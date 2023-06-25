2 chiếc gối dư thừa và chiếc khăn trải ngang cuối giường tưởng vô ích nhưng đây mới là lý do thực sự khách sạn trang trí như vậy

Thông thường khi đi du lịch chúng ta sẽ ở khách sạn , nhà trọ phải không, vì vậy khi vào khách sạn chúng ta sẽ yêu cầu quản lý sảnh khách sạn mở phòng cho chúng ta nghỉ ngơi vào buổi tối, sau đó, bạn sẽ phát hiện ra rằng chúng ta rõ ràng đã yêu cầu một phòng đơn, tại sao lại có 2 chiếc gối trên giường? Đây có phải là nơi người khác sống? Nhiều người đầy nghi ngờ! Thực tế không phải vậy, sở dĩ phòng đơn có 2 chiếc gối thực chất là do những nguyên nhân sau đây!

Việc đặt nhiều gối trên giường sẽ giúp căn phòng trông đẹp mắt và bớt trống trải. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng chúng để tựa lưng khi ngồi xem tivi, đọc sách,…

Không ít du khách có thói quen mang đồ ăn lên giường để vừa ngồi/ nằm vừa thưởng thức. Việc làm này rất dễ dẫn đến tình trạng đổ hoặc vương thức ăn làm bẩn ga trải giường, nhất là loại màu trắng tinh. Do đó, trong mỗi lần ăn vặt, uống trà hay thậm chí là ăn sáng tại giường, bạn nên sử dụng tấm khăn này để tránh đồ ăn thức uống làm bẩn ga giường.

Ảnh minh họa: Internet

Ngủ với nhiều gối có nhiều lợi ích cho sức khỏe

Quan trọng hơn hết, việc dùng 2 chiếc gối khi ngủ - 1 chiếc để kê đầu và 1 chiếc để kê dưới chân hoặc kẹp giữa hai chân khi nằm sẽ giúp khách hàng có giấc ngủ tốt nhất. Sau đây là lợi ích của hành động kê/kẹp gối ở chân khi ngủ.

Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng

Trước đây trong khách sạn thường không có nhiều gối như hiện nay. Tuy nhiên có thời điểm nhân viên khách sạn bắt đầu nhận được nhiều yêu cầu đem thêm gối vào phòng của khách hàng khiến họ phải đi lên đi xuống nhiều lần.

Và từ đó trong phòng của khách sạn lúc nào cũng để nhiều gối, nếu ai không thích sử dụng thì có thể cho vào tủ bớt.

Ảnh minh họa: Internet

Nơi đặt giày khi nằm trên giường

Một số người có thói quen không cởi giày hoặc đi nguyên tất và nằm lên giường. Tấm vải ở cuối giường khi đó sẽ là nơi thuận tiện để khách đặt chân lên mà vẫn tránh được mùi khó chịu ám vào ga giường trắng.

Làm lớp ngăn cách bụi khi để đồ lên giường

Nhiều người có thói quen ném hành lý, balo, túi xách,... lên giường ngay khi bước vào phòng khách sạn. Vì thế, lúc này chiếc khăn trải cuối giường có nhiệm vụ như một vật cách ly phần nào vi khuẩn, bụi bẩn từ đồ đạc lên ga giường.

Giúp duy trì tư thế ngủ chính xác

Khi ngủ, nếu bạn nằm ngửa thì việc kê gối nhỏ sẽ giúp giữ cơ thể thẳng hàng ở tư thế tốt. Việc ngủ đúng tư thế không chỉ giúp bạn ngủ ngon hơn mà còn bảo vệ xương khớp và sức khỏe nói chung nữa đó!

Ảnh minh họa: Internet

Bí mật về 4 chiếc gối trên giường khách sạn cho 2 người

Khi vào các khách sạn chuẩn quốc tế, bạn thường thấy có 4 chiếc gối, gồm chiếc gối nằm lớn cùng 2 chiếc gối nhỏ, được đặt trên giường cho 2 người. Vậy tại sao lại như thế? Có phải do họ "thừa tiền" mà sắm gối bừa bãi thế không?

Trên thực tế, đây không phải là một cách sắp đặt bừa bãi mà có dụng ý. Việc có tới 4 chiếc gối trên giường ngủ dù chỉ có 2 người nằm bên cạnh tác dụng trang trí, còn được sắp đặt vì sức khỏe của khách hàng.

Giấc ngủ rất quan trọng đối với con người, thời gian ngủ là khoảng thời gian vàng để cơ thể nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Trung bình con người thường ngủ khoảng 1/3 thời gian trong cuộc đời mình. Vì thế, chất lượng giấc ngủ rất cần được chăm sóc, mà gối nằm phù hợp chính là chìa khóa để dẫn bạn vào một giấc ngủ ngon.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các nhà khoa học, để xương sống có đúng vị trí cong tự nhiên, bạn nên đặt cả đầu và cổ trên một chiếc gối. Chiếc gối còn lại để dưới chân giúp các cơ bắp được thoải mái, đảm bảo máu lưu thông tốt nhất.

Các nghiên cứu y học chỉ ra rằng, nằm quá cao hay quá thấp cũng đều ảnh hưởng đến cột sống. Nếu gối quá cao, bạn có nguy cơ mắc các bệnh về xương, đặc biệt là có thể gây thoái hóa đốt sống cổ, giãn cột sống. Nếu bạn nằm gối mà cằm bị ép xuống dưới cổ tức là bạn đang dùng gối quá cao. Còn nếu gối quá thấp và đặt gối sâu xuống lưng, đầu bạn sẽ bị ngẩng ngược lại đằng sau. Lúc ấy bạn có nguy cơ bị vẹo cột sống và trào ngược dịch trong quá trình hô hấp.

Những cách nằm gối trên đều có hại không nhỏ đến sức khỏe, cũng như làm giấc ngủ không tròn. Chính vì thế, các khách sạn thường đặt cho mỗi người 2 chiếc gối để đảm bảo sức khỏe và không gây ra những dị tật về cột sống và các bộ phận cơ thể khác cho khách, đồng thời tạo giấc ngủ ngon hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Với 4 chiếc gối cho 2 người nằm trong khách sạn, bạn nên sử dụng một chiếc gối to để gối đầu, không cao quá, không thấp quá và chiếc gối nhỏ còn lại để lót dưới chân sẽ giúp máu lưu thông đến tất cả các cơ quan trong cơ thể. Còn khi bạn trở mình và nằm nghiêng thì độ cao cần tăng gấp đôi, giữa hai chân cũng nên đặt một chiếc gối. Chiếc gối này sẽ giúp bạn thuận tiện trong việc xoay, trở mình, không gây đau nhức, dị tật.

Một số người có thể tận dụng luôn gối trong phòng khách sạn để tựa lưng khi xem tivi, đọc sách, lướt điện thoại. Vì vậy, việc đặt bốn chiếc gối mang trong phòng khách sạn mang lại rất nhiều lợi ích.