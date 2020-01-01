Cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi an toàn tại nhà

Theo các bác sĩ chuyên khoa, có đến 90% nguyên nhân gây ho ở trẻ là do mắc bệnh lý viêm đường hô hấp do cơ chế tự bảo vệ trước sự xâm nhập gây bệnh của virus, vi khuẩn, tác nhân lạ… còn yếu. Bên cạnh đó, nếu cha mẹ thiếu hiểu biết khi chăm sóc trẻ, liên tục dùng kháng sinh điều trị cũng là nguyên nhân cơ bản khiến các cơn ho thường xuyên quay trở lại. Chính vì vậy, để bệnh không chuyển thành mãn tính, nhanh chóng chữa dứt điểm giúp con không phải chung sống với các cơn ho cả đời, ngăn cản sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần thì các bậc phụ huynh hãy áp dụng ngay các cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi theo gợi ý sau đây:

Cách làm: Mẹ hãy rửa sạch nắm lá hẹ có độ già vừa phải, sau đó để ráo nước, tiến hành cắt nhỏ cho vào một cái bát nhỏ rồi cho một lượng đường phèn vừa đủ và mang đi hấp cách thủy. Đến khi nào lá hẹ mềm, đường phèn tan ra hoàn toàn là được.Tiếp theo mẹ hãy chắt lấy dung dịch, bỏ đi phần bã, để nguội và cho bé uống khoảng 2-3 thìa, một ngày uống 2-3 lần.

Sử dụng lá hẹ để chữa trị cho trẻ 5 tháng tuổi bị ho và sổ mũi sẽ mang lại hiệu quả rất tốt. Bài thuốc này vô cùng an toàn, nhanh chóng tiêu đờm đồng thời bổ sung các dưỡng chất giúp cơ thể bé phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Vì vậy, khi bé bị ho, sổ mũi, khó chịu mẹ hãy cho bé uống nước cốt lá hẹ với đường phèn nhé!

Bên cạnh đó, mẹ cũng có thể cho bé uống bài thuốc trị ho bằng lá hẹ kết hợp với hoa đu đủ đực, hạt chanh, đường phèn. Đây cũng là một trong những cách chữa ho cho bé 5 tháng tuổi rất hiệu quả, được sử dụng nhiều từ xưa đến nay.

Cách làm: Mẹ hãy lấy 15g lá hẹ, 20g hạt chanh, 15g hoa đu đủ đực cùng với đường phèn trộn đều và mang đi hấp cách thủy, lọc lấy nước cho bé dùng. Chỉ cần cho bé uống trước khi đi ngủ, thực hiện đều đặn mỗi ngày các cơn ho sẽ nhanh chóng giảm hẳn.

Ngoài ra, mẹ cũng có thể áp dụng cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi bằng hẹ và gừng. Lúc này, mẹ hãy chuẩn bị 20gr và khoảng 249 gr lá hẹ, sau đó mang đi rửa sạch, để ráo. Tiếp theo lá hẹ cần thái khúc, gừng gọt vỏ, băm nhỏ sau đó mang hỗn hợp đi hấp cách thủy chung với đường phèn. Mẹ cũng chắt lấy nước cốt để cho trẻ uống từ 2 đến 3 lần một ngày, mẹ sẽ thấy hiệu quả bất ngờ xảy ra.

Cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi bằng dầu tràm

Tinh dầu tràm có tính kháng khuẩn cao nhờ vào thành phần dưỡng chất α-Terpineol giúp ức chế các loại virus cúm. Do đó sử dụng dầu tràm là một cách dập tắt được cơn ho dai dẳng và phòng ngừa cũng như điều trị bệnh cảm cúm cho trẻ sơ sinh hiệu quả.

Thoa tinh dầu tràm vào gan bàn chân bé giúp giảm ho nhanh chóng

Đầu tiên, mẹ hãy dùng vài giọt dầu tràm xoa lên vùng lưng, ngực, cổ cho trẻ, sẽ giúp các vị trí trên được ấm lên và giữ ấm, hỗ trợ trị ho rất hiệu quả. Trong lúc ngủ, mẹ có thể dùng một giọt tinh dầu tràm xoa vào gan bàn chân cho trẻ và tiến hành massage, đặc biệt cần day đều vào vị trí huyệt nằm ở 1/3 phần bàn chân, gần về phía ngón chân, vị trí lõm sâu nhất, sau đó đi đôi tất mỏng cho trẻ. Bên cạnh đó, khi tắm cho trẻ, mẹ cũng hãy nhỏ 4 đến 5 giọt tinh chất từ tràm vào trong chậu để các hạt tinh dầu bay hơi lên, để bé hít vào mũi và thông vào trong hệ hô hấp giúp làm sạch, tiêu diệt virus, vi khuẩn, cũng như kích ứng niêm mạc mũi, tạo ra chất nhầy và đẩy chúng ra ngoài. Chỉ sau 1-2 ngày áp dụng những liệu pháp từ tinh dầu tràm, chắc chắn tình trạng ho của bé sẽ dứt hẳn, nhanh chóng hồi phục, bú tốt đảm bảo quá trình phát triển diễn ra bình thường.

Cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi bằng rau diếp cá

Rau diếp cá là một trong những vị thuốc Đông y có rất nhiều tác dụng tốt như chữa sốt, sỏi thận, viêm phế quản, đặc biệt là trị ho cho trẻ 5 tháng tuổi. Bởi chứa nhiều thành phần dược tính như tinh dầu và một ít chất ancaloit còn gọi là cocdalin. Thành phần chủ yếu của tinh dầu là metylnonylxeton CH3CO(CH2)8CH3, laurinaldehyt và chất miecxen (myrcen) C10H46, axit caprinic C9H19COOH… giúp nhanh chóng trị dứt cơn ho cho bé.

Chữa ho cho trẻ sơ sinh bằng rau diếp cá

Do đó, mẹ hãy dùng nước rau diếp cá cho bé uống để nhanh chóng giảm ho cho bé yêu. Đầu tiên, mẹ dùng nước vo gạo để rửa sạch lá rau diếp cá, sau đó rửa sạch lại một lần nữa, để ráo và cho vào cối giã nát. Sau đó, cho rau diếp cá vào giã nhuyễn với nước vo gạo mới vào cối giã nát. Tiếp theo cho phần rau diếp cá đã giã nát vào nồi, để lên bếp đun sôi, rồi hạ lửa nhỏ đun trong khoảng 20 – 30 phút đến khi lá rau diếp cá mềm và nhừ nát ra thì tắt lửa. Sau khi đun xong, mẹ hãy để nguội rồi lọc bỏ bã, mỗi ngày cho bé uống 2-3 lần, mỗi lần khoảng 2-3 thìa.

Ngoài ra, mẹ cũng có thể giã nhỏ phần rau diếp cá với muối rồi lọc lấy nước cho bé uống dùng hàng ngày. Tuy nhiên, với trường hợp trẻ ho kèm theo sốt thì mẹ hãy lấy bã rau diếp cá đắp lên trán cho bé. Cách này vừa giúp bé hạ sốt nhanh và dứt cơn ho vô cùng hiệu quả.

Cách trị ho cho trẻ sơ sinh bằng mật ong

Theo các nghiên cứu, mật ong chứa một lượng lớn dưỡng chất tự nhiên bao gồm glucose, fructose, sucrose và maltose, bên cạnh đó kèm theo nhiều vi lượng dưới 1% RDI như khoáng chất và vitamin. Đặc biệt, mật ong chứa nhiều acid hữu cơ và chất chống oxy hóa phenolic như flavonoid, có tác dụng sát trùng và chống viêm, giúp ngăn chặn sự tạo thành và phát triển của vi khuẩn gây bệnh, nhất là vi khuẩn gây cảm cúm, cảm lạnh thông thường dẫn đến ho.

Để trị ho cho trẻ, mẹ hãy áp dụng bài thuốc mật với gừng sẽ cho hiệu quả rất tốt. Gừng sau khi rửa sạch thì đem giã nhỏ, vắt lấy nước cốt sau đó trộn cùng với một thìa cà phê mật ong. Tiếp theo pha vào 1 cốc nước nóng, để nguội dần cho bé uống từng chút một. Cho bé uống đều đặn 3-4 ngày tình trạng ho giảm rõ rệt. Tuy nhiên, gừng với mật ong kết hợp sẽ có tính cay nóng và nhiều bé không chịu uống. Lúc này, mẹ có thể đổi sang sử dụng bài thuốc trị ho cho bé bằng mật ong kết hợp với chanh đào, giúp tăng sức đề kháng đồng thời với khả năng kháng khuẩn mạnh, đẩy lùi tình cảm cúm, ho sốt, có đờm nhanh chóng.

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Mật ong và chanh đào giúp giảm ho nhanh chóng cho bé

Chính vì vậy, khi trẻ sơ sinh bị ho có đờm mẹ hãy cho con sử dụng ngay bài thuốc mật ong kết hợp với chanh đào nhé. Do đó, khi đến mùa chanh đào, mẹ có thể ngâm sẵn một bình mật ong chanh đào để cho bé và cả gia đình dùng dần.

Trên đây là các cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi từ dân gian, vừa an toàn lại hiệu quả. Tuy nhiên, chúng chỉ có tác dụng hỗ trợ làm giảm ho ở những trường hợp bệnh nhẹ. Trong trường hợp bệnh nặng, tốt nhất bạn nên đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám, để bác sĩ chẩn đoán và đưa ra phương thức chữa trị phù hợp.