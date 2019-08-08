Vinhomes Grand Park: 10 nghìn căn hộ được bán hết chỉ trong 17 ngày

Ngay khi chính thức ra mắt, đại đô thị Vinhomes Grand Park đã trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản (BĐS) TP. HCM. Có thể thấy khả năng hấp thụ nhanh chóng của Vinhomes Grand Park đến từ các lý do: ra mắt đúng thời điểm thị trường khan hiếm nguồn cung và siêu dự án có nhiều điểm độc đáo vượt trội mang tầm vóc quốc tế.

Như đã dự báo trước đó tại quý 1/2019, thị trường căn hộ TP. HCM trong quý 2/2019 tiếp tục khan hiếm với nguồn cung chào bán giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo CBRE Việt Nam, thị trường căn hộ tại TP. HCM có số lượng căn chào bán mới trong quý II giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Tổng cộng có 4.124 căn hộ được chào bán từ 10 dự án trong quý 2/2019, giảm 7% theo quý và 34% theo năm.

Ngoài ảnh hưởng chung của thị trường, sức hút của dự án còn đến từ các yếu tố độc đáo, vượt trội chưa từng có từ trước đến nay của một đại đô thị, mang thương hiệu Vingroup.

“Thành phố thông minh - công viên” Vinhomes Grand Park có tổng diện tích 271ha, tọa lạc tại phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, quận 9 - cửa ngõ phía Đông của TP. HCM. Dự án có vị trí nằm kế cận tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, cùng các tuyến đường huyết mạch giúp kết nối dễ dàng đến các quận lân cận, đồng thời di chuyển nhanh chóng đến sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Trong tương lai khi tuyến đường vành đai 3 đi qua dự án, Vinhomes Grand Park được kỳ vọng sẽ càng tăng giá trị.

Đây cũng là đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại TP. HCM được quản lý vận hành trên nền tảng công nghệ thông minh, nơi cư dân sẽ được thụ hưởng một cuộc sống thời thượng với những trải nghiệm chưa từng có trong hệ sinh thái hiện đại, đầy đủ tiện ích. Ngoài ra, dự án còn sở hữu đại công viên 36ha với 15 công viên chủ đề đa dạng, có quy mô hàng đầu Đông Nam Á.

Vinhomes Grand Park có tổng diện tích 271ha, sở hữu đại công viên 36ha với 15 công viên chủ đề (Hình ảnh minh họa)

Với quy mô vượt trội, mức giá cạnh tranh, dự án đã thu hút sự quan tâm của cả khách hàng mua ở thực và nhà đầu tư. Bà Hoàng Ngọc Kim – một khách hàng đăng ký một lúc 5 căn Sapphire cho biết: “Hiện tại tôi đang sinh sống cùng gia đình và cho thuê căn hộ tại Vinhomes Central Park. Hưởng thụ các tiện ích tại đây, tôi tin tưởng dự án Vinhomes Grand Park còn có nhiều giá trị tiện ích hơn nữa. Ngay sau khi dự án chính thức được ra mắt, tôi đã đăng ký nguyện vọng mua 5 căn trong dự án, vừa để ở sau này và cũng để kinh doanh cho thuê”

Ngoài ra, chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn cho Sapphire thuộc phân khu The Rainbow đã tạo điều kiện cho nhiều người có cơ hội sở hữu căn hộ tại dự án. Khách hàng có thể vay lên đến 70% giá trị căn hộ, không cần trả gốc trong vòng 18 tháng, hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 18 tháng…

Ông Đặng Ngọc Duy, đại diện đại lý phân phối chính thức của dự án Vinhomes Grand Park cho biết: “Hiện tại số lượng khách hàng mua sản phẩm của dự án cao hơn số lượng sản phẩm đưa ra. Nhiều nhà đầu tư đã nhanh chân đặt chỗ từ lâu để có thể sở hữu được căn hộ. Các khách hàng rất quan tâm đến yếu tố vị trí dự án, quy mô tiện ích, uy tín của chủ đầu tư. Có thể nói các tiện ích xanh, thông minh vượt trội so với các dự án cùng phân khúc trong khu vực, trong khi đó giá lại rất hấp dẫn”.

Sự thành công của Vinhomes Grand Park còn đến từ sức mạnh tổng hợp đến từ 63 đơn vị phân phối, tạo nên một “thế trận” vững mạnh nhất trên thị trường.

Sức mạnh tổng hợp từ hơn 12.000 nhân viên tư vấn bán hàng của Vinhomes Grand Park

Song song đó, Chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thành các hạng mục xây dựng, hiện tại các toà trong khối S1, S2, S3, S5 đã được đổ bê tông từ sàn tầng thứ 11 trở lên sàn tầng thứ 16.

Vinhomes Grand Park được đẩy nhanh tiến độ xây dựng

Công viên Ánh sáng dự kiến sẽ khai trương vào tháng 9

Đặc biệt, không gian tiện ích xung quanh phân khu The Rainbow, hệ thống đường nội khu và cảnh quan đang được gấp rút hoàn thành. Đặc biệt, công viên ánh sáng dự kiến sẽ được khai trương vào tháng 9 tới đây.