Sự thật bất ngờ về các trẻ thuận tay trái, cha mẹ xem ngay con mình có đặc điểm này không nhé

Trẻ em thuận tay trái lại có sự phát triển cao hơn so với các trẻ em thuận tay phải, liệu nó có đúng?

Lý do nào khiến một số trẻ thuận tay trái?

Thói quen từ thời thơ ấu

Trẻ nhỏ học hỏi rất nhanh và hành vi “thuận tay trái” của một số trẻ có thể liên quan đến tính thuận tay của chúng từ thời thơ ấu. Chẳng hạn nếu tay trái được sử dụng ngẫu nhiên để lấy đồ vật và cha mẹ không can thiệp, thì trẻ sẽ dần hình thành thói quen sử dụng tay trái, và chúng nghĩ rằng tay trái của mình linh hoạt hơn tay phải.

Cũng giống như vậy, trẻ thuận tay phải sẽ cảm thấy tay phải linh hoạt hơn tay trái.

Yếu tố di truyền

Di truyền được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xác định xem trẻ thuận tay trái hay tay phải. Theo các nhà khoa học, sự hiện diện của gen LRRTM1 được thừa hưởng từ người cha có thể là nguyên nhân khiến trẻ thuận tay trái.

Ưu điểm của người thuận tay trái là gì?

So với người thuận tay phải, người thuận tay trái có một số ưu điểm nhất định. Ảnh minh họa: Internet

So với người thuận tay phải, người thuận tay trái có một số ưu điểm nhất định.

- Trí nhớ tốt hơn

Những người thuận tay trái có thể chai (Corpus Callosem: Một vùng não có nhiệm vụ kết nối 2 bán cầu não) lớn hơn so với thông thường. Đây là khu vực có khả năng lưu trữ thông tin, nếu thể chai càng lớn nghĩa là trí nhớ càng tốt. Một đứa trẻ thuận tay trái thường có trí nhớ tốt hơn, một khi có trí nhớ tốt đương nhiên chúng sẽ học giỏi hơn bạn bè.

- Sáng tạo

Những đứa trẻ thuận tay trái thường có năng khiếu nghệ thuật tốt hơn số đông, chúng cũng rất sáng tạo, nhạy bén, luôn có nhiều ý tưởng đột phá.

- Giỏi toán

Một nghiên cứu dựa trên 2.300 sinh viên Ý của 3 trường đại học ở châu Âu cho thấy, những người thuận tay trái có khả năng giải quyết các vấn đề khó trong Toán học cao hơn người thuận tay phải.

Nuôi dạy trẻ thuận tay trái như thế nào?

- Cho phép con của bạn tự do sáng tạo để phát triển về nghệ thuật một cách mạnh mẽ.

- Khuyến khích trẻ tham gia tập luyện thể thao, vì chúng có thể chơi xuất sắc. Điều này có thể là do bán cầu não phải kiểm soát nhận thức không gian, giúp người thuận tay trái có lợi thế khi suy nghĩ theo 3 chiều.

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