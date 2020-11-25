Mẹ bị sốt có cho con bú được không? Những điều mẹ cần lưu ý?

Nhiều bà mẹ mong muốn nuôi con bằng sữa mẹ 100%, không muốn cho con dùng sữa ngoài. Tuy nhiên, nếu không may trong quá trình cho con bú mà mẹ lại bị sốt thì liệu có nên cho con tiếp tục bú hay dừng lại. Hãy cùng Phunuvagiadinh đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “ Mẹ bị sốt có cho con bú được không ?” trong bài viết dưới đây.

Trên thực tế, các chuyên gia cho rằng khi mẹ bị sốt, các tác nhân gây sốt trong máu người mẹ có thể truyền vào cơ thể bé thông qua đường sữa mẹ. Thế nhưng, người mẹ có thể yên tâm rằng các chất gây sốt đó sẽ không hấp thụ vào cơ thể trẻ nhiều đến mức làm trẻ bị sốt theo mẹ.

Mẹ bị sốt có cho bé bú được không? Có rất nhiều mẹ nghĩ rằng khi bị cảm sốt thì không nên cho con bú vì sẽ lây truyền bệnh sốt sang cơ thể bé. Tuy nhiên, điều đó không hẳn là đúng hoàn toàn vì còn tùy thuộc từng trường hợp sốt của mẹ.

Vậy mẹ bị sốt có nên cho con bú? Câu trả lời là có thể. Trong trường hợp mẹ bị sốt thông thường, mẹ vẫn có thể cho con bú mà không hề làm ảnh hưởng tới sức khỏe của con. Tuy nhiên, các mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa nhằm đảm bảo an toàn.

Mẹ bị sốt vẫn có thể cho con bú nhưng cần tham khảo ý kiến bác sĩ - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một vài trường hợp mẹ không nên cho bé bú, tránh nhiễm bệnh cho trẻ:

- Mẹ bị sốt do nhiễm khuẩn nặng hoặc virus: Trong trường hợp này, các mầm bệnh có thể đi vào sữa mẹ, từ đó khiến bé xuất hiện một vài triệu chứng khó chịu. Bên cạnh đó, nếu mẹ bị cúm hay nhiễm virus corona, mẹ tuyệt đối không nên tiếp xúc với bé trực tiếp.

- Mẹ bị sốt do các hóa chất độc hại hoặc ngộ độc thực phẩm: Dù các virus gây sốt không truyền trực tiếp từ sữa mẹ sang con nhưng các hóa chất độc hại vẫn có khả năng ngấm vào sữa mẹ, gây độc cho con. Do đó, trong trường hợp này mẹ không nên cho con bú.

- Mẹ bị sốt do tiêu chảy, viêm tuyến vú hay kèm theo nôn, tiêu chảy nặng: Trong trường hợp này, các chất hoại tử trong tuyến vú bị viêm có thể làm các vi khuẩn đường ruột của trẻ bị rối loạn, hệ tiêu hóa của trẻ bị nhiễm độc.

Một số trường hợp mẹ sốt không nên cho con bú - Ảnh minh họa: Internet

- Mẹ bị sốt cao có cho con bú được không? Trường hợp mẹ bị sốt cao từ 39,5˚C trở lên thì tuyệt đối không nên cho bé bú bởi điều đó có thể khiến mẹ khó chịu, thậm chí còn sốt cao hơn.

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mẹ và bé, khi có các triệu chứng sốt thì các mẹ nên gặp bác sĩ để thăm khám và điều trị càng sớm càng tốt. Nếu bắt buộc phải sử dụng thuốc Tây, mẹ cần ngừng việc cho con bú đồng thời thường xuyên hút sữa, tránh tình trạng tắc sữa, mất sữa.

Một số biện pháp hạ sốt cho mẹ đang cho con bú

Khi bị sốt, cơ thể mẹ thường rất mệt mỏi, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bé. Dưới đây là một số mẹo dân gian mà các mẹ có thể áp dụng để tự hạ sốt nhanh chóng, hiệu quả:

Ăn cháo tía tô, hành lá: Mẹ chỉ cần nấu cháo như bình thường, thêm chút hành lá, tía tô cùng một chút gừng thái nhuyễn (một ít trứng gà và thịt băm nữa càng tốt). Mỗi ngày ăn 1 lần, 3 ngày liên tục như vậy sẽ giúp hạ sốt cực tốt. Hiện nay, rất nhiều người áp dụng biện pháp đơn giản mà hiệu quả này.

Cháo tía tô, hành lá giúp mẹ hạ sốt cực tốt - Ảnh minh họa: Internet

Súc họng bằng nước muối: Việc này sẽ giúp giảm triệu chứng đau rát cổ họng đồng thời tiêu diệt vi khuẩn. Mẹ có thể pha nước muối với tỷ lệ 0,9%, súc miệng mỗi ngày 3-4 lần cho tới khi hết cảm sốt.

Uống nhiều nước: Mẹ bị sốt 38 độ vẫn có thể cho con bú nhưng nếu bị sốt quá cao, nhiệt độ cơ thể mẹ sẽ tăng cao, đồng thời cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi, gây mất nước, khiến mẹ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Do đó, mẹ cần uống đủ nước, cứ 2 tiếng uống 1 lần. Bên cạnh đó, có thể bổ sung thêm các loại nước sinh tố, hoa quả,… nhằm cung cấp thêm vitamin cho mẹ đồng thời tăng cường việc tiết sữa mẹ nhiều hơn.

Mẹ bị sốt cần uống nhiều nước để bù đắp lượng nước đã mất - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước mật ong chanh: Nước mật ong chanh giúp hạ sốt khá hiệu quả. Mẹ có thể pha 1 cốc nước mật ong chanh theo tỷ lệ: 1 cốc nước ấm + 3 thìa cà phê mật ong + 1 thìa cà phê nước cốt chanh. Mỗi ngày uống 3 cốc và liên tục trong 1 tuần sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất.

Ăn uống đầy đủ chất: Các mẹ nên bổ sung thêm các thực phẩm giàu vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng như: rau màu xanh đậm, ớt đỏ, trái cây họ cam quýt, đu đủ, mâm xôi, xoài, dâu tây,…

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Mẹ nên bổ sung nhiều thực phẩm giàu vitamin C để tăng sức đề kháng - Ảnh minh họa: Internet

Nghỉ ngơi trong phòng thoáng mát, hạn chế vận động mạnh. Nếu triệu chứng sốt kéo dài 2-3 ngày không khỏi, các mẹ nên đến gặp bác sĩ, thăm khám và uống thuốc theo đơn.

Mong rằng qua bài viết, các mẹ đã tự trả lời được câu hỏi “Mẹ bị sốt có cho con bú được không?” cũng như biết mình nên làm gì để phục hồi sức khỏe, tránh ảnh hưởng tới con yêu.