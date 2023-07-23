Sắc vóc 'tiểu kình ngư' Ánh Viên ngày càng thăng hạng sau khi giải nghệ, vướng nghi vấn can thiệp 'dao kéo'?

Tuy nhiên, tháng 10/2021, "tiểu tiên cá" bất ngờ tiết lộ về quyết định giải nghệ của mình. Cô chính thức chia tay sự nghiệp thi đấu ở tuổi 25 với lý do muốn dành thời gian chăm lo cho bản thân và tiếp tục việc học tập. Nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối với quyết định này của Ánh Viên.

Vận động viên bơi lội Ánh Viên được biết đến là VĐV bơi lội xuất sắc nhất lịch sử thể thao Việt Nam, Ánh Viên đã cống hiến 12 năm tuổi trẻ để thi đấu và mang về loạt thành tích nổi bật cho nước nhà, làm rạng danh tên tuổi.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Bên cạnh những bình luận khen ngợi sự giỏi giang, tài năng của cô gái 27 tuổi thì nhan sắc của "tiểu kình ngư" nhận được vô vàn lời khen. Đông đảo dân mạng bình luận sắc vóc của Ánh Viên ngày càng "thăng hạng" sau khi giải nghệ. Chính điều này khiến cô nàng vẫn vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ.

Sau khi giải nghệ, Ánh Viên thường xuyên cập nhật các hoạt động của mình trên nhiều nền tảng xã hội và nhận được nhiều sự yêu mến và quan tâm từ phía người hâm mộ. Mới đây, trên một hội nhóm mạng xã hội có tên "Flex đến hơi thở cuối cùng", kình ngư Ánh Viên gây chú ý khi chia sẻ thành tích của bản thân với dòng trạng thái: "Trung tá quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam".

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Bên cạnh những bình luận khen ngợi sự giỏi giang, tài năng của cô gái 27 tuổi thì nhan sắc của "tiểu kình ngư" nhận được vô vàn lời khen

Trước nghi vấn này, cô nàng hóm hỉnh nói cười và vô tư véo mũi mình trước camera với lời khẳng định chưa từng can thiệp dao kéo. "Bữa giờ trên tiktok mọi người đồn nhiều là Viên đi sửa mũi. Viên xin đính chính Viên không có sửa nha. Mũi thật, mũi hơi bị to" - Ánh Viên nói bằng ngữ điệu hài hước, vui vẻ.

Kình ngư người Cần Thơ lý giải về việc mũi mình hiện tại đã gọn gàng hơn trước: "Chắc là do lúc trước, khi Viên tập luyện, Viên thở nhiều quá nên thấy mũi to. Giờ hết tập rồi nên mũi cũng gọn gọn lại".

Trước nghi vấn này, cô nàng hóm hỉnh nói cười và vô tư véo mũi mình trước camera với lời khẳng định chưa từng can thiệp dao kéo

Hiện tại, dù đã giải nghệ, cô vẫn tiếp tục niềm đam mê bơi lội bằng việc mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em ở TP.HCM. Đồng thời, cô cũng hoạt động tích cực trên các nền tảng mạng xã hội thông qua việc đăng những hình ảnh/clip chia sẻ về các kỹ thuật bơi, phòng chống đuối nước. Mỗi lần xuất hiện ở các sự kiện hay dạy bơi Ánh Viên đều cho thấy sự chỉn chu, thay đổi rõ rệt về cả vóc dáng lẫn gu ăn mặc, trang điểm.

Mỗi lần xuất hiện ở các sự kiện hay dạy bơi Ánh Viên đều cho thấy sự chỉn chu, thay đổi rõ rệt về cả vóc dáng lẫn gu ăn mặc, trang điểm

Trước đó, cô tập trung toàn lực cho tập luyện mà ít khi để ý tới diện mạo bên ngoài. "Thầy bảo, một VĐV không làm đẹp bằng những thứ đó, mà làm đẹp bằng những tấm huy chương. Lúc đó em nghĩ thầy sẽ thích em sống như một cậu con trai và chỉ chuyên tâm vào tập luyện, nên dần dần em mặc nhiên coi mình cần phải sống như thế. Thú thật là có giai đoạn, em đã quên mình là phụ nữ" - Ánh Viên từng chia sẻ.

Làn da hiện tại của Ánh Viên cũng trắng, mịn màng hơn so với thời điểm còn thi đấu

Làn da hiện tại của Ánh Viên cũng trắng, mịn màng hơn so với thời điểm còn thi đấu. Ngoài việc làm sạch da hằng ngày bằng sữa rửa mặt, tẩy da chết hay bôi kem chống nắng, Ánh Viên cũng không còn để mặt mộc như trước mà make up nhẹ nhàng, dùng son môi màu đỏ, hồng để trông tươi tắn hơn.

Nhờ niềng răng thành công, gương mặt của Ánh Viên cũng trông thon gọn, nụ cười tươi tắn hơn

Nhờ niềng răng thành công, gương mặt của Ánh Viên cũng trông thon gọn, nụ cười tươi tắn hơn. Thay vì kiểu tóc buộc gọn như trước đây, Ánh Viên đổi sang kiểu tóc buộc thấp, để mái bay Hàn Quốc giúp che đi phần gò má, thắt bím hoặc thả tóc trông nữ tính hơn. Không phải tập luyện gắt gao như trước đây, body của Ánh Viên hiện tại thanh mảnh hơn, phần tay vai thon thả.