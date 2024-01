Tết đến, xuân về dân tình đổ xô đi mua đào, quất, mai... nhưng ít ai biết ý nghĩa sâu xa của việc chơi cây ngày Tết cổ truyền

Sau khi đã chọn được cành đào đẹp, bạn cần lưu ý cắm theo đúng phong thủy, chọn đúng hướng và bình. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, bình đào nên đặt theo hướng Đông, chọn bình có màu xanh ngọc lục bảo.

Mai vàng – Sự giàu có và cao quý

Nếu hoa đào là biểu tượng ngày Tết ở miền Bắc thì mai vàng là biểu tượng tượng những người miền Nam lựa chọn. Màu của mai vàng tượng trưng cho sự cao quý, giàu có và hy vọng.

Với ý nghĩa đó, gia đình nào cũng cố gắng trang trí một vài cây hoa mai nở rộ trong nhà với mong muốn bước sang năm mới có nhiều niềm hân hoan, hạnh phúc, tiền tài, công danh được dâng cao gấp bội.

Có một quan niệm từ xa xưa, nếu cây mai nhà nào chỉ nở toàn hoa mai 7 cánh thì nhà đó sẽ “đại cát đại quý” trong năm đó.

Cũng theo quan niệm xưa, cây mai tượng trưng đủ bốn đức tính quý nhất của người quân tử - bộ Tứ đức (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí) tương ứng với chu kỳ nhú nụ - nở hoa - ra quả - kết quả.

Chọn đặt mai trang trí tết ngoài yếu tố hình thức (gốc chắc chắn, tỷ lệ hoa nụ cân đối, lá non hoặc đỏ biếc, mật độ vừa phải,..) còn phải dựa vào diện tích không gian phòng khách rồi mới quyết định chọn kích thước chậu mai. Chậu mai bày tết trong nhà không quá to hoặc quá bé, tạo cảm giác hài hòa, cân bằng, ấm cúng,.. phù hợp với không khí những ngày đầu năm.

Những dáng cây hoa mai đẹp thường có hình Chân quỳ, Hạc bay, Phụng hoàng... với những cây nhánh đẹp cân đối, sự phân chia các nhánh hợp lý trên thân cây. Cây mai nên có vỏ đen tự nhiên, không đốm vảy nấm mốc, bông rải đều, nhánh to khỏe, nhánh uyển chuyển, nụ mập, lá non vừa nhú.

Với người mệnh Hỏa, bạn nên đặt chậu mai tết theo hướng Nam, hướng Đông, Đông Nam và hướng Bắc. Người mệnh Thủy nên đặt trang trí mai vàng theo hướng Bắc, Đông, Đông Nam. Đối với những người mệnh Mộc, hướng phong thủy mang lại tài lộc, may mắn nằm ở Đông, Nam và Đông Nam. Người mệnh Kim rất hợp với hướng Tây và Tây Bắc. Với những người mệnh Thổ, hướng Nam, Tây Nam, Đông Bắc...

Cây quất – Phong phú và hạnh phúc

Theo quan niệm từ xưa của người Việt, cây quất (hoặc quýt) tượng trưng cho sự thu hoạch “bội thu” và cũng là một khởi đầu cho năm mới tốt đẹp. Cây càng xum xuê, lá xanh tốt, quả trĩu cây thì hứa hẹn một năm mới càng tốt đẹp và tiền tài, lộc lá càng nhiều. Các quả quất trông giống như mặt trời và là một biểu tượng tốt đẹp của sự phong phú và hạnh phúc.

Cây quất trong quan niệm dân gian còn là biểu tượng sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn trong tình duyên. Ngoài ra cây quất lại “đạt” được yếu tố ngũ hành: kim (hoa màu trắng) sinh thủy (lá xanh đậm), thủy sinh mộc (thân cây), mộc sinh hỏa (quả chín màu cam), hỏa sinh thổ (đất trong chậu) và thổ sinh kim (hoa màu trắng).

Cách chọn cây quất đẹp đón Tết

- Bạn nên chọn quất cảnh có dáng tự nhiên, tỏa tròn đều, không bị gò ép, gốc cây cứng cáp, thân thẳng.

- Nên chọn cây quất có lá to, xanh đậm, quả to tròn sáng bóng, có độ sai quả vừa phải và có một ít quả xanh, quả ương. Bên cạnh đó, cây quất đẹp còn cần có thêm lộc non và hoa. Đó mới là cây quất đẹp.

- Không nên chọn cây lá vàng nhỏ, quả bé vừa xấu vừa có biểu hiện của hiện tượng thối rễ. Những cây này mua về nhà sẽ không đẹp mà còn bị héo dần gây rụng lá và quả.

- Nên chọn những cây quất có đủ các yếu tố như quả đẹp, lá xanh, có lộc và hoa.