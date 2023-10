5 mẫu tượng gỗ để bàn làm việc giúp đem lại may mắn, công việc thăng tiến

Đặt tượng gỗ trên bàn làm việc được rất nhiều người yêu thích. Không chỉ giúp không gian làm việc trở nên trang trọng và thoải mái mà còn giúp đem đến những năng lượng tích cực. Từ đó, giúp cho gia chủ gặp được những điều may mắn, tài lộc trong sự nghiệp và cuộc sống. Nên để tượng gì trên bàn làm việc? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu 05 mẫu tượng gỗ để bàn làm việc được nhiều người yêu thích để lựa chọn cho mình tác phẩm phù hợp nhất.

Trong các chất liệu trên thì chất liệu luôn được nhiều người yêu thích nhất chính là chất liệu gỗ. Chất liệu gỗ nổi bật hơn với màu sắc hài hòa, dễ bày trí giúp cho không gian làm việc trở nên thư thái, thoải mái. Các tác phẩm tượng gỗ thường được chế tác tỉ mỉ, có hồn hơn so với các tác phẩm tượng chế tác trên những chất liệu khác.

Ngoài ra, một số chất liệu gỗ có mùi thơm dễ chịu như gỗ Bách Xanh, Hoàng Đàn, Ngọc Am làm cho tinh thần trở nên sảng khoái, làm việc hiệu quả.

05 mẫu tượng để bàn làm việc bằng gỗ được yêu thích nhất hiện nay

Tượng Phật Di Lặc - Xua tan mọi mệt mỏi, ưu phiền

Mẫu tượng để bàn làm việc phải kể đến đầu tiên đó là tượng Phật Di Lặc. Phật Di Lặc còn được gọi là “Phật Cười”, ngài được biết đến với dáng vẻ mập mạp, mặc áo vải, miệng luôn nở nụ cười nhân hậu, vô âu lo. Nụ cười của ngài giúp hóa giải mọi ưu phiền, căng thẳng, mệt mỏi từ đó giúp cho công việc trở nên thuận lợi, phát triển.

Tượng Phật Di Lặc bằng gỗ còn được chế tác thêm với nhiều hình tượng khác như: những chú tiểu đồng, quả hồ lô, thỏi vàng,.. mỗi hình tượng lại đem đến những ý nghĩa vô cùng độc đáo.

Tượng gỗ Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người được biết đến với trí tuệ siêu việt cùng với những phẩm chất, tính cách mà chúng ta luôn phải biết trân trọng và noi theo.

Tượng gỗ chủ tịch Hồ Chí Minh thược được khắc họa với hình ảnh vô cùng mộc mạc, toát nên những phẩm chất tốt đẹp, trí tuệ siêu việt và lối sống giản dị của người.

Đặt tác phẩm tượng Bác Hồ bằng gỗ trên bàn làm việc không chỉ giúp cho không gian làm việc trở nên trang trọng hơn mà còn thể hiện lòng biết ơn, ngưỡng mộ đối với vị cha già dân tộc.

Tượng gỗ Bác Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Người được biết đến là một vị tướng tài, người đã có công rất lớn trong các cuộc đấu tranh chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới Việt – Trung, giúp gìn giữ độc lập và chủ quyền của dân tộc.

Tác phẩm tượng gỗ Bác Giáp được chế tác nhằm tôn vinh, tưởng nhớ và biết ơn đối với vị tướng tài của dân tộc Việt Nam. Đây là một trong những tác phẩm tượng để bàn làm việc được nhiều người yêu thích.

Tượng gỗ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn là vị tướng tài, vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc, người đã 2 lần chiến thắng đội quân Nguyên Mông, đội quân mạnh nhất thời bấy giờ. Ông được biết đến với trí tuệ siêu việt cùng với những phẩm chất cao quý khiến người đời phải ngưỡng mộ, noi theo.

Đặt tượng gỗ Trần Quốc Tuấn trên bàn làm việc không chỉ giúp cho không gia làm việc trở nên trang trọng hơn mà còn thể hiện được lòng yêu nước và sự ngưỡng mộ đối với vị tướng tài ba của dân tộc.

Tượng gỗ Khổng Minh – Gia Cát Lượng

Khổng Minh là nhà quân sự, nhà chính trị, nhà giáo giục, nhà phát minh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Ông được biết đến nhiều qua tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Ông chính là người có công lớn giúp Lưu Bị lập nên nhà Thục Hán.

Khổng Minh được biết đến với trí tuệ siêu việt và những phẩm chất tốt đẹp, một lòng trung quân báo quốc.

Tượng Khổng Minh để bàn bằng gỗ thường được chế tác tỉ mỉ, toát nên những phẩm chất tốt đẹp của người. Đặt tượng trên bàn làm việc còn đem đến vượng khí, giúp cho công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

Lưu ý khi bày trí tượng gỗ trên bàn làm việc

Nên chọn tượng có kích thước vừa phải, phù hợp với kích thước bàn làm việc và không gian phòng làm việc. Sao cho kích thước phải hài hòa với không gian, giúp phát huy hết những giá trị của tác phẩm.

Nên đặt tượng ở vị trí cao vừa phải, ngang tầm mắt để có thể quan sát tượng dễ dàng nhất.

