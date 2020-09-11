Cách chăm sóc trẻ 8 tháng tuổi đúng cách là như thế nào?

Nuôi dạy con 11/09/2020 14:30

Cách chăm sóc trẻ 8 tháng tuổi như thế nào là hợp lý và cần lưu ý những gì? Hãy cùng tìm hiểu về chủ đề này trong bài viết dưới đây. 

Nội dung bài viết

Nuôi dạy trẻ đúng cách chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt trong giai đoạn đầu như lúc trẻ 8 tháng tuổi. Giai đoạn này có rất nhiều sự chuyển biến lớn xảy ra với trẻ, các bậc cha mẹ cần có đủ sự kiên nhẫn để thấu hiểu, quan tâm, chăm sóc và khuyến khích trẻ đúng cách. Hãy cùng tìm hiểu về cách chăm sóc trẻ 8 tháng tuổi trong bài viết dưới đây.

Cach cham soc tre 8 thang tuoi 1
Cách chăm sóc trẻ 8 tháng tuổi đúng cách là như thế nào? - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ 8 tháng tuổi biết làm những gì?

Thông thường, trẻ 8 tháng tuổi hoạt động tay liên tục, bé rất thích thú bò xung quanh để khám phá các ngóc ngách nhỏ trong ngôi nhà. Trẻ 8 tháng tuổi đã có những chuyển biến đáng kể như:

Giấc ngủ

Bé thường có nhu cầu ngủ từ 2 đến 3 cữ mỗi ngày và mỗi giấc khoảng 1 đến 3 tiếng. Tuy nhiên, trẻ thường thức giấc giữa đêm, có thể tự nhiên khóc lên và tự ngủ trở lại hoặc khóc lâu hơn. Những thay đổi này là thường gặp ở những trẻ 8 tháng tuổi nên bạn đừng quá lo lắng.

Cach cham soc tre 8 thang tuoi 2
Bé thường có nhu cầu ngủ từ 2 đến 3 cữ mỗi ngày và mỗi giấc khoảng 1 đến 3 tiếng – Ảnh minh họa: Internet

Vận động

Về vận động thô, bé có thể tự ngồi dậy, hiếu động khi nằm ở nơi bằng phẳng, bé sẽ vận động liên tục. Bé còn biết cầm chân của mình hay bất kỳ vật gì xung quanh để cho vào miệng, bé còn biết cong lưng lên để nhìn xung quanh. Tuy nhiên, bé sẽ nhanh chóng lật người lại, đôi khi ngồi dậy bé vẫn gặp tình trạng gập về phía trước nhưng bé có thể dùng tay chống đỡ thân người.

Về vận động tinh, bé có thể dùng ngón trái, ngón trỏ, ngón giữa để cầm khối xếp hình. Đặc biệt, bé còn biết phối hợp ngón cái, ngón trỏ để cầm đồ vật hoặc nhặt vật từ dưới đất lên.

Cach cham soc tre 8 thang tuoi 3
Về vận động thô, bé có thể tự ngồi dậy, hiếu động khi nằm ở nơi bằng phẳng, bé sẽ vận động liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Thị lực

Ở độ tuổi này, trẻ đã có thể phát triển gần như với người lớn khi xét về độ rõ ràng và độ sâu khi nhìn. Trẻ nhìn tốt nhất khi ở gần, về tầm xa trẻ cũng đủ khả năng nhận ra mọi người và các vật xung quanh.

Cảm xúc

Trẻ 8 tháng tuổi có những bước phát triển cảm xúc đáng kể như: biết rõ những người thân thiết với trẻ và thể hiện cảm xúc vui mừng khi gặp họ. Ngược lại với những người lạ trẻ tỏ ra sợ hãi, trẻ còn cảm thấy lo lắng và sợ khi xa bố mẹ. Ngoài ra, bé còn thể hiện sự tò mò, phấn khích khi nhìn thấy những điều mới, bắt đầu quan sát hành vi người khác, dần phân biệt được tâm trạng của người lớn…

Trẻ 8 tháng tuổi ăn được những gì?

