Bà bầu 3 tháng đầu có được ăn ổi không, ăn ổi có tốt không?

Ổi là trái cây được biết đến với hàm lượng dinh dưỡng cao. Trong quả ổi có chứa nhiều loại vitamin khác nhau như là vitamin A, B, C và các khoáng chất như sắt, magie, sắt, photpho, chất xơ,... là những thành phần cần thiết cho sức khỏe. Bên cạnh đó, các chất dinh dưỡng trong quả ổi giúp bổ sung máu và oxy lên não, tăng cường tuần hoàn máu não, từ đó các tế bào hoạt động tốt hơn.

Quả ổi có rất nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu 3 tháng đầu có được ăn ổi không?

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng quả ổi là một trong những thực phẩm có tác dụng rất tuyệt vời cho sức khỏe của mẹ bầu. Tất cả các chất dinh dưỡng có trong quả ổi đều là những thành phần giúp cho thai nhi phát triển toàn diện về cả mặt thể chất lẫn tinh thần nên mẹ bầu hoàn toàn có thể ăn ổi ở thời điểm mang thai 3 tháng đầu.

Ổi chứa lượng vitamin lớn gấp 5 lần so với trái cam nên việc ăn ổi trong giai đoạn mang bầu sẽ làm tăng thêm khả năng miễn dịch cho cả mẹ bầu và thai nhi mà không hề gây hại cho sức khỏe của thai nhi. Tuy nhiên, mẹ bầu cũng không nên ăn ổi quá nhiều, tránh tình trạng mắc bệnh tiểu đường trong quá trình mang thai.

Đối với mẹ bầu, 3 tháng đầu mang thai là giai đoạn vô cùng nhạy cảm. Chế độ ăn uống của mẹ bầu ở giai đoạn này phải đảm bảo khoa học. Đối với những thức ăn cần kiêng thì mẹ bầu phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt.

Bà bầu 3 tháng đầu hoàn toàn có thể ăn ổi - Ảnh minh họa: Internet

Bầu 3 tháng đầu nên ăn quả gì?

Bổ sung dinh dưỡng từ trái cây không những giúp cho cơ thể mẹ bầu khỏe mạnh hơn mà còn giúp chị em không bị tăng cân quá nhiều. Dưới đây là các loại hoa quả mẹ bầu 3 tháng đầu nên ăn.

Quả lựu

Lựu không chỉ bổ sung cho mẹ bầu lượng dưỡng chất cần thiết mà còn có tác dụng ngăn ngừa tình trạng rạn da bởi nó có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa vượt trội.

Trái lựu rất giàu dinh dưỡng và rất tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Quả kiwi

Kiwi rất giàu hàm lượng Vitamin C, cứ 100gr Kiwi chứa khoảng 90mg Vitamin C. Vitamin C có tác dụng hỗ trợ chức năng miễn dịch giúp cơ thể khoẻ mạnh, hỗ trợ quá trình phát triển xương, sụn và mạch máu cho thai nhi.

Bên cạnh đó, kiwi là một trong những loại trái cây rất giàu axit folic cần thiết cho bà bầu, giúp giảm thiểu tới 70% nguy cơ mắc bệnh hen suyễn, dị tật ống thần kinh hay eczema ở trẻ sơ sinh. Ngoài ra, kiwi còn chứa các chất dinh dưỡng khác cần thiết cho sự phát triển của thai nhi như: Sắt, canxi, kali, magie, vitamin E, …

Quả nho

Nho bổ sung lượng nước cần thiết cho mọi hoạt động sống của cơ thể bởi 85% thành phần của quả nho là nước. Hơn nữa, trái nho cũng rất giàu vitamin A, B, C, các chất chống oxy hóa và axit folic cần thiết cho sự phát triển của thai nhi.

Nho cấp nước và bổ sung nhiều dinh dưỡng cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Quả cherry

Cherry có chứa hàm lượng sắt cao giúp sản sinh lượng máu cần thiết cho hoạt động sống của mẹ và thai nhi. Bên cạnh đó, cherry là loại trái cây phù hợp cho bà bầu 3 tháng đầu bị ốm nghén và khó ăn.

Quả bơ

Bơ chứa nhiều dưỡng chất như: vitamin A, B, C, kali và folate giúp phát triển hệ thần kinh cho thai nhi. Hơn nữa, việc ăn bơ sẽ giúp cho mẹ bầu kiểm soát được cân nặng, không bị tăng cân quá nhiều trong quá trình mang thai tẩm bổ.

Bơ cung cấp dinh dưỡng và kiểm soát cân nặng rất tốt cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Quả chuối

Chuối chín giúp cho mẹ bầu 3 tháng đầu giảm được tình trạng nghén và những khó chịu do ốm nghén gây nên. Chưa kể là trong chuối chín có chứa lượng kali rất cao, giúp mẹ bầu ngăn chặn được tình trạng bị chuột rút hoặc phù nề khi mang thai. Ngoài ra, mẹ bầu có thể ăn thêm các loại trái cây khác như: xoài, đu đủ, táo,... đều là những trái cây rất giàu dinh dưỡng.

Bài viết trên đây đã giải đáp triệt để thắc mắc: “Bà bầu 3 tháng đầu có được ăn ổi không?” và gợi ý cho mẹ bầu 3 tháng đầu các loại trái cây nên ăn để bổ sung dưỡng chất trong quá trình mang thai. Chúc các mẹ bầu và em bé trong bụng luôn khỏe mạnh trong suốt thai kỳ!