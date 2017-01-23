10 khoảnh khắc đáng yêu của bé mẹ không thể bỏ qua

Được bắt đầu từ ngày 09/01/2017 trên diễn đàn webtretho, cuộc thi “Bé săn bóng chứa Pokemon cùng SuSu” do nhãn hàng Vinamilk Susu tổ chức đang nhận được rất nhiều hưởng ứng từ các mẹ. Từ mong muốn xây dựng không gian cho mẹ thỏa sức khoe hình ảnh đáng yêu của con khi chơi cùng bóng chứa Pokemon – quà tặng từ Vinamilk SuSu, cuộc thi đã giúp lưu giữ nhiều khoảnh khắc ngộ nghĩnh của bé.

Cùng điểm qua 10 hình ảnh đáng yêu nổi bật thời gian gần đây nhé!