Lỗ nhỏ trên bồn rửa chén tưởng 'vô dụng' nhưng bạn sẽ phải 'trầm trồ' khi biết được những công năng thần kỳ của nó

Nhà đẹp 21/06/2023 12:34

Ai cũng thấy một lỗ nhỏ trên bồn rửa chén nhưng liệu bạn đã biết công dụng của nó?

Một số loại bồn rửa bát sẽ có lỗ nhỏ bố trí ở mép ngoài của thành bồn và thường được bịt kín bằng một chiếc nắp. Có lẽ nhiều người không để ý đến tác dụng thật sự của chiếc lỗ này. Nhà sản xuất không làm nó để trang trí mà để tận dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Dùng để giữ đồ

Bạn hoàn toàn có thể tháo nắp ở phần góc bồn rửa bát này để tận dụng làm nơi đựng đồ. Bạn có thể để một chiếc kéo nhỏ ở đó để tiện khi sơ chế thức ăn. Để kéo ở vị trí này sẽ giúp bạn dễ dàng lấy nó khi cần, đỡ dính bẩn hơn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể cất dao nạo ở vị trí này. Mỗi khi cần để gọt củ quả, bạn có thể lấy ra nhanh chóng, sử dụng rồi rửa sạch sẽ.

Lỗ nhỏ trên bồn rửa chén tưởng 'vô dụng' nhưng bạn sẽ phải 'trầm trồ' khi biết được những công năng thần kỳ của nó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đựng dung dịch nước rửa tay, nước rửa bát

Một công dụng rất hữu ích nữa của lỗ nhỏ ở bồn rửa bát là bạn có thể sử dụng để chứa nước rửa tay, nước rửa bát. Chỉ cần mở chai nước rửa ra, đặt vòi phun áp lực lên trên rồi cho chai nước rửa xuống dưới và vặn chặt nắp lại là chúng ta có thể sử dụng chúng dễ dàng rồi. Phần vòi phun được cố định trên đầu lỗ nhỏ, mỗi khi sử dụng, bạn chỉ cần ấn một ít là dung dịch sẽ chảy ra nhanh chóng. Sử dụng phương pháp này để đựng nước rửa sẽ không tốn diện tích của bếp nấu ăn mà lại rất tiện lợi.

Ngoài ra, bạn có thể mua bộ vòi bơm nước rửa chén, bao gồm vòi inox, ống dẫn silicon... để lắp vào bồn rửa bát. Cách lắp bộ vòi bơm này rất đơn giản.

Lỗ nhỏ trên bồn rửa chén tưởng 'vô dụng' nhưng bạn sẽ phải 'trầm trồ' khi biết được những công năng thần kỳ của nó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm chỗ dự phòng

Lỗ nhỏ này cũng được dùng để làm lỗ dự phòng. Nếu bạn có nhu cầu lắp máy lọc nước ở nhà thì có thể lắp vòi của máy lọc nước vào lỗ nhỏ này. Sau khi lắp đặt máy lọc nước, các vòi nước ở bên trái và bên phải có thể được sử dụng riêng biệt.

 Lỗ nhỏ trên bồn rửa bát này thực chất là một lỗ dự phòng, nếu muốn có một máy lọc nước an toàn tại nhà, bạn có thể lắp trực tiếp vào lỗ nhỏ này. Ngoài ra, chúng ta có thể dùng để đựng dung dịch nước rửa tay, nước rửa bát và một số dụng cụ nhỏ trong nhà bếp. Có thể thấy, với thiết kế này, lỗ nhỏ trên bồn rủa bát vừa mang lại tính thẩm mỹ lại rất thiết thực trong cuộc sống.

Lỗ nhỏ trên bồn rửa chén tưởng 'vô dụng' nhưng bạn sẽ phải 'trầm trồ' khi biết được những công năng thần kỳ của nó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các cách vệ sinh bồn rửa

Dùng chanh tươi và phèn chua

Chanh tươi và phèn chua từ lâu đã được biết đến là những nguyên liệu có hiệu quả tẩy rửa cao. Chính bởi vậy, việc sử dụng kết hợp chanh tươi và phèn chua để vệ sinh sẽ đem lại cho bạn chiếc chậu rửa chén sạch bong, sáng bóng.

