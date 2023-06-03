Tượng Thiềm Thừ: Vật phẩm không chỉ thu hút tài vận, đặt trong nhà còn giúp gia chủ tránh tà, giữ tài lộc, vận khí lên hương trông thấy

Nhà đẹp 03/06/2023 07:53

Tượng Thiềm Thừ có thể đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà, thích hợp nhất là ở phòng khách.

1. Tượng Thiềm Thừ là gì?

Thiềm thừ hay còn được gọi là cóc 3 chân với hình ảnh một chú cóc đang ngậm tiền. Cóc ngậm tiền tuy có tên là cóc nhưng hình dạng thì hơi khác một chút. Điểm nổi bật nhất của cóc là mất một chân và miệng ngậm một đồng tiền xu (hoặc tiền vàng), trên đầu có một hình tròn như hình trong gương bát quái và chân giẫm lên nhiều lớp tiền (hoặc giá tài lộc). Lưng cõng nhiều vì sao bầu trời và bên sườn là hai xâu tiền.

Biểu tượng này là minh chứng xuất sắc cho việc một linh vật phong thủy mang lại nhiều tiền tài và lợi lộc cho gia chủ. Việc sở hữu thiềm thừ được xem là phổ biến và dễ dàng hơn những vật phẩm khác vì tác dụng mà sản phẩm này đem lại rất lớn.

Tượng Thiềm Thừ: Vật phẩm không chỉ thu hút tài vận, đặt trong nhà còn giúp gia chủ tránh tà, giữ tài lộc, vận khí lên hương trông thấy - Ảnh 1
Tượng Thiềm Thừ là minh chứng xuất sắc cho việc một linh vật phong thủy mang lại nhiều tiền tài và lợi lộc cho gia chủ - Ảnh: Internet

2. Ý nghĩa của tượng Thiềm Thừ trong phong thủy

Tượng Thiềm Thừ mang 3 ý nghĩa lớn trong phong thủy bao gồm: Tài lộc - May mắn - Bình an.

Về tài lộc: Khi bạn đặt cóc trên bàn làm việc, bàn thờ Thần Tài hoặc đặt cóc cùng với tiền hoa mai trên đầu két sắt và quay đầu vào trong thì cóc có thể bảo vệ tiền tài, tăng thêm tài lộc, phú quý.

Về may mắn: Cóc có thể mang lại may mắn mọi việc trong cuộc sống và làm ăn kinh doanh suôn sẻ, thu hút tài vận.

Về bình an: Theo nhiều quan niệm, cóc là linh vật hóa giải được nhiều hoạn nạn và nguy hiểm và hóa giải các nguồn năng lượng xấu.

Ngoài ra, miệng Thiềm Thừ ngậm một đồng tiền vàng, trên lưng cõng các đồng tiền xu có hình chòm sao Đại Hùng. Đây được xem là linh vật giúp thu hút tài lộc, tránh tà và giữ tài lộc cho gia chủ. Tượng Thiềm Thừ còn được ưa chuộng tại bàn lễ tân, bàn làm việc tại các công ty... để làm tăng vượng khí.

Tượng Thiềm Thừ: Vật phẩm không chỉ thu hút tài vận, đặt trong nhà còn giúp gia chủ tránh tà, giữ tài lộc, vận khí lên hương trông thấy - Ảnh 2

Tượng Thiềm Thừ mang 3 ý nghĩa lớn trong phong thủy bao gồm: Tài lộc, May mắn, Bình an - 

Ảnh: Internet

3. Vị trí nên đặt tượng Thiềm Thừ

Tượng Thiềm Thừ có thể đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà, thích hợp nhất là ở phòng khách và thường được đặt ở các vị trí như bàn thờ Thổ địa, trên quầy thu ngân, bàn làm việc, bàn lễ tân của công ty. Với cửa hàng, có thể đặt cóc trên bàn thu ngân (đầu hướng vào phía trong). Với bàn làm việc, nên đặt đầu cóc hơi xoay về phía người ngồi làm việc.

Một vị trí khác cũng được chọn để đặt Tượng Thiềm Thừ là dưới gầm bàn, gầm ghế hoặc trong tủ, nhưng cũng cần chú ý luôn để đầu cóc quay vào phía trong. Quay đầu cóc ra ngoài được cho là đại kị, vì như vậy sẽ khiến gia chủ hao tổn tài lộc, tiền bạc thất thoát.

Tượng Thiềm Thừ: Vật phẩm không chỉ thu hút tài vận, đặt trong nhà còn giúp gia chủ tránh tà, giữ tài lộc, vận khí lên hương trông thấy - Ảnh 3
Quay đầu tượng Thiềm Thừ ra ngoài được cho là đại kị, vì như vậy sẽ khiến gia chủ hao tổn tài lộc, tiền bạc thất thoát - Ảnh: Internet

Một số quan điểm cho rằng, do cóc là loài vật sống dưới đất nên ưu tiên đặt cóc ở những vị trí thấp hoặc đặt trực tiếp dưới mặt đất. Linh vật này càng đặt gần đất mẹ thì sẽ càng phát huy được tác dụng về mặt phong thủy.

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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