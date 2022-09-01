4 kỹ năng các bố mẹ cần rèn luyện cho trẻ để tránh nhiều rủi ro không mong muốn

Trong cuộc sống sẽ không tránh khỏi những lúc bận bịu, ba mẹ tạm thời rời mắt khỏi con. Do đó, ba mẹ hãy dạy con cách ở nhà một mình an toàn nhất. Ba mẹ cần nói cho con hiểu khi ở nhà một mình con cần làm gì, như không được mở cửa cho người lạ, khi thấy có người cho kẹo thì cần từ chối và chạy vào trong phòng đóng cửa gọi điện cho ba mẹ.

Ngoài ra khi để con ở nhà một mình, ba mẹ cũng hết sức lưu ý các đồ đạc trong nhà, nhắc nhở con không được nghịch các vật dụng bằng điện vì chúng rất nguy hiểm.

Kỹ năng bơi

Việc trẻ biết bơi sẽ giúp hạn chế tối đa sự cố về đuối nước khi ở bể bơi hoặc tắm biển. Ảnh minh họa: Internet

Một trong những kỹ năng sinh tồn mà các cha mẹ cần quan tâm, hướng dẫn hoặc đầu tư cho con đó là bơi. Việc trẻ biết bơi sẽ giúp hạn chế tối đa sự cố về đuối nước khi ở bể bơi hoặc tắm biển. Bên cạnh đó, việc bơi còn giúp trẻ nâng cao sức khỏe, hình thành các thói quen tốt, lành mạnh và hạn chế tâm lý hoảng loạn khi bị hụt hơi hay chuột rút dưới nước.

Ngoài ra, cha mẹ cũng nên dạy trẻ một số biện pháp sơ cứu và xử lý ngay khi bơi. Hãy bình tĩnh quạt mạnh tay về phía sau, tạo lực đưa người lên khỏi mặt nước, cùng với đó, ngậm miệng lại và thở từ từ bằng mũi để tăng thêm lực giúp đầu ngoi lên hít thở và kêu cứu.

Kỹ năng giữ bình tĩnh

Một trong những kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất là không hoảng sợ. Khi hoảng loạn, chúng ta thường bối rối, sợ hãi và phạm sai lầm. Đối với trẻ nhỏ, sự hoảng loạn sẽ càng nhân lên khi gặp tình huống các con chưa biết cách xử lý. Do đó hãy dạy con cách kiểm soát sự hoảng loạn và giữ bình tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Kỹ năng phản ứng với trường hợp khẩn cấp

Khi con gặp phải tình huống nguy hiểm như bị lạc, bị người lạ tiếp cận hay con gặp trường hợp bạn bè, người thân bị thương… việc đầu tiên các con cần làm đó là giữ tâm thế hết sức bình tĩnh sau đó cố gắng hô thật to để nhận được sự trợ giúp của mọi người xung quanh.