6 loại hoa thích hợp để cúng vào dịp Tết Trung thu: Giúp gia đạo yên ấm, nhận nhiều phước lành từ bề trên

Đây là hoa thường được sử dụng để dâng cúng trên bàn thờ phổ biến nhất, bởi hoa mang trong mình rất nhiều ý nghĩa như lòng hiếu thảo, sự trường tồn vĩnh cửu hay là biểu tượng của sự sống, phúc lộc và may mắn. Ngoài ra, màu vàng tươi của hoa cúc còn giúp làm sáng bừng góc không gian buồn của mùa thu.

Còn nếu ai không thích những loài hoa có màu sắc rực rỡ thì có thể lựa chọn huệ trắng nhẹ nhàng, thanh khiết để dâng cúng bề trên vào ngày tết Trung Thu.

Loài hoa này tượng trưng cho sự sung túc, an yên nên gia đình sẽ nhận được nhiều phước lành, mọi việc thuận buồm xuôi gió, mọi thành viên trong nhà đều quan tâm, yêu thương lẫn nhau.

Hoa sen

Tuy mọc trong bùn nhưng hoa sen có màu sắc nổi bật với vẻ đẹp sang trọng, mùi hương thanh khiết. Không chỉ vậy, loài hoa này còn gắn liền với nhiều điển cố điển tích của nhà Phật nên được đứng đầu danh sách dâng cúng.

Rằm tháng 8 này, mọi người đừng quên mua hoa sen cắm vào bình rồi đặt lên bàn thờ nha. Nó sẽ giúp cho mọi người cầu gì được nấy, công việc làm ăn thuận lợi, kiếm được nhiều tiền, gia đạo luôn được ấm êm.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa cúc đồng tiền

Đây cũng là một giống hoa cúc tuy nhiên sẽ có rất nhiều màu khác nhau và thường sử dụng trên bàn thờ rất nhiều. Khi nghe qua cái tên thì biết ý nghĩa của nó mang đến đó là sự may mắn, tài lộc, tiền tài và thịnh vượng cho gia đình người chủ. Ngoài ra, đây còn là hoa mang biển trưng cho sức khoẻ và tuổi thọ.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa mẫu đơn đỏ

Hoa mẫu đơn đỏ mang nét đẹp sang trọng, là biểu trưng cho sự may mắn, giàu sang, phú quý. Ngoài việc làm hoa tặng khai trương, mọi người có thể chưng mẫu đơn đỏ trên bàn thờ để làm ăn buôn bán “một vốn bốn lời”, đời sống hôn nhân được ấm êm, con cái ngoan ngoãn, nói chung cuộc sống vô cùng viên mãn.

Hoa hồng đỏ

Đây là loài hoa đẹp, thể hiện sự lãng mạn, tình cảm mãnh liệt nên những người yêu nhau thường tặng cho nhau. Tuy nhiên, ai bảo hoa hồng đỏ không thích hợp dâng cúng là một sai lầm.

Nếu như mọi người cắm hoa hồng đỏ và đặt bình lên bàn thờ vào những ngày quan trọng như Rằm thì chính nhờ sắc thắm của nó mang đến nhiều may mắn cho gia đình, sức khỏe tốt, vận tài lộc dồi dào. Từ đây, gia đình có của ăn của để, thậm chí ăn mấy đời không hết.