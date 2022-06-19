Phụ nữ "siêu vòng 3" liệu có tốt cho khả năng sinh sản? Phụ nữ có khả năng sinh sản cao sẽ có 5 đặc điểm này

Dưới đây là 5 đặc điểm trên cơ thể cho thấy người phụ nữ dễ thụ thai lại sinh con nhẹ nhàng, suôn sẻ:

Thực ra câu nói này không phải là không có cơ sở vì phụ nữ mông to thì đa phần xương chéo của họ sẽ to, xương chậu sẽ lớn nên quả thực khi sinh nở sẽ dễ dàng hơn so với những phụ nữ có khung xương chậu nhỏ hơn. Thế nhưng điều này không có nghĩa là tất cả mọi người đều như vậy và không phải tất cả phụ nữ có vòng ba lớn đều sẽ thuận lợi hơn trong việc sinh nở.

Chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ thể hiện quy luật chuyển hóa của nội mạc tử cung. Trong một chu kỳ kinh nguyệt, buồng trứng sẽ phóng ra một tế bào trứng trưởng thành, đồng thời do được kích thích bởi nội tiết tố nên nội mạc tử cung sẽ dày và mềm hơn.

Nếu tế bào trứng không kết hợp với tinh trùng để thụ tinh thì sẽ hình thành nên chu kỳ kinh nguyệt. Chu kỳ này càng đều đặn thì khả năng sinh sản của nữ giới càng mạnh thì sẽ càng dễ mang thai.

2. Hiếm hoặc ít khi bị đau bụng kinh

Nhiều chị em bị đau bụng kinh hoặc đau bụng trong thời kỳ kinh nguyệt, đồng thời rất sợ nước trong thời kỳ này. Điều này cho thấy sự điều tiết hormone trong cơ thể không đều và quá trình trao đổi chất trong tử cung không tốt.

Tuy nhiên, cũng có nhiều chị em về cơ bản không bị đau bụng kinh nhưng lại cảm thấy yếu và buồn ngủ khi hành kinh, đây là điều hết sức bình thường, chứng tỏ quá trình trao đổi chất trong nội mạc tử cung của chị em rất khỏe mạnh.

3. Đôi môi hồng hào

Từ đôi môi có thể nhìn thấy được thể trạng của một người, nếu đôi môi thâm và xỉn màu có nghĩa là cơ thể của chị em đang bị thiếu chất, tuần hoàn máu trong cơ thể không được thông suốt vì vậy sẽ gây khó khăn cho quá trình chuẩn bị mang thai.

Những người phụ nữ sở hữu đôi môi hồng hào, căng mịn đồng nghĩa với việc thể chất của họ tương đối khỏe mạnh, khí chất hanh thông, mẫu phụ nữ này không chỉ có ngoại hình ưa nhìn mà còn có thân hình khỏe mạnh, vượng phu ích tử. Về cơ bản là rất tốt.

4. Chân tay ấm

Bàn tay và bàn chân là phần cuối của cơ thể và là nơi xa nhất của hệ tuần hoàn máu, nếu chân tay của phụ nữ ấm và không sợ lạnh có nghĩa là khí huyết trong cơ thể rất thông suốt. Hệ tuần hoàn máu của tử cung và buồng trứng có vai trò rất quan trọng trong quá trình mang thai. Nếu phụ nữ mang thai với thể trạn như vậy thì thai nhi sẽ được phát triển khỏe mạnh hơn, khí huyết lưu cũng được thông thuận lợi hơn. Ngoài ra, khi khí huyết được thông suốt sẽ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho tử cung, buồng trứng và các cơ quan khác, dù là chuẩn bị mang thai hay đang mang thai đều rất cần thiết.

5. Giữ an toàn cho bản thân và không có tiền sử sẩy thai

Một số bạn gái khi còn trẻ thiếu hiểu biết, không thực hiện các biện pháp an toàn dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, và khi điều kiện thực tế không cho phép, họ không còn cách nào khác là phá thai.

Và mỗi lần sảy thai là một sự tàn phá lớn đối với cơ thể người phụ nữ. Càng nhiều lần, nó sẽ làm tổn thương môi trường trong tử cung và tăng dần khả năng vô sinh.

Vì vậy, phụ nữ chúng ta cần phải học cách bảo vệ bản thân thật tốt để không ảnh hưởng đến khả năng mang thai sau này, bạn nhé!