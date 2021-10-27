Có 3 dấu hiệu này, đặc biệt là dấu cuối cùng mẹ bầu nhớ đi khám bác sĩ ngay, kẻo hối không kịp

Nuôi dạy con 27/10/2021 16:44

Thời kỳ mang thai là giai đoạn rất nhạy cảm với cả mẹ và bé, cho nên mẹ càng cẩn trọng thì con càng khỏe mạnh. Vì vậy, nếu có 3 dấu hiệu dưới đây thì mẹ nhớ đi khám ngay, chứ đừng chủ quan kẻo hối không kịp.

Thời kỳ mang thai là gia đoạn rất nhạy cảm với cả mẹ và bé, cho nên mẹ càng cẩn trọng thì con càng khỏe mạnh.

Vì vậy, nếu có 3 dấu hiệu dưới đây thì mẹ nhớ đi khám ngay, chứ đừng chủ quan kẻo hối không kịp.

Cảm thấy khó thở

Có 3 dấu hiệu này, đặc biệt là dấu cuối cùng mẹ bầu nhớ đi khám bác sĩ ngay, kẻo hối không kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thông thường trong thời kỳ mang thai mẹ sẽ tăng cân dù ít dù nhiều, thế nên đây là một trong những nguyên nhân khiến bà bầu khó thở.

Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài thì rất có thể là thai nhi trong bụng mẹ đang bị thiếu oxi.

Do đó, mẹ không nên chủ quan mà hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa sản để được thăm khám và đưa ra hướng giải quyết phù hợp cho tình trạng sức khỏe của cả mẹ và bé.

Cảm thấy bị chóng mặt

Có 3 dấu hiệu này, đặc biệt là dấu cuối cùng mẹ bầu nhớ đi khám bác sĩ ngay, kẻo hối không kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với nhiều bà bầu thì khi chóng mặt, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ hết. Tuy nhiên, lại cũng có những mẹ bầu nghỉ ngơi cũng vẫn vậy.

Dấu hiệu này rất có thể là thai nhi trong bụng mẹ và cả mẹ đang bị thiếu máu, do đó nếu không đi khám ngay thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của mẹ và sự phát triển toàn diện của thai nhi.

Thai nhi có sự chuyển động bất thường

Có 3 dấu hiệu này, đặc biệt là dấu cuối cùng mẹ bầu nhớ đi khám bác sĩ ngay, kẻo hối không kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ở trong bụng mẹ bé có thể sẽ cử động tay chân giống như kiểu người lớn tập thể dục là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, nếu như thai nhi có những cử động bất thường với tần suất cao, thì lúc này mẹ hãy nhanh chóng đến gặp các bác sĩ chuyên về sản khoa.

Để được thăm khám kịp thời và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho tình trạng sức khỏe của mẹ và sự an toàn cho thai nhi.

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Phụ nữ à, đừng theo đuổi đàn ông để mà làm gì cho mệt, mà thay vào đó là hãy chú tâm vào làm tốt 3 điều này, để khiến đàn ông họ phải tự động chạy dài theo bạn.

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