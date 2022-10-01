Sai lầm khi đặt 4 vật này ở PHÒNG KHÁCH: tài vận thất thoát, vượng khí khó khai thông, mâu thuẫn gia đình liên miên

Nhà đẹp 01/10/2022 09:09

TRong phong thủy, những món đồ này được xem là đồ vật đại kỵ không nên đặt ở phòng khách.

Sừng, đầu, da động vật 

Có không ít người chọn sừng hươu, tê giác, da báo, thậm chí là tượng đầu trâu, đầu ngựa,… để trang trí khu vực phòng khách để thể hiện sự quyền uy, sang trọng. Nhưng thực tế, các loại sừng, đầu, da động vật (nếu là hàng thật) thì nghĩa là chúng được làm từ vật đã chết, tạo nên nguồn âm khí gây ảnh hưởng đến môi trường sống của bạn. Còn nếu chúng là vật phẩm giả thì những hình ảnh đó cũng gây nên cảm xúc tiêu cực, sợ hãi khi nhìn vào. 

Sai lầm khi đặt 4 vật này ở PHÒNG KHÁCH: tài vận thất thoát, vượng khí khó khai thông, mâu thuẫn gia đình liên miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những chiếc ô

Ô hay còn gọi là dù tuy là vật dụng quen thuộc với mọi người và tưởng chừng như nó không hề có thể ảnh hưởng gì đến vận thế con người. Tuy nhiên, thực tế vật sinh hoạt hữu ích này lại tác động không nhỏ đến tình cảm của những thành viên trong gia đình.

Phòng khách là nơi mọi người thường quây quần trò chuyện và cười đùa với nhau, nếu vì bất cứ lý do gì đó mà bạn đặt ô ở đây sẽ làm phá vỡ tính chỉnh thể của cả gian phòng khách. Do chiếc ô trong tiếng Hán đồng âm đọc với từ “tán” (có nghĩa là ly tán) nên nó không nên xuất hiện ở phòng khách.

Chỉ đơn giản là một chiếc ô cũng có thể khiến tình cảm gia đình mất đi sự hài hòa, mọi người dễ xảy ra mâu thuẫn và xung đột, cãi vã. Tình cảm ngày càng lạnh nhạt, thậm chí nếu kéo dài mà không có biện pháp cải thiện có thể dẫn đến sự chia ly không đáng.

Vật phẩm bằng đá

Nhiều người tỏ ra thích thú với những hòn đá có hình dáng lạ mắt và sẵn sàng bày chúng ngay trong phòng khách nhà mình. Thế nhưng theo phong thủy điều này là không nên.

Đá chủ về Dương nên nếu bày quá nhiều tại không gian phòng khách sẽ là một điểm bất cập, dễ khiến tài vận của chủ nhân vướng những ngáng trở phát sinh, vượng khí khó khai thông. Bạn có thể đặt đá trong phòng khách, tuy nhiên không nên bày quá nhiều. 

Sai lầm khi đặt 4 vật này ở PHÒNG KHÁCH: tài vận thất thoát, vượng khí khó khai thông, mâu thuẫn gia đình liên miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuyệt đối tránh xa những vật sắc nhọn

 

Và lời khuyên cuối cùng dành cho bạn là hãy tránh xa những vật trang trí sắc nhọn trong phòng khách. Chẳng hạn như gươm giáo, búa rìu,… bằng kim loại, dù chỉ là mô hình. Đừng nghĩ vẻ sáng loáng của chúng sẽ làm cho không gian độc đáo, sang trọng. Thực tế khi nhìn những món đồ này, cảm giác sợ hãi của người đối diện sẽ tăng lên. Theo phong thủy, những vật sắc nhọn vốn mang sát khí, không mang lại may mắn và dễ xảy ra tai nạn cho con người.

 

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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