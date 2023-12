Phụ nữ "siêu vòng 3" liệu có tốt cho khả năng sinh sản? Phụ nữ có khả năng sinh sản cao sẽ có 5 đặc điểm này

Thực ra câu nói này không phải là không có cơ sở vì phụ nữ mông to thì đa phần xương chéo của họ sẽ to, xương chậu sẽ lớn nên quả thực khi sinh nở sẽ dễ dàng hơn so với những phụ nữ có khung xương chậu nhỏ hơn. Thế nhưng điều này không có nghĩa là tất cả mọi người đều như vậy và không phải tất cả phụ nữ có vòng ba lớn đều sẽ thuận lợi hơn trong việc sinh nở.

Dưới đây là 5 đặc điểm trên cơ thể cho thấy người phụ nữ dễ thụ thai lại sinh con nhẹ nhàng, suôn sẻ: