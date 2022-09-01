4 kỹ năng các bố mẹ cần rèn luyện cho trẻ để tránh nhiều rủi ro không mong muốn

Nuôi dạy con 01/09/2022 10:00

Nhiều trường hợp không may đã xảy ra với các bé nên bố mẹ cần cẩn trọng trong việc chăm coi cũng như dạy cho các con nhiều kỹ năng để tự bảo vệ bản thân.

Kỹ năng ở nhà một mình

4 kỹ năng các bố mẹ cần rèn luyện cho trẻ để tránh nhiều rủi ro không mong muốn - Ảnh 1

Trong cuộc sống sẽ không tránh khỏi những lúc bận bịu, ba mẹ tạm thời rời mắt khỏi con. Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống sẽ không tránh khỏi những lúc bận bịu, ba mẹ tạm thời rời mắt khỏi con. Do đó, ba mẹ hãy dạy con cách ở nhà một mình an toàn nhất. Ba mẹ cần nói cho con hiểu khi ở nhà một mình con cần làm gì, như không được mở cửa cho người lạ, khi thấy có người cho kẹo thì cần từ chối và chạy vào trong phòng đóng cửa gọi điện cho ba mẹ.

Ngoài ra khi để con ở nhà một mình, ba mẹ cũng hết sức lưu ý các đồ đạc trong nhà, nhắc nhở con không được nghịch các vật dụng bằng điện vì chúng rất nguy hiểm.

 

Kỹ năng bơi

4 kỹ năng các bố mẹ cần rèn luyện cho trẻ để tránh nhiều rủi ro không mong muốn - Ảnh 2

Việc trẻ biết bơi sẽ giúp hạn chế tối đa sự cố về đuối nước khi ở bể bơi hoặc tắm biển. Ảnh minh họa: Internet

Một trong những kỹ năng sinh tồn mà các cha mẹ cần quan tâm, hướng dẫn hoặc đầu tư cho con đó là bơi. Việc trẻ biết bơi sẽ giúp hạn chế tối đa sự cố về đuối nước khi ở bể bơi hoặc tắm biển. Bên cạnh đó, việc bơi còn giúp trẻ nâng cao sức khỏe, hình thành các thói quen tốt, lành mạnh và hạn chế tâm lý hoảng loạn khi bị hụt hơi hay chuột rút dưới nước.

Ngoài ra, cha mẹ cũng nên dạy trẻ một số biện pháp sơ cứu và xử lý ngay khi bơi. Hãy bình tĩnh quạt mạnh tay về phía sau, tạo lực đưa người lên khỏi mặt nước, cùng với đó, ngậm miệng lại và thở từ từ bằng mũi để tăng thêm lực giúp đầu ngoi lên hít thở và kêu cứu.

Kỹ năng giữ bình tĩnh

Một trong những kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất là không hoảng sợ. Khi hoảng loạn, chúng ta thường bối rối, sợ hãi và phạm sai lầm. Đối với trẻ nhỏ, sự hoảng loạn sẽ càng nhân lên khi gặp tình huống các con chưa biết cách xử lý. Do đó hãy dạy con cách kiểm soát sự hoảng loạn và giữ bình tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Kỹ năng phản ứng với trường hợp khẩn cấp

Khi con gặp phải tình huống nguy hiểm như bị lạc, bị người lạ tiếp cận hay con gặp trường hợp bạn bè, người thân bị thương… việc đầu tiên các con cần làm đó là giữ tâm thế hết sức bình tĩnh sau đó cố gắng hô thật to để nhận được sự trợ giúp của mọi người xung quanh.

Cách nhận biết trẻ 3 tuổi có IQ cực cao qua 3 biểu hiện này

Cách nhận biết trẻ 3 tuổi có IQ cực cao qua 3 biểu hiện này

Trong quá trình nuôi dạy con cái, cha mẹ nào cũng muốn con khỏe mạnh, thông minh, có tương lai tươi sáng. Ngay từ khi còn nhỏ, nhiều cha mẹ đã quan tâm đến việc trí thông minh, chỉ số IQ của trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Kỹ năng cho bé Rèn luyện cho trẻ Nuôi dạy con

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?