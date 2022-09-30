Vị trí đặt MÁY GIẶT sai phong thủy gây ảnh hưởng tài vận, gia chủ lao đao, làm ăn mãi không khấm khá

Nhà đẹp 30/09/2022 15:26

Không nên đặt máy giặt ở những vị trí này, bởi tỏng phong thủy đây được xem là những điều tối kỵ, kém may mắn cho gia chủ.

Vị trí sao Ngũ Hoàng

Theo phong thủy, sao Ngũ Hoàng là một ngôi sao xấu, đại diện cho bệnh tật, xui xẻo. Vì vậy, gia đình nên tránh đặt các thiết bị điện tử như máy giặt, máy sấy ở vị trí sao Ngũ Hoàng.

Tùy vào hướng và vị trí thiết kế các căn phòng mà vị trí của sao Ngũ hoàng cũng thay đổi. Về vấn đề này, bạn nên nhờ các kiến trúc sư hoặc những người có am hiểu về phong thủy tư vấn.

Đặt máy giặt ở tường bên phải của nhà ở

4 phương của gia đình là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Một gia đình bình an, hạnh phúc nghĩa là 4 phương cân bằng và khắc chế lẫn nhau. Tường phải của gia đình là phương Bạch Hổ chủ về sự hung hại, tường trái của căn nhà là Thanh Long chủ về sự cát lợi.

Đặt máy giặt sát tường phải đồng nghĩa với việc Bạch Hổ được hỗ trợ để mạnh hơn. Bạch Hổ mạnh, Thanh Long yếu sẽ tạo thành thế "Bạch Hổ chèn ép Thanh Long", ảnh hưởng xấu đến cả gia đình.

Đặt gần khu vực bếp nấu

Nhất là gần khu vực nấu nướng. Vì yếu tố Thuỷ (nước) trong máy giặt sẽ xung khắc với yếu tố Hoả (lửa) của bếp. Trong khi đó bếp là đại diện cho tài lộc, nếu bếp đặt sai vị trí hoặc bị các yếu tố bất lợi tác động sẽ ảnh hưởng đến tài vận và sức khoẻ của người nữ.

Nếu đặt máy giặt dưới kệ bếp, bồn rửa, bạn phải thiết kế đo đạc đúng kích thước máy giặt, ngoài ra chỉ có thể lựa chọn máy giặt lồng ngang. Bên cạnh, nhà bếp còn là nơi nấu nướng, bụi bẩn sẽ dễ khiến máy giặt xuống cấp, phần kim loại bọc ngoài máy bị hoen gỉ cho nên cần phải tính toán thật kĩ.

Vị trí đặt MÁY GIẶT sai phong thủy gây ảnh hưởng tài vận, gia chủ lao đao, làm ăn mãi không khấm khá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặt máy giặt ở ban công

Ban công là nơi nhiều nắng gió, thậm chí dễ bị hắt mưa nên nếu đặt máy giặt, mấy sấy ở đi thì sẽ rất nhanh hóng.

Ngoài ra, máy giặt, máy sấy có thể cản trở việc lưu thông không khí, ảnh hưởng đến việc điều hòa năng lượng, ánh sáng vào nhà.

Đặt máy giặt trong nhà tắm/nhà vệ sinh

Nhà tắm và nhà vệ sinh là 2 khu vực này khá ẩm ướt và có thể làm sai lệch hoạt động và làm giảm tuổi thọ của máy giặt. Đa phần các hãng sản xuất máy giặt đều khuyến cáo người dùng điều này. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, nếu môi trường nơi đây được giữ gìn sạch sẽ, khô ráo, máy giặt không bị ảnh hưởng bởi yếu tố nước thì có thể đặt máy giặt.

Vị trí đặt MÁY GIẶT sai phong thủy gây ảnh hưởng tài vận, gia chủ lao đao, làm ăn mãi không khấm khá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xét về phong thủy học, yếu tố Thủy của nhà tắm/nhà vệ sinh ít nhiều gây ra sự xung khắc với yếu tố Hỏa của máy giặt khi hoạt động. Đặc biệt, nhà tắm/nhà vệ sinh có khí trường xấu, chuyển động của máy giặt sẽ khuếch tán khí xấu ra các phòng xung quanh.

Lưu ý: Trường hợp đã đặt máy giặt tại đây và khó di chuyển sang vị trí khác thì nên đóng cửa phòng tắm lại, ngay cả khi không có máy giặt thì cũng nên đóng kín thường xuyên.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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