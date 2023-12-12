Trong lúc thức dậy đi vệ sinh, bé bị rắn lục đuôi đỏ cắn, sau đó ngay chỗ vết cắn sưng bầm tím, đau nhiều nên gia đình nhanh chóng đưa bé và con rắn đã bị đập chết đến bệnh viện.

Theo thông tin từ VTV, bé gái 6 tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn vừa được Khoa Cấp cứu phối hợp cùng Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh kịp thời cấp cứu thành công.

Cụ thể, khoa Cấp cứu tiếp nhận bé gái trong tình trạng đau nhức, sưng và bầm tím nhiều ở vùng vết cắn mu bàn chân phải. Được biết, trong lúc thức dậy đi vệ sinh, bé bị rắn lục đuôi đỏ cắn, sau đó ngay chỗ vết cắn sưng bầm tím, đau nhiều nên gia đình nhanh chóng đưa bé và con rắn đã bị đập chết đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.

Rắn lục đuôi đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tại Khoa Cấp cứu, sau khi nhận được báo động đỏ nội viện, bác sĩ chuyên Khoa Nhi lập tức có mặt phối hợp cấp cứu bệnh nhi. Kết quả cho thấy, ngoài sưng đau phù nề cẳng bàn chân phải, bệnh nhi có rối loạn đông cầm máu nội, ngoại sinh mức độ nặng, nguy cơ xuất huyết cao. Sau hội chẩn và tư vấn khẩn với gia đình, bệnh nhi được xử trí kịp thời với huyết thanh kháng nọc rắn và hồi sức khẩn trương.

Sau tiêm huyết thanh, bệnh nhi được chuyển Khoa Nhi tiếp tục được theo dõi tình trạng rối loạn đông máu, rối loạn điện giải, tổn thương thận cấp. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và đã được xuất viện.

Dẫn tin từ Người Lao Động, BS chuyên khoa I Hồ Ngọc Việt, Trưởng Khoa Nội Tổng quát-Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á-Tây Ninh cho biết, bị rắn lục cắn thường chỉ bị đau nhức ở vết thương, vẫn tỉnh táo, tuy nhiên không nên chủ quan vì sau khoảng 6 đến 12 giờ chỗ bị rắn cắn bắt đầu sưng, phù nề. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh sẽ bị rối loạn đông máu, xuất huyết nặng, tổn thương thận cấp do tiêu cơ vân. Một số trường hợp viêm mô tế bào, nhiễm trùng huyết do vi khuẩn đi vào máu theo vết cắn và dẫn đến tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-6-tuoi-bi-ran-kich-oc-can-trong-luc-i-ve-sinh-nhap-vien-trong-tinh-trang-au-nhuc-bam-tim-co-the-636861.html