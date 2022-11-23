Các dấu hiệu có thể là cảnh báo sớm về vô sinh mà nữ giới chớ nên phớt lờ

Nuôi dạy con 23/11/2022 08:36

Cơ thể phụ nữ trải qua vô số thay đổi trong suốt cuộc đời. Từ khi chạm vào tuổi dậy thì, trải qua thời kỳ mang thai đến khi bước vào trạng thái mãn kinh, phụ nữ không chỉ có được niềm vui khi trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp nhất mà còn phải vượt qua nhiều thử thách về thể chất.

Các dấu hiệu có thể là cảnh báo sớm về vô sinh mà nữ giới chớ nên phớt lờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có cả lợi ích và khó khăn khi mang, đôi khi họ có thể bị tước đoạt quá trình tự nhiên này do một số điều kiện sinh học nhất định. Đây là hiện tượng được gọi là vô sinh cũng phổ biến ở nam giới. Dưới đây là một số dấu hiệu vô sinh ở nữ giới không nên bỏ qua.

Chu kỳ kinh nguyệt không đều

Các dấu hiệu có thể là cảnh báo sớm về vô sinh mà nữ giới chớ nên phớt lờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chu kỳ kinh nguyệt trung bình chiếm 28 ngày. Sớm hay muộn vài ngày không phải là vấn đề đáng lo ngại và là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu kinh nguyệt của bạn liên tục không đều, chậm hoặc xuất hiện sớm hơn bình thường, đó có thể là dấu hiệu của một rối loạn tiềm ẩn liên quan đến rụng trứng, nó có thể là dấu hiệu của vô sinh.

Không có kinh nguyệt

Đối với phụ nữ, những người không có kinh trong hơn 3 tháng, điều quan trọng là bạn phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Không có kinh có thể có nghĩa là bạn không rụng trứng. Rụng trứng là một phần không thể thiếu của việc mang thai và nếu bạn không có kinh có nghĩa là không rụng trứng cộng với khả năng thụ thai thấp hơn.

Chảy máu giữa các chu kỳ kinh nguyệt

Các dấu hiệu có thể là cảnh báo sớm về vô sinh mà nữ giới chớ nên phớt lờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng chảy máu ở phụ nữ xảy ra khi họ đang trong tình trạng hành kinh. Tuy nhiên, nếu bạn chảy máu giữa chu kỳ kinh nguyệt hoặc thậm chí sau khi giao hợp, đó có thể là dấu hiệu của polyp hoặc u xơ tử cung, hay tổn thương cổ tử cung, tất cả đều có thể là dấu hiệu của vô sinh ở phụ nữ.

Đau vùng chậu và kinh nguyệt ra nhiều bất thường

Các dấu hiệu có thể là cảnh báo sớm về vô sinh mà nữ giới chớ nên phớt lờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một số phụ nữ bị chuột rút đau đớn trong suốt kỳ kinh. Nhưng nếu tình trạng chuột rút của bạn cực kỳ nghiêm trọng và bạn cảm thấy đau đớn, khó chịu trong suốt chu kỳ hay trong khi giao hợp, bạn có thể bị lạc nội mạc tử cung. Điều này có thể gây sẹo cho các cấu trúc vùng chậu, làm giảm khả năng sinh sản. Tình trạng này cũng có thể làm giảm số lượng trứng mà một phụ nữ có thể cung cấp.

Nếu tình trạng chuột rút đau đớn của bạn kèm theo kinh nguyệt ra nhiều bất thường, đó có thể là dấu hiệu của u xơ tử cung, hạn chế khả năng mang thai.

Các dấu hiệu có thể là cảnh báo sớm về vô sinh mà nữ giới chớ nên phớt lờ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên các dấu hiệu nói trên không nên được coi là sự thay thế cho lời khuyên của bác sĩ. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​bác sĩ điều trị để biết thêm chi tiết nếu bạn có bất kỳ khó khăn nào về sức khỏe nhé.

Theo Times of Inida

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