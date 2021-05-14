Vốn nổi tiếng trên các trang mạng xã hội tại xứ kim chi, mỹ nhân Yuki Han hay còn gọi là Han So Young, nổi bật bởi tài năng lẫn vẻ ngoài xinh đẹp. Ngoài công việc streamer, Yuki Han còn hoạt động và cũng nổi tiếng trong rất nhiều lĩnh vực như làm người mẫu ảnh và thậm chí là cả MC.

Yuki Han sở hữu vóc dáng cực kỳ bốc lửa với vòng 1 được mệnh danh là “khủng nhất Hàn Quốc”, cộng với khuôn mặt vô cùng thanh tú và khả ái. Ai nấy đều sẽ rất ngỡ ngàng nếu biết rằng người đẹp này đã gần bước sang tuổi 40, nhưng cô nàng vẫn xinh như "búp bê sống" và có gu ăn ăn mặc vô cùng gợi cảm.