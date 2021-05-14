Yuki Han: Mỹ nhân có vòng 1 ‘khủng’ nhất Hàn Quốc, U40 xinh như 'búp bê sống' khiến ai nhìn cũng 'nóng máu'

Nhịp sống trẻ 14/05/2021 07:01

Dù đã gần bước sang độ tuổi 40, "mỹ nhân vòng một' Yuki Han vẫn khiến nhiều người "há hốc" mồm bởi gương mặt búp bê, thân hình bốc lửa như gái tuổi đôi mươi.

Vốn nổi tiếng trên các trang mạng xã hội tại xứ kim chi, mỹ nhân Yuki Han hay còn gọi là Han So Young, nổi bật bởi tài năng lẫn vẻ ngoài xinh đẹp. Ngoài công việc streamer, Yuki Han còn hoạt động và cũng nổi tiếng trong rất nhiều lĩnh vực như làm người mẫu ảnh và thậm chí là cả MC.

Yuki Han sở hữu vóc dáng cực kỳ bốc lửa với vòng 1 được mệnh danh là “khủng nhất Hàn Quốc”, cộng với khuôn mặt vô cùng thanh tú và khả ái. Ai nấy đều sẽ rất ngỡ ngàng nếu biết rằng người đẹp này đã gần bước sang tuổi 40, nhưng cô nàng vẫn xinh như "búp bê sống" và có gu ăn ăn mặc vô cùng gợi cảm.

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Những bộ cánh ôm sát, 'nửa kín nửa hở' luôn được cô nàng ưu ái - Ảnh IGNV 
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Chân dài này có làn da trắng mịn không tì vết, khuôn mặt Vline với các nét xinh xắn, đáng yêu - Ảnh IGNV
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Không chỉ các chàng trai, nhiều cô gái cũng thầm ngưỡng mộ thân hình chuẩn chỉnh của cô nàng - Ảnh IGNV
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Với ưu thế ngoại hình như vậy, cô nàng ngay lập tức trở nên nổi tiếng trong cộng đồng mạng - Ảnh IGNV

Để có được một vóc dáng cân đối và vòng một vẫn căng tràn, cô nàng hẳn đã rất chăm chỉ luyện tập thể dục, tham gia các môn thể thao như bơi lội, chạy bộ...

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Mãn nhãn với thân hình cực nóng bỏng và quyến rũ của người đẹp xứ Hàn - Ảnh IGNV

Ngoài phong cách khoe thân đầy táo bạo, cô nàng cũng tự tin diện các phong cách khác như nữ tính, dịu dàng, nhẹ nhàng hơn... 

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Vẻ đẹp trẻ trung như gái đôi mươi của cô khiến bao chàng trai đê mê - Ảnh IGNV
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Cô nàng không khác gì một 'búp bê sống' ngoài đời thực - Ảnh IGNV
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Ngoài phong cách 'kẹo ngọt' thường ngày, cô nàng cũng diện không ít trang phục 'đúng tuổi' của mình - Ảnh IGNV

Tuy không có nhiều hoạt động nổi bật trong showbiz, nhưng cô nàng Yuki Han luôn thu hút một lượng người hâm mộ ổn định. 

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