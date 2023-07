Bà bầu có ăn được lá mơ không? Công dụng của lá mơ với bà bầu

Lá mơ có tính mát, hỗ trợ giải nhiệt, giải độc gan - Ảnh minh họa: Internet

Trả lời cho câu hỏi Bà bầu ăn lá mơ được không, lương ý Hoàng Duy tân cho rằng lá mơ có tác dụng trừ thấp tiêu thũng, trừ phong hoạt huyết, tiêu thực đạo trệ, giải độc. Nhiều người thường dùng loại lá mơ này để chữa các bệnh liên quan đến phong thấp, xương khớp, đau bụng, đầy bụng, kiết lỵ, trẻ em suy dinh dưỡng,...

Bà bầu có ăn được lá mơ không?

Để biết được bà bầu có ăn được lá mơ không, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết từng công dụng của lá mơ đối với bà bầu ngay dưới đây.

Lá mơ kết hợp với trứng gà tạo nên món ăn rất bổ dưỡng

Bà bầu ăn trứng gà lá mơ được không? Món trứng ăn kèm với lá mơ từ lâu được rất nhiều người yêu thích. Theo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng, các mẹ có thể sử dụng lá mơ non để ăn kèm với trứng gà trong giai đoạn mang thai hoặc đang cho con bú. Những món ngon khoái khẩu từ trứng gà và lá mơ như trứng gà hấp lá mơ, trứng rán lá mơ đều vô cùng bổ dưỡng, thơm ngon, ăn không lo bị ngán.



Lá mơ kết hợp với trứng gà tạo nên món ăn rất bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy giun an toàn

Trong quá trình mang thai, các mẹ bầu có thể dùng lá mơ để tẩy giun thay vì dùng thuốc tẩy giun có thể ảnh hưởng tới thai nhi. Cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 30-50g lá mơ, 30g-50g hạt trâm bầu và 100g bột gạo nếp và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Rửa lá mơ cho sạch sẽ, vớt ra rổ cho ráo nước.

Bước 2: Cho lá mơ vào cùng hạt trâm bầu rồi giã nhỏ. Sau đó thêm một chút bột nếp rồi trộn đều lên. Tiếp tục đổ thêm một ít nước vào hỗn hợp rồi nhào, nặn, tạo nên một cái bánh nhỏ.



Dùng lá mơ để làm bánh tẩy giun cho mẹ bầu an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cho cái bánh vào nồi và hấp cách thủy.

Bước 4: Bạn hãy ăn chiếc bánh này cho bữa sáng, tuyệt đối không được ăn thêm bất cứ món gì khác cho đến bữa trưa. Kiên trì áp dụng phương pháp này trong khoảng 3-5 ngày, giun trong bụng bà bầu sẽ được tẩy sạch.

Chữa đầy hơi, khó tiêu

Với những chị em phụ nữ mang thai hoặc mẹ bỉm sau sinh, việc vận động là rất ít ỏi, do đó thường gặp phải tình trạng khó tiêu, đầy hơi. Để ngăn ngừa tình trạng khó chịu này, người ta thường dùng lá mơ lông để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho bà bầu. Lá mơ có chứa một lượng lớn protein, beta-caroten và vitamin C. Các chất này có công dụng rất tốt trong việc điều trị các chứng bệnh liên quan đến đường tiêu hóa.



Món trứng rán lá mơ chữa bệnh khó tiêu, đầy hơi ở mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện rất đơn giản như sau:

Bước 1: Bạn hãy lấy 1 nắm lá mơ, đem rửa sạch rồi đem giã qua.

Bước 2: Đập 2 quả trứng gà vào bát đựng lá mơ rồi khuấy đều.

Bước 3: Bắc 1 cái chảo lót sẵn lá chuối sạch lên bếp rồi đổ hỗn hợp trứng lá mơ lên bề mặt lá chuối.

Bước 4: Đun trứng trên bếp cho đến khi vừa chín. Việc mẹ bầu thường xuyên ăn món này sẽ giúp loại bỏ chứng khó tiêu, đầy hơi.

Lưu ý khi bà bầu ăn lá mơ



Lá mơ tuy tốt nhưng cũng không nên sử dụng quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù lá mơ có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe của mẹ bầu nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt, kể cả lá mơ cũng vậy. Việc lạm dụng lá mơ sẽ gây nên những tác dụng phụ không mong muốn, có thể ảnh hưởng đến bản thân người mẹ và cả em bé trong bụng.

Trên đây, Phunuvagiadinh đã mang đến bạn đọc những thông tin nhằm giải đáp câu hỏi bà bầu có ăn được lá mơ không? Mong rằng qua bài viết, các mẹ sẽ hiểu đúng về lợi ích của lá mơ để tận dụng tốt hiệu quả từ loại lá này.