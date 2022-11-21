Sự thật bất ngờ về các trẻ thuận tay trái, cha mẹ xem ngay con mình có đặc điểm này không nhé

Nuôi dạy con 21/11/2022 06:26

Trẻ em thuận tay trái lại có sự phát triển cao hơn so với các trẻ em thuận tay phải, liệu nó có đúng?

Lý do nào khiến một số trẻ thuận tay trái?

Thói quen từ thời thơ ấu

Trẻ nhỏ học hỏi rất nhanh và hành vi “thuận tay trái” của một số trẻ có thể liên quan đến tính thuận tay của chúng từ thời thơ ấu. Chẳng hạn nếu tay trái được sử dụng ngẫu nhiên để lấy đồ vật và cha mẹ không can thiệp, thì trẻ sẽ dần hình thành thói quen sử dụng tay trái, và chúng nghĩ rằng tay trái của mình linh hoạt hơn tay phải.

Cũng giống như vậy, trẻ thuận tay phải sẽ cảm thấy tay phải linh hoạt hơn tay trái.

Yếu tố di truyền

Di truyền được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xác định xem trẻ thuận tay trái hay tay phải. Theo các nhà khoa học, sự hiện diện của gen LRRTM1 được thừa hưởng từ người cha có thể là nguyên nhân khiến trẻ thuận tay trái.

Ưu điểm của người thuận tay trái là gì?

Sự thật bất ngờ về các trẻ thuận tay trái, cha mẹ xem ngay con mình có đặc điểm này không nhé - Ảnh 1

So với người thuận tay phải, người thuận tay trái có một số ưu điểm nhất định.

Ảnh minh họa: Internet

 So với người thuận tay phải, người thuận tay trái có một số ưu điểm nhất định.

- Trí nhớ tốt hơn

Những người thuận tay trái có thể chai (Corpus Callosem: Một vùng não có nhiệm vụ kết nối 2 bán cầu não) lớn hơn so với thông thường. Đây là khu vực có khả năng lưu trữ thông tin, nếu thể chai càng lớn nghĩa là trí nhớ càng tốt. Một đứa trẻ thuận tay trái thường có trí nhớ tốt hơn, một khi có trí nhớ tốt đương nhiên chúng sẽ học giỏi hơn bạn bè.

- Sáng tạo

Những đứa trẻ thuận tay trái thường có năng khiếu nghệ thuật tốt hơn số đông, chúng cũng rất sáng tạo, nhạy bén, luôn có nhiều ý tưởng đột phá.

- Giỏi toán

Một nghiên cứu dựa trên 2.300 sinh viên Ý của 3 trường đại học ở châu Âu cho thấy, những người thuận tay trái có khả năng giải quyết các vấn đề khó trong Toán học cao hơn người thuận tay phải.

Nuôi dạy trẻ thuận tay trái như thế nào? 

- Cho phép con của bạn tự do sáng tạo để phát triển về nghệ thuật một cách mạnh mẽ. 

- Khuyến khích trẻ tham gia tập luyện thể thao, vì chúng có thể chơi xuất sắc. Điều này có thể là do bán cầu não phải kiểm soát nhận thức không gian, giúp người thuận tay trái có lợi thế khi suy nghĩ theo 3 chiều. 

10 bí quyết giúp con đạt kết quả tốt ở trường: Số 3 đơn giản nhưng nhiều bố mẹ không để ý

10 bí quyết giúp con đạt kết quả tốt ở trường: Số 3 đơn giản nhưng nhiều bố mẹ không để ý

Hãy xem bạn cần có những chuẩn bị nào để con có thể đạt được kết quả tốt ở trường học nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   Trẻ thuận tay trái Nuôi dạy con bí kíp dạy con

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?