.