Nguyên liệu và dụng cụ cần chuẩn bị: Chanh tươi, phèn chua, miếng rửa chén hoặc khăn lau, găng tay.

Cách thực hiện: Hòa tan hỗn hợp nước cốt chanh và phèn chua theo tỷ lệ 1:1. Tiếp đến, nhúng miếng rửa chén hoặc khăn lau vào hỗn hợp rồi lau khắp bề mặt chậu rửa chén rồi rửa sạch lại với nước. 

Lưu ý: Đối với những vùng có nhiều vết bẩn hoặc vết bẩn dày, bạn nên đổ trực tiếp hỗn hợp lên bề mặt và đợi trong khoảng 20 - 30 phút trước khi rửa lại với nước để hiệu quả được tốt hơn nhé!

Lỗ nhỏ trên bồn rửa chén tưởng 'vô dụng' nhưng bạn sẽ phải 'trầm trồ' khi biết được những công năng thần kỳ của nó - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp muối và chanh

Muối và chanh là bộ đôi có công dụng đánh bay vết bẩn và khử mùi hiệu quả, lại vô cùng dễ kiếm. Sử dụng muối và chanh sẽ giúp bạn vệ sinh chậu rửa chén một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Nguyên liệu và dụng cụ cần chuẩn bị: Chanh tươi, muối, miếng rửa chén hoặc bàn chải, găng tay.

Cách thực hiện: Rắc một lượng muối hạt vừa đủ lên chậu rửa chén, đợi trong vòng khoảng 2 - 3 phút, sau đó dùng miếng rửa chén hoặc bàn chải chà muối lên khắp bề mặt chậu. Tiếp đến, cắt đôi quả chanh rồi đem chà tiếp lên trên bề mặt chậu rửa chén để loại bỏ hoàn toàn các vết bẩn và khử mùi cho chậu. Sau khi đã chà sạch các vết bẩn, bạn dọn vỏ chanh và xả lại chậu rửa chén bằng nước là được.

Lỗ nhỏ trên bồn rửa chén tưởng 'vô dụng' nhưng bạn sẽ phải 'trầm trồ' khi biết được những công năng thần kỳ của nó - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp muối, giấm và nước ấm

Muối, giấm và nước ấm là 3 nguyên liệu có công năng tẩy rửa và khử mùi hiệu quả, lại dễ kiếm nên thường xuyên được các bà nội trợ sử dụng trong việc vệ sinh các vật dụng nhà bếp. 

Việc sử dụng kết hợp cùng lúc cả 3 nguyên liệu này sẽ giúp bạn làm sạch và khử mùi chậu rửa chén nhanh chóng nhờ vào tính tẩy rửa, khử mùi của giấm, tính mài mòn, khử khuẩn của muối, thêm vào đó là độ nóng của nước cho các phân tử của vết bẩn nhanh chóng tan rã. 

Lỗ nhỏ trên bồn rửa chén tưởng 'vô dụng' nhưng bạn sẽ phải 'trầm trồ' khi biết được những công năng thần kỳ của nó - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu và dụng cụ cần chuẩn bị: Chanh tươi, giấm ăn, nước ấm, miếng rửa chén hoặc bàn chải, găng tay.

Cách thực hiện: Cho một lượng muối thích hợp vào chậu rửa chén, sau đó dùng miếng rửa chén hoặc bàn chải chà thật kỹ lên toàn bộ bề mặt của chậu. Tiếp đến, đổ đều giấm lên bề mặt chậu rửa chén, đặc biệt ở những vùng bám bẩn nhiều rồi tiếp tục chà sạch bề mặt chậu bằng miếng rửa chén hoặc bàn chải. Sau khi đã đánh bay hết các vết bẩn thì dùng nước ấm rửa sạch lại toàn bộ chậu rửa chén là được.

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