Tham khảo ngay 5 loại cây cảnh có khả năng ĐUỔI MUỖI, đặt trong nhà chẳng con nào dám bén mảng đến!

Cây sen đá lá thơm, thuộc giống thực vật mọng nước được nhiều người dùng để trang trí mà không biết rằng nó cũng có tác dụng đuổi muỗi cực hiệu quả. Mùi hương của nhất mạt hương không chỉ giúp con người giảm bớt căng thẳng và thư giãn đầu óc mà còn khiến côn trùng như muỗi phải tránh xa. Sen đá lá thơm được xếp vào những loại cây trồng trong nhà tốt nhất vì có đặc tính dễ nuôi trồng, ưa bóng râm và phát triển nhanh chóng.

Với công dụng như vậy, sen đá lá thơm được bán rất phổ biến tại các cửa hàng cây cảnh và các trang thương mại điện tử với giá từ 30.000 - 155.000 đồng.

Hương thảo có thể đuổi muỗi và một số loài côn trùng gây hại. Có thể đặt chậu cây hương thảo trong nhà, phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp hoặc ngoài sân vườn, dọc hàng rào, nên đặt đầu hướng gió, đặt tại bệ cửa sổ, gần hồ cá, hoặc ở những nơi ẩm thấp mà côn trùng ưa thích.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ Gia Bì

Ngũ Gia Bì hiện nay khá phổ biến, có thể trồng để bàn hoặc trong góc phòng. Lá cây Ngũ Gia Bì có hương thơm nhẹ, dễ chịu nhưng muỗi và các loài côn trùng không thích mùi hương này. Đây được xem là loại cây cảnh đuổi muỗi vô cùng hiệu quả mà lại không làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không chỉ là loại cây cảnh trang trí đẹp mắt, có khả năng đuổi muỗi, Ngũ Gia Bì còn là một vị thuốc quý giúp giảm đau nhức xương khớp, kháng viêm, giảm đau, hạ sốt, tăng cường trí nhớ,…

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Tùng thơm

Tùng thơm chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho cây cảnh trong nhà bạn bởi bên cạnh tác dụng trang trí với kiểu dáng đẹp mắt, loại cây này còn có tác dụng đuổi muỗi tốt với hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu, tốt cho tinh thần. Về phong thuỷ, loài cây có hình dáng bắt mắt này mang ý nghĩa trường thọ, giúp xua đuổi tà ma và những điều không may mắn trong gia đình. Cây tùng thơm được bán với giá từ 150.000 - 250.000 đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Oải hương

Cây oải hương có tác dụng đuổi bọ nhậy, ruồi và muỗi. Con người rất thích mùi oải hương nhưng ruồi muỗi rất ghét. Tinh dầu hoa oải hương bôi lên da có thể tránh muỗi. Oải hương còn có tác dụng dưỡng da, giúp ngủ sâu giấc... Có thể dùng hoa oải hương khô để trong nhà.