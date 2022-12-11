Cuộc sống hiện tại của hoa hậu được chồng cũ ra giá "đẻ con được 10 triệu USD" giờ ra sao?

Lưu Thị Diễm Dương đã đại diện cho Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 diễn ra tại Mỹ. Năm 2014, cô bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn chính thức ra văn bản tạm dừng cho phép cô tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trên toàn quốc vì "đăng ký kết hôn nhưng không trung thực khi kê khai với các cơ quan quản lý nhà nước và làm hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2012".

Sau khi vượt qua 39 thí sinh khác trong đêm chung kết 21 tháng 8 năm 2010, Diễm Hương trở thành hoa hậu thế giới người Việt thứ hai sau Ngô Phương Lan - người đoạt giải năm 2007.

Sau khi ly hôn vào năm 2019, người đẹp đã chia sẻ với truyền thông rằng: "Hồi xưa chồng cũ của tôi cũng đề nghị tôi mấy triệu USD. Hay mỗi lần sinh con là tôi được 10 triệu USD. Nhưng khi chia tay các bạn đã biết, tôi ra đi với bàn tay trắng, không lấy bất cứ điều gì."

Diễm Hương được cho là kết hôn từ năm 2011 với doanh nhân Đinh Trường Chinh, ông là chủ đầu tư của nhiều dự án. Diễm Hương và chồng nộp đơn thuận tình ly hôn vào ngày 26 tháng 2 năm 2014.

Diễm Hương hiện khá đắt show giám khảo các cuộc thi về nhan sắc

Về mối quan hệ với mẹ ruột, Diễm Hương nói: “Gia đình của tôi thì rất hạnh phúc. Trong gia đình không bao giờ bố mẹ bỏ rơi con, chỉ có con gái chưa thực sự ngoan để bố mẹ có thể thấu cảm được những suy nghĩ của mình. Và làm con thì mình phải có trách nhiệm làm cho đấng sinh thành hiểu và yêu thương mình. Tôi tạ ơn Chúa vì đã cho mọi thứ được an bài”.

Người đẹp bên con trai

Mới đây, Hoa hậu Diễm Hương gây chú ý khi trở lại sàn diễn thời trang, đảm nhận vai trò vedette cho bộ sưu tập của người bạn thân thiết – nhà thiết kế Nam Phong.

Trên sân khấu, cô trình diễn tự tin, diện váy với những đường cắt xẻ cao, khoe chân dài. Dù đã qua một lần sinh con, mỹ nhân 9x vẫn sở hữu số đo hình thể nóng bỏng: 84-66-94, cao 1,75m.

Diễm Hương khoe chân dài trong lần hiếm hoi tái xuất sàn diễn

Diễm Hương cho biết thời gian qua, cô từ chối một số lời mời diễn thời trang. Lý giải về điều này, người đẹp quan niệm "diễn phải có cát-sê". Trong khi đó, những nhà thiết kế mời chủ yếu là anh chị em thân thiết. "Bây giờ tôi nghĩ mình không cần tiếng tăm, đam mê. Tôi còn gia đình và mọi thứ nên cần chi phí. Có người tôi hỗ trợ, nhận giá đủ tiền trang điểm, đi xe... Mặc dù nhận vì là anh em nhưng cũng có chi phí vì tôi có gia đình của mình cần mưu sinh", cô thẳng thắn.

Body gợi cảm của Diễm Hương sau giảm cân thành công

Ngoài nghệ thuật, Diễm Hương bán hàng online để lo cho cuộc sống của mình và con trai. Sau hai cuộc hôn nhân, người đẹp thừa nhận ngại lên xe hoa vì thấy mệt trước nghi thức rườm rà. "Đám cưới là nơi mình chia sẻ hạnh phúc nên lớn hay nhỏ không quan trọng. Giờ tôi thấy mọi người dùng đám cưới lớn để PR, khiến cô dâu chú rể vất vả", Diễm Hương bày tỏ.

Về cuộc sống đời thường, Diễm Hương thường xuyên chia sẻ những hình ảnh nóng bỏng với bikini. Cô tiết lộ giảm được 5kg trong vòng 2 tháng. Sau thời gian áp dụng việc ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn, cô sở hữu vóc dáng thon gọn, thần sắc rạng rỡ.

Cô chia sẻ bí quyết giữ dáng của mình là hạn chế ăn đêm và duy trì uống nước ấm mỗi sáng

“Hoa hậu Thế giới người Việt 2010” cho biết cô hạn chế ăn đêm và duy trì uống nước ấm mỗi sáng. “Tôi giảm lượng thức ăn dư vì bản thân ít hoạt động. Tôi cũng đã cắt phần lớn tinh bột từ 5-6 năm nay. Ngoài ra, tôi tập luyện các động tác gập bụng đơn giản tại nhà và thường uống nước trước khi ăn", cô tiết lộ.