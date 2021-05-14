Dù đã gần bước sang độ tuổi 40, "mỹ nhân vòng một' Yuki Han vẫn khiến nhiều người "há hốc" mồm bởi gương mặt búp bê, thân hình bốc lửa như gái tuổi đôi mươi.
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Vốn nổi tiếng trên các trang mạng xã hội tại xứ kim chi, mỹ nhân Yuki Han hay còn gọi là Han So Young, nổi bật bởi tài năng lẫn vẻ ngoài xinh đẹp. Ngoài công việc streamer, Yuki Han còn hoạt động và cũng nổi tiếng trong rất nhiều lĩnh vực như làm người mẫu ảnh và thậm chí là cả MC.
Yuki Han sở hữu vóc dáng cực kỳ bốc lửa với vòng 1 được mệnh danh là “khủng nhất Hàn Quốc”, cộng với khuôn mặt vô cùng thanh tú và khả ái. Ai nấy đều sẽ rất ngỡ ngàng nếu biết rằng người đẹp này đã gần bước sang tuổi 40, nhưng cô nàng vẫn xinh như "búp bê sống" và có gu ăn ăn mặc vô cùng gợi cảm.
Để có được một vóc dáng cân đối và vòng một vẫn căng tràn, cô nàng hẳn đã rất chăm chỉ luyện tập thể dục, tham gia các môn thể thao như bơi lội, chạy bộ...
Ngoài phong cách khoe thân đầy táo bạo, cô nàng cũng tự tin diện các phong cách khác như nữ tính, dịu dàng, nhẹ nhàng hơn...
Tuy không có nhiều hoạt động nổi bật trong showbiz, nhưng cô nàng Yuki Han luôn thu hút một lượng người hâm mộ ổn định.