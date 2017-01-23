10 khoảnh khắc đáng yêu của bé mẹ không thể bỏ qua

Mấy ngày qua, cộng đồng các mẹ bỉm sữa đang vô cùng sôi nổi trước cuộc thi “Bé săn bóng chứa Pokemon cùng SuSu” khi hàng loạt hình ảnh ngộ nghĩnh của các bé được chia sẻ ồ ạt.
Được bắt đầu từ ngày 09/01/2017 trên diễn đàn webtretho, cuộc thi “Bé săn bóng chứa Pokemon cùng SuSu” do nhãn hàng Vinamilk Susu tổ chức đang nhận được rất nhiều hưởng ứng từ các mẹ. Từ mong muốn xây dựng không gian cho mẹ thỏa sức khoe hình ảnh đáng yêu của con khi chơi cùng bóng chứa Pokemon – quà tặng từ Vinamilk SuSu, cuộc thi đã giúp lưu giữ nhiều khoảnh khắc ngộ nghĩnh của bé.
Cùng điểm qua 10 hình ảnh đáng yêu nổi bật thời gian gần đây nhé!
Đặc biệt hơn hết, khi tham gia cuộc thi mẹ sẽ có cơ hội “ẵm” rất nhiều giải thưởng hấp dẫn
• Giải ngày: 3 giải/ngày, mỗi giải 1 thùng sữa chua uống SuSu hộp 80ml.
• Giải tuần: 3 giải/tuần, mỗi giải 1 thùng sữa chua uống SuSu và 1 Pikachu nhồi bông.
• Giải chung cuộc:
+ 1 giải nhất: 1 TV LG 43 inch.
+ 2 giải nhì: Nửa năm uống SuSu (6 thùng)/giải
Cuộc thi kéo dài từ ngày 09/01/2017 – 22/01/2017, chỉ cần vài bước đăng ký đơn giản là mẹ và bé đã có thể trở thành đối thủ “nặng ký” cho giải thưởng rồi đấy. Nhanh tay gửi hình bé đang khám phá, chơi đùa cùng bóng chứa Pokemon về cho cuộc thi “Bé săn bóng chứa Pokemon cùng SuSu” tại http://bit.ly/2iv7yIZ để có cơ hội nhận phần quà hấp dẫn từ Vinamilk nhé.