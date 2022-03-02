Đến thăm nhà Thúy Nga, 'trai đẹp' Kyo York bất ngờ phát hiện 'điều đặc biệt' bên trong căn biệt thự hoành tráng

Trong một đoạn clip được chia sẻ trên kênh Youtube cá nhân, danh hài Thúy Nga đã hài hước chia sẻ về việc nam ca sĩ Kyo York "không có chỗ nào ở, chỉ một mình tôi chứa nên ở nhờ nhà tôi luôn".

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip có tiêu đề: "Dàn trai đẹp ập vào nhà. Thúy Nga quyết định sinh con cho ca sĩ Kyo York". Đoạn clip quay lại cảnh ca sĩ ngoại quốc Kyo York tới nhà cô ở nhờ. Thúy Nga cho biết cả hai quen biết từ khi còn ở Việt Nam. Cách đây vài tháng khi Kyo York từ New York sang Cali chơi thì cả hai có gặp mặt và trò chuyện. Hiện tại, nam ca sĩ lại từ New York qua và không có chỗ nào ở nên đã đến nhà cô. "Nhà tôi có phòng trống, chỗ tắm cho Kyo York đầy đủ. Kyo York không có gì ăn thì tôi nấu cho ăn, tôi phục vụ được hết. Đúng là đầu năm tôi đeo ngọc trai nên giờ gặp trai suốt, thích quá" - Thúy Nga hài hước cho biết.

Thúy Nga và Kyo York - Ảnh: Chụp màn hình Lần đầu đến thăm nhà Thúy Nga, Kyo York không khỏi bất ngờ khi nơi đây có rất nhiều tượng phật. Cụ thể, anh cho biết: "Tôi không ngờ một người như Thúy Nga lại thờ Phật nhiều đến thế, trong nhà toàn tượng Phật. Tôi nhìn Thúy Nga cũng rất khỏe". Tuy nhiên, Thúy Nga cho biết càng để nhiều tượng Phật lại càng gặp nhiều chuyện thử thách. Cô nhìn khỏe vậy thôi "chứ trong tâm rã rời hết rồi". Là một nghệ sĩ, lúc nào cô cũng phải giữ hình ảnh, không dám ăn nhiều vì sợ lên cân.

Phòng khách nhà Thúy Nga - Ảnh: Chụp màn hình Theo Tổ Quốc, căn biệt thự này có 3 khu lớn nhỏ nên diện tích cũng thuộc vào dạng khủng, phía trước là khoảng sân vườn rộng rãi. Thuý Nga từng tiết lộ căn biệt thự này có đến 112 ô cửa sổ lớn nhỏ, bởi nữ danh hài thích không gian thoáng đãng nên đã thiết kế rất nhiều cửa sổ cho ngôi nhà của mình. Căn nhà được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi, tranh ảnh và đồ lưu niệm. Đặc biệt, cô sưu tầm rất nhiều các bức tượng Phật và có cả 1 bàn thờ Phật vô cùng trang nghiêm. Thúy Nga sưu tầm rất nhiều các bức tượng Phật và có cả 1 bàn thờ Phật vô cùng trang nghiêm - Ảnh: Tổ Quốc Ngoài ra, trong clip Thúy Nga cũng chia sẻ về một câu chuyện vui trong thời gian cô đi diễn ở Mỹ. Theo đó, cô cho biết: "Hồi xưa tôi mới qua Mỹ diễn show. Sau show, tôi được bạn bè dẫn đi vũ trường. Ở Mỹ, nếu bảo vệ nhìn mặt trẻ quá sẽ đòi xem hộ chiếu mới cho vào vũ trường vì sợ chưa đủ tuổi. Tôi đã nhiều tuổi rồi nhưng vì mặt trẻ con quá nên không được cho vào vũ trường. Tôi phải đứng múa cột ở ngoài còn bạn bè vào vũ trường chơi. Sau đó, bạn bè thấy tội tôi quá nên mới đi về. Tôi đi rất xa để ăn chơi thác loạn mà không thành".

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