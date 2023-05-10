Dạy bơi trẻ em tại quận Tân Phú: Những điều phụ huynh cần biết

Nuôi dạy con 10/05/2023 18:02

Nguyên nhân chính gây nên các vụ đuối nước thương tâm ở nước ta là do trẻ không có kiến thức và kỹ năng bơi an toàn. Bởi vậy, dạy bơi trẻ em là vấn đề cấp thiết cần được các bậc phụ huynh quan tâm đúng mức ngay từ sớm.

Thời gian qua, nhu cầu học bơi Tân Phú tăng lên mạnh mẽ. Các lớp dạy bơi trẻ em tại các trung tâm như Sài Gòn Swimming luôn chật kín phụ huynh đăng ký cho con theo học. Điều này cho thấy TPHCM đã làm rất tốt công tác phổ cập bơi cho học sinh cả trong và ngoài nhà trường. Nhờ đó, nhiều trẻ em được tham gia khóa học bơi chuyên nghiệp để trang bị kỹ thuật bơi và kỹ năng phòng tránh tai nạn dưới nước. Đây cũng là sân chơi bổ ích để các em rèn luyện sức khỏe và phát triển chiều cao toàn diện.

Dạy bơi trẻ em tại quận Tân Phú: Những điều phụ huynh cần biết - Ảnh 1

Nhu cầu học bơi Tân Phú tăng mạnh mẽ thời gian gần đây

Dạy bơi trẻ em không thể chậm trễ

Đều đặn mỗi tuần 3 buổi, anh Tuấn đều chở cậu con trai 9 tuổi đến hồ bơi gần nhà ở quận Tân Phú để học bơi. Anh cho biết, rất nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra khiến anh cảm thấy vô cùng lo lắng và quyết tâm cho con đi học bơi để trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình trong những tình huống nguy hiểm dưới nước. Được các huấn luyện viên tại trung tâm dạy bơi Sài Gòn Swimming hướng dẫn tận tình, đến nay con trai anh đã biết bơi cơ bản và biết xử lý các tình huống dưới nước. Điều này khiến anh Tuấn yên tâm hơn rất nhiều.

Theo các chuyên gia, phổ cập dạy bơi trẻ em chính là giải pháp hiệu quả nhất để phòng tránh tai nạn đuối nước. Những sự việc đau lòng thường đến bất ngờ, không thể lường trước. Bởi vậy, các bậc phụ huynh cần chủ động cho con em đi học bơi sớm để đảm bảo an toàn cho các em khi tiếp xúc với môi trường nước.

Chị Thanh Hoa (quận Tân Phú) chia sẻ: “Để con biết bơi và sớm có kỹ năng phòng tránh đuối nước, tôi chủ động cho con đi học bơi từ khi bé lên 7 tuổi. Thấy con học bơi vui vẻ, môi trường bơi an toàn, có huấn luyện viên giám sát liên tục, tôi thấy rất yên tâm”.

Dạy bơi trẻ em tại quận Tân Phú: Những điều phụ huynh cần biết - Ảnh 2

Phụ huynh cần chủ động cho trẻ đi học bơi sớm

Học bơi Tân Phú ở đâu là tốt nhất?

Để đáp ứng nhu cầu học bơi ngày càng cao của người lớn và trẻ em, nhiều trung tâm dạy bơi ở quận Tân Phú đã ra đời. Tuy nhiên, phụ huynh cần chú ý lựa chọn trung tâm học bơi Tân Phú uy tín, có huấn luyện viên chuyên nghiệp, hồ bơi sạch sẽ, trang bị dụng cụ cứu hộ đầy đủ để đảm bảo an toàn cho các em.

Tại TPHCM cũng như quận Tân Phú, trung tâm dạy bơi Sài Gòn Swimming là địa chỉ được nhiều phụ huynh đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Với 7 năm kinh nghiệm, Sài Gòn Swimming đã mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn bộ các quận, huyện của TPHCM. Phụ huynh dễ dàng đăng ký khóa học bơi Tân Phú phù hợp với con em mình. Trung tâm có lớp dạy bơi trẻ em theo nhóm từ 3-5 em và lớp dạy bơi kèm riêng 1 thầy 1 trò để phụ huynh lựa chọn.

Dạy bơi trẻ em tại quận Tân Phú: Những điều phụ huynh cần biết - Ảnh 3

Sài Gòn Swimming là địa chỉ đáng để phụ huynh đăng ký dạy bơi trẻ em

Với sứ mệnh giúp trẻ có kỹ năng bơi sinh tồn; phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ; độc lập chủ động vươn mình ra đại dương, Sài Gòn Swimming tổ chức nhiều khóa dạy bơi từ cơ bản đến nâng cao. Trung tâm liên kết với nhiều hồ bơi chất lượng trên địa bàn quận Tân Phú như hồ bơi Pandora Big C, hồ bơi Tây Thạnh, hồ bơi Vườn Thiên Thai, hồ bơi Trần Lâm,…Phụ huynh có thể lựa chọn cho con em mình học ở bất cứ hồ bơi nào thuận tiện cho việc đi lại, học tập.

Đại diện Sài Gòn Swimming chia sẻ: “Trung tâm chúng tôi có đội ngũ giáo viên với nhiều năm kinh nghiệm dạy bơi cho cả người lớn và trẻ em. Các thầy cô vừa truyền đạt kiến thức, kỹ năng vừa quản lý giám sát các em trong quá trình bơi. Đây thực sự là sân chơi bổ ích và an toàn cho mọi trẻ em”.

Sự khác biệt khi học bơi tại trung tâm Sài Gòn Swimming

Không phải tự nhiên Sài Gòn Swimming lại được nhiều học viên tin tưởng lựa chọn. Sự đa dạng các khóa học cùng lộ trình và cấp độ bài bản là một trong những ưu điểm vượt trội của trung tâm. Dù người học ở cấp độ nào cũng có thể lựa chọn được khóa học phù hợp. Trung tâm có rất nhiều khóa học khác nhau như học bơi trẻ em từ 6-9 tuổi, học bơi cơ bản, học bơi nâng cao, học bơi 1 kèm 1, học bơi theo yêu cầu,….Chương trình và giáo án dạy bơi được các chuyên viên, huấn luyện viên hàng đầu thiết kế dựa trên khả năng vận động, tâm sinh lý của người học ở từng giai đoạn. Học viên được trang bị đầy đủ các kỹ năng cơ bản như lên xuống nước, thở nước, đứng nước,…đến các kiểu bơi theo yêu cầu. Mục tiêu cuối cùng của mỗi khóa học là người học biết bơi kiểu bơi đã đăng ký.

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Sài Gòn Swimming có nhiều khóa học để người học lựa chọn

Dạy bơi trẻ em tại quận Tân Phú có kết quả tốt rất cần sự phối hợp tích cực của mọi gia đình và xã hội. Các bậc phụ huynh hãy chung tay cho trẻ học bơi sớm để các em có một tuổi thơ an toàn và vui vẻ.

 

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