Đối với trẻ 8 tháng tuổi thì sữa mẹ vẫn là nguồn thức ăn chính. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể cho bé ăn dặm với các loại thực phẩm xay nhuyễn hoặc cháo bột. Thông thường thực đơn ăn dặm của bé cần đảm bảo các chất như: vitamin A, C, protein, đạm, chất xơ, carbohydrate… Bạn có thể tham khảo các loại thực phẩm sau:

  • Vitamin C chứa trong các loại trái cây như: lê, táo, chuối, cam, cherry, dưa hấu, xoài, đu đủ, dâu tây, nho, bơ.
  • Protein và đạm gồm các thực phẩm như: cá hồi, thịt lợn, đùi gà, ức gà, phi lê bò, sữa chua, đậu hũ, lòng đỏ trứng.
  • Chất béo có thể kể đến các thực phẩm như: phô mai, dầu gấc, cheddar cheese, bơ lạt.
  • Tinh bột gồm: gạo, bánh mì, bột ăn liền…

Khi cho bé ăn dặm bạn nên lưu ý việc để cho bé thích nghi bằng cách chuyển dần từ dạng thức ăn lỏng sang đặc hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ và các chuyên gia dinh dưỡng. Để có thể xây dựng được một thực đơn an toàn và đảm bảo cho sự phát triển của bé.

Cach cham soc tre 8 thang tuoi 4
Khi cho bé ăn dặm bạn nên lưu ý việc để cho bé thích nghi bằng cách chuyển dần từ dạng thức ăn lỏng sang đặc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách chăm sóc trẻ 8 tháng tuổi

Để chăm sóc tốt cho trẻ 8 tháng tuổi bạn nên lưu ý các vấn đề sau:

An toàn cho bé

Ở độ tuổi này bé sẽ rất hiếu động và thích thú với việc tập đứng bằng cách bám vào đồ vật bất kỳ. Đặc biệt, khi con đến giai đoạn tập đi, các bậc cha mẹ càng phải cẩn thận hơn nữa vì lúc này trẻ dễ té ngã hoặc va chạm với các đồ vật.

Khuyến khích

Trong giai đoạn này, các bậc cha mẹ nên khuyến khích con mình tự bốc hoặc xúc thức ăn, cần rèn luyện cho trẻ thói quen cầm thìa ăn. Từ đó khuyến khích trẻ phối hợp giữa tay và mắt.

Chọn đồ chơi

Các ông bố, bà mẹ nên tận dụng những món đồ chơi để giúp trẻ phát triển trí tuệ. Hơn nữa, màu sắc và âm thanh cũng là những yếu tố thu hút trẻ. Nên chọn các món đồ chơi phát nhạc hoặc có nút bấm phát tiếng động.

Cach cham soc tre 8 thang tuoi 5
Các ông bố, bà mẹ nên tận dụng những món đồ chơi để giúp trẻ phát triển trí tuệ - Ảnh minh họa: Internet

Biểu cảm

Bạn nên thường xuyên cười với con để truyền năng lượng tích cực cho trẻ. Đặc biệt, khi nói chuyện bạn nên kết hợp với việc biểu cảm và diễn tả bằng nét mặt, lời nói cho bé thấy.

>>> Xem thêm:

- Thực phẩm giàu dinh dưỡng cho trẻ 8 tháng tuổi

- Gợi ý một vài món ăn dặm cho bé 8 tháng tuổi

Cach cham soc tre 8 thang tuoi 6
Bạn nên thường xuyên cười với con để truyền năng lượng tích cực cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Hành động

Thay vì khó chịu, la mắng khi bé quấy khóc thì hãy kiên nhẫn, quan tâm và chia sẻ với những khó chịu mà bé đang trải qua. Khi bé làm được một việc gì đó hãy vỗ tay khen ngợi, còn khi bé làm sai thì hãy kiên nhẫn để giải thích nguyên nhân, từ đó định hình thói quen tốt ở trẻ.

Mong những kiến thức về cách chăm sóc trẻ 8 tháng tuổi trong bài viết trên có thể giúp ích cho các bạn. Để an tâm hơn, bạn chỉ nên xem những điều chia sẻ ở trên mang tính chất tham khảo, bạn cần lời khuyên của các bác sĩ để có những cách chăm sóc phù hợp với từng đứa trẻ.

Hướng dẫn cách nấu cháo cua đồng cho bé ăn dặm cực kỳ bổ dưỡng

Hướng dẫn cách nấu cháo cua đồng cho bé ăn dặm cực kỳ bổ dưỡng

Cháo cua đồng là món ăn cực kỳ bổ dưỡng với nhiều hàm lượng canxi, omega-3, giúp trẻ chắc xương, chóng lớn. Dưới đây là cách nấu cháo cua đồng cho bé đơn giản.

Xem thêm
Từ khóa:   dạy trẻ 8 tháng tuổi những gì trẻ 8 tháng tuổi biết làm những gì trẻ 8 tháng tuổi ăn được những gì

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 29 